Was ist passiert?

Was wurde diskutiert?

Warum wir die Leitkultur nicht überstülpen sollten: Ein elfjähriges muslimisches Kind hat in Berlin eine Lehrerin massiv bedroht: Solche Meldungen erschrecken. Aber wie funktioniert Integration jenseits der Schlagworte Kopftuch, Schwimmunterricht und Schweinefleisch? Mein Kollege Malte Lehming hat einen Vorschlag.

Freie Fahrt für Corona-Busse? In der Schule wird Corona der Kampf angesagt, doch auf dem Schulweg müssen sich Schüler in volle Busse quetschen. Wie irrsinnig ist das denn?

Waffenstillstand in Bergkarabach – und die Rechnung für Erdogan: Die Türkei agiert im Kaukasus zu kurzsichtig, findet unser Korrespondent Thomas Seibert. Denn auf Beistand seiner Nato-Partner kann Präsident Erdogan im Ernstfall nicht hoffen.

Europa steht am Scheideweg: Auch unter einem demokratischen US-Präsidenten Joe Biden wird das transatlantische Verhältnis nicht mehr so sein, wie es einmal war. Ein Gastbeitrag von Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder.

Was können Abonnenten lesen?

So könnten die Mieten in Berlin dauerhaft niedrig bleiben: Lernen wir aus Fehlern von London und Paris. Nicht Investoren sind das Problem, sondern die Politik. Ein Lösungsvorschlag für die Wohnungskrise.

Dieser Mann hat den Corona-Impfstoff erst möglich gemacht: Ein Impfstoff auf RNA-Basis – diese Idee hatte Ingmar Hoerr schon vor 20 Jahren. Und suchte vergeblich nach Geldgebern. Ein Treffen in Tübingen.

Fünf Corona-Versäumnisse im Check: Viele haben vor der zweiten Welle gewarnt, doch als sie dann kam, war die Überraschung groß. Was die Politik im Sommer versäumt hat.

„Ich bin gegen Gleichheit“: Unser Kolumnist Harald Martenstein macht sich Gedanken über die zunehmende Eintönigkeit der Welt. Statt Vielfalt herrsche Monotonie.

Was können wir unternehmen?

Kochen: Einfache Rezeptideen aus unserer Redaktion. Teil 10 widmet Stankt Martin ein beinahe vegetarisches Gericht. Krautfleckerl.

Eine Serie schauen: In der Comic-Adaption „Wynonna Earp“ geht die Ururenkelin des berühmten Marshals auf die Jagd. Die Serie hat durchaus auch eine politische Aussage. Einziger Haken: Sie läuft auf dem nahezu unbekannten Sender Syfy.

Ein Sachbuch lesen: Unsere Sachbuchrezensionen - kurz zusammengefasst. Diesmal: von Menschen und Affen, Medien-Intellektuellen und Aufklärern, Suffragetten und Wiener Strudeln.

Was sollte ich für morgen wissen?

Die sächsische Polizeiführung muss am Donnerstag im Landtag Rede und Antwort stehen wegen der heftig umstrittenen „Querdenken“-Demonstration in Leipzig. Die Kundgebung von mehr als 20.000 Gegnern der Corona-Maßnahmen in Deutschland war völlig aus dem Ruder gelaufen. Die meisten Teilnehmer trugen keine Schutzmaske, hielten sich auch nicht an die Abstandsregeln und erzwangen einen symbolträchtigen Marsch durch die Innenstadt.

Mit einem feierlichen Gelöbnis junger Soldaten wird in Berlin der 65. Gründungstag der Bundeswehr gewürdigt. Die Ansprache auf dem Gelände von Schloss Bellevue hält Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Auch Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) wird eine Rede halten. Um die Corona-Auflagen einzuhalten, sollen nur neun Rekruten aus Heer, Marine und Luftwaffe zum Gelöbnis aufmarschieren.

Zahl des Tages!

500.000 - Lufthansa-Kunden warten noch auf ihr Geld, insgesamt geht es um eine Summe von 200 Millionen Euro. Der Konzern baut den Berg aber weiter ab. Im laufenden Jahr sind bereits über 3,5 Milliarden Euro erstattet worden.