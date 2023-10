Hessen vor der Wahl am Sonntag Das TV-Triell zwischen Faeser, Al-Wazir und Rhein im Schnell-Check

Am Sonntag wählen die Hessen ihre neue Landesregierung (bisher Schwarz-Grün). Am Montag haben die drei Spitzenkandidaten, die Ministerpräsident werden wollen, eine Stunde lang debattiert: Boris Rhein (CDU), Nancy Faeser (SPD) und Tarek Al-Wazir (Grüne). Die Tagesspiegel-Schnellanalyse.

Themen: Inflation, Flüchtlinge, Ehrenamt und Vereine, Wohnungsbau, Beamtenbesoldung, Bildung, Wahlkampf.

Klare Kante: „Wir erleben gerade Migration, die in absoluter Unordnung ist. Unser gemeinames Ziel muss es sein, da wieder Ordnung hineinzubringen.“ (Al-Wazir). Der grüne Spitzenkandidat widerspricht mehrfach weiten Teilen seiner Partei, sagt auch, wer in Deutschland kein Bleiberecht bekomme, solle möglich erst gar nicht einreisen. Er sagt zudem: „Ich möchte, dass Menschen, die kein Bleiberecht haben, auch wieder gehen.“

Moment der Heiterkeit: Die beiden Moderatorinnen stoppen die Redezeit aller drei Teilnehmer, blenden sie immer wieder ein. Al-Wazir liegt mehrfach hinten. Moderatorin: „Herr Al-Wazir muss noch etwas aufholen.“ Al-Wazir schlagfertig: „Oder die anderen kürzer reden.“ Allgemeines Gelächter, kurz ist der Druck, unter dem alle drei Kandidaten stehen, wie verflogen.

Ich weiß, dass es nicht Deine Wortwahl ist. Aber, Boris, man kann auch mal, wenn einer Quatsch erzählt, sagen, dass es Quatsch ist. Tarek Al-Wazir (Grüne), gewandt an Boris Rhein (CDU), auf Friedrich Merz’ bezugnehmend

Schwarz-grünes Gift: „Ich weiß, dass es nicht Deine Wortwahl ist. Aber, Boris, man kann auch mal, wenn einer Quatsch erzählt, sagen, dass es Quatsch ist.“ Mit diesen Worten fordert Al-Wazir Rhein auf, sich von den Aussagen des CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz zu distanzieren. Merz hatte über Asylbewerber gesagt: „Die sitzen beim Arzt und lassen sich die Zähne neu machen, und die deutschen Bürger nebendran kriegen keine Termine.“

Drei Kandidaten für die Staatskanzlei Boris Rhein, 51, ist seit Mai 2022 hessischer Ministerpräsident und seit Juli 2022 Vorsitzender der CDU Hessen. Er führt eine Koalition mit den Grünen. Vorgänger war Volker Bouffier (CDU). Der Jungen Union trat er 1990 bei. Rhein studierte Jura, ist Volljurist, gehörte von 1999 bis 2006 und seit 2014 dem Landtag an. Unter Bouffier war er erst Innen-, dann Wissenschaftsminister. Von 2019 bis 2022 amtierte er als Landtagspräsident. Tarek Al-Wazir, 52, ist seit 2014 Hessischer Minister für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen und Stellvertreter des Ministerpräsidenten, einst von Volker Bouffier (CDU), nun von Boris Rhein (CDU). Seit 2019 ist er, wie schon von 1995 bis 2017, Mitglied des Hessischen Landtags. Von 2000 bis 2014 war er Fraktionsvorsitzender der Grünen. Al-Wazir hat die deutsche und die jemenitische Staatsbürgerschaft. Er tritt zum sechsten Mal als Grünen-Spitzenkandidat an. Nancy Faeser, 53, ist seit Ende 2021 Bundesministerin des Innern und für Heimat und SPD-Spitzenkandidatin in Hessen. Seit 2019 führt die Juristin und einstige Rechtsanwältin in einer Großkanzlei die hessische SPD. Der Partei gehört sie seit 1988 an. Sie hat erklärt, nur im Falle einer Wahl zur Regierungschefin nach Wiesbaden zu wechseln. Oppositionsführerin will sie nicht werden. Das, sagt sie, sei sie schon gewesen. Ihr Amt als Bundesinnenministerin würde sie im Falle einer Wahlniederlage also fortsetzen.

Distanzierung von Merz: Erst auf mehrfache Nachfrage äußert sich Rhein zu Merz’ Aussage aus der letzten Woche, windet sich, und geht doch auf erkennbare Distanz zu seinem Parteichef, indem er sagt: „Es ist eine Wortwahl, die hätten Sie so von mir nicht gehört. Ich weiß aber, dass das Thema diskutiert wird.“

Über die Asylpolitik müsse „in der Mitte“ gesprochen werden, nicht nur am rechten Rand, sagt Rhein. Er betont: „Wenn ein Mensch nach Deutschland kommt und er hat Zahnprobleme, dann wird er auch in Deutschland behandelt. Und insofern ist da alles gesagt, was zu sagen ist. Über Stil und Sound kann man in dieser Frage diskutieren.“

Körpersprache: Ausgiebiges, zustimmendes Nicken bei Nancy Faeser, während Rhein diagnostiziert wird, er würde nicht so reden wie Merz.

Witz oder Ironie: Fehlanzeige.

Schwarz-grünes Kuscheln: „Tarek Al-Wazir hat vollkommen recht“ (Rhein über Al-Wazirs Aussagen zur Bilanz der Wohnungsbaupolitik)

Grün-rotes Gift: „Rückführungsabkommen sind Job der Bundesinnenministerin.“ (Al-Wazir, an Faeser gewandt)

Populismus: „Ich möchte nicht die erste Villa in Königstein steuerfrei stellen.“ (Al-Wazir, seinen Vorschlag zur Senkung der Grunderwerbsteuer relativierend. Königstein ist eine Millionärs-Hochburg.)

Halbwahrheit: „Die Rückführungsoffensive kommt bisher überhaupt nicht in Gang.“ Behauptet Rhein. Dabei steigt die Zahl der Rückführungen, wenn auch angesichts der Lage in nur geringem Maße.

Machtwort: Faeser kommentiert Rhein permanent, während dieser redet. Sie fällt ihm ständig ins Wort, insgesamt etwa zwei Dutzend Mal. Einmal herrscht Rhein sie an: „Wollen Sie sprechen oder soll ich sprechen?“

Heftigste Angriffe: Von Faeser gegen Rhein. Rhein und Al-Wazir schonen sich dagegen. Kein Wunder: Sie regieren zusammen. Faeser repräsentiert 25 Jahre Opposition.

Rheins Achillesverse: Die Bildungspolitik. Faeser fordert ihn auf, die ausfallenden Unterrichtsstunden zu beziffern. Von allen Ländern mache das nur Hessen nicht. Faeser greift die CDU an („Sie regieren seit 25 Jahren, seit 25 Jahren!“), trägt ihre Kritik sachlich, aber deutlich vor, bringt Rhein damit aus dem Konzept. Einmal verhaspelt er sich. Al-Wazir verzichtet darauf, die Bildungspolitik über den grünen Klee zu loben, sagt: „Es ist besser geworden, aber natürlich noch nicht perfekt.“

Zoff um SPD-Video: Rhein attackiert Faeser für das ihn diffamierende SPD-Wahlkampfvideo, über das der Tagesspiegel am Samstagmorgen berichtet hatte. Das Video verdächtigte Rhein einer künftigen Kooperation mit der AfD. „Es war ein ganz schlimmes Video“, sagt Rhein: „Widerwärtig!“

Faeser: „Es ist mein Stil, deswegen gibt es dieses Video nicht mehr.“ Die SPD habe sich entschuldigt. Rhein: „Bei mir hat sich niemand entschuldigt.“ Und weiter: „Ich möchte gern von Frau Faeser wissen: Kannten Sie das Video? Haben Sie Verantwortung für das Video übernommen? Waren Sie irgendwie eingebunden in die Produktion dieses Videos?“

Ätzendes Urteil: „Wenn einer seine Partei nicht im Griff hat, fragt man sich schon, wie er ein Land regieren möchte.“ (Rhein über Faeser)

Rhein in Bedrängnis: Faeser fragt Rhein nach dem Treffen des früheren CDU-Abgeordneten Hans-Jürgen Irmer mit dem radikal rechten Ex-Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen (CDU) und Vertretern der AfD im August in Wetzlar. Sie wirft der CDU vor, keine klare Brandmauer zur AfD zu bilden. Rhein windet sich, nennt das Treffen dann „völlig inakzeptabel“.

Staatsmann-Attitüde: Bei Al-Wazir noch mehr als bei Rhein. Spricht von „gemeinsamen Lösungen“, sagt Dinge wie: „Da sind wir uns ja alle einig.“ Über das SPD-Video sagt Al-Wazir: „Die SPD weiß selber, dass dieses Filmchen ein schmutziges Stück Propaganda war. Ich habe gedacht, dass wir in Hessen diesen Stil überwunden hätten.“

Wenig glaubhaft: „Ich möchte als Ministerpräsidentin ....“ sagt Faeser über ihre politische Zukunft. Selbst in der SPD glauben sie nicht mehr an einen Wahlsieg. Die SPD liegt in Umfragen bei 16 Prozent. Das Schreckens-Szenario der Genossen für den Wahlabend: Rang Vier, nach CDU, Grünen und sogar der AfD.

Letztes Wort: „Gehen Sie wählen am 8. Oktober!“ sagt eine der beiden Moderatorinnen am Ende.

„Sehr wichtig!“ ruft Faeser noch rasch. Dann erklingt der Abspann.

Gewinner des Abends: Keiner. Am ehesten noch der vornehme Herr Al-Wazir.