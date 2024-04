„Humane Politik sieht anders aus“ Grüne kritisieren EU-Asylreform vor finaler Abstimmung

Zwei Monate vor der Europawahl setzt das EU-Parlament demnächst den Schlussstein einer Reform, mit der sich die Gemeinschaft der 27 Staaten jahrelang geplagt hatte: die Erneuerung des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS).

Die finale Abstimmung im EU-Parlament, die für den 10. April vorgesehen ist, wird voraussichtlich eine Mehrheit unter Christdemokraten, Sozialdemokraten und Liberalen finden. Doch die Grünen wollen gegen die Reform des EU-Asylsystems stimmen.

Derzeit wird der Text der GEAS-Reform, der aus insgesamt acht Rechtsakten besteht und in sämtlichen europäischen Amtssprachen vorliegen muss, von den Sprachjuristen überprüft. Am Text selbst wird aber nicht mehr gerüttelt.

Reform des EU-Asylsystems

Im vergangenen Juni einigten sich die 27 EU-Staaten auf Schnellverfahren für Migranten an den EU-Außengrenzen. Später gab die Bundesregierung auch ihre Zustimmung zu einer Krisenverordnung, die noch schärfere Verfahren vorsieht. Im Dezember einigten sich in Brüssel EU-Parlament, die Mitgliedstaaten und die Kommission im sogenannten Trilog über das Gesamtpaket. Darüber wird nun am 10. April im EU-Parlament final abgestimmt.