Ohne Merz, aber mit Klinsmann Das ist die Gästeliste für Angela Merkels Ordensverleihung

Das „Großkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland“: Die höchste deutsche Auszeichnung für Leistungen zum Gemeinwohl wurde bislang nur an zwei deutsche Personen verliehen – die CDU-Politiker Konrad Adenauer und Helmut Kohl.

Am Montagabend kommt eine weitere hinzu: Angela Merkel. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird die Altkanzlerin im Schloss Bellevue ab 18 Uhr bei einer feierlichen Preisverleihung mit einer Laudatio ehren und anschließend zum feierlichen Abendessen laden.

Ein Blick auf die Gästeliste verrät: Kein amtierender CDU-Führungspolitiker ist geladen – dafür aber Fußballtrainer Jürgen Klinsmann, ehemalige Weggefährten, Historiker und Familienmitglieder.

Wer steht auf Angela Merkels Gästeliste?

Joachim Sauer (Angela Merkels Ehemann) und dessen Sohn Daniel

(Angela Merkels Ehemann) und dessen Irene Kasner und Marcus Kasner (Angela Merkels Geschwister)

und (Angela Merkels Geschwister) Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD)

(SPD) Thomas de Maizière (Ex-Innenminister, CDU)

(Ex-Innenminister, CDU) Ronald Pofalla (Ex-Kanzleramtsminister und Ex-Generalsekretär, CDU)

(Ex-Kanzleramtsminister und Ex-Generalsekretär, CDU) Helge Braun (Ex-Kanzleramtsminister, CDU)

(Ex-Kanzleramtsminister, CDU) Peter Altmaier (Ex-Wirtschaftsminister, CDU)

(Ex-Wirtschaftsminister, CDU) Ursula von der Leyen (EU-Kommissionspräsidentin, CDU)

(EU-Kommissionspräsidentin, CDU) Annette Schavan (Ex-Bildungsministerin, CDU)

(Ex-Bildungsministerin, CDU) Beate Baumann (Ex-Büroleiterin)

(Ex-Büroleiterin) Steffen Seibert (Ex-Regierungssprecher)

(Ex-Regierungssprecher) Eva Christiansen (Ex-Medienberaterin)

(Ex-Medienberaterin) Jürgen Klinsmann (Ex-Bundestrainer)

(Ex-Bundestrainer) Rainer Eppelmann (DDR-Bürgerrechtler)

(DDR-Bürgerrechtler) Ulrich Matthes (Schauspieler und Intellektueller)

(Schauspieler und Intellektueller) Neil MacGregor (Historiker)

(Historiker) Robert Schlögl (Präsident der Alexander von Humboldt-Stiftung)

(Präsident der Alexander von Humboldt-Stiftung) Helmut Schwarz (Chemieprofessor, Alexander von Humboldt-Stiftung)

(Chemieprofessor, Alexander von Humboldt-Stiftung) Horst Bredekamp (Kunsthistoriker)

Den ehemaligen CSU-Vorsitzenden Horst Seehofer sowie den amtierenden CDU-Chef Friedrich Merz sucht man auf der Gästeliste vergeblich.

„Großkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland“ Am Montag wird Angela Merkel das „Großkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland“ verliehen – und zwar „in besonderer Ausfertigung“. Laut dem Bundespräsidialamt handelt es sich dabei um „die höchste Anerkennung, die die Bundesrepublik für Verdienste um das Gemeinwohl ausspricht“. Eine Art Preisgeld sei allerdings nicht an die Verleihung gekoppelt. „Eine finanzielle Zuwendung ist mit der Verleihung des Verdienstordens nicht verbunden“, so das Bundespräsidialamt.

Eingeladen waren außerdem der ehemalige SPD-Chef Franz Müntefering sowie der ehemalige CDU-Unionsfraktionsvorsitzende Volker Kauder. Allerdings wurde Münteferings Teilnahme wegen Krankheit abgesagt und Volker Kauder sei terminlich verhindert, wie das „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ berichtet.

Öffentliche Kritik an Ordensverleihung an Merkel

Wenn Frank-Walter Steinmeier der Altkanzlerin am Montagabend das Verdienstkreuz verleiht, stellt er sie gewissermaßen in eine Reihe mit den vorigen Ordensträgern Konrad Adenauer und Helmut Kohl.

Merkels langjähriger Minister Wolfgang Schäuble sagte kürzlich dem „Handelsblatt“, dass es für abschließende Beurteilungen für die Regierungszeit der Altkanzlerin noch zu früh sei. Ob Angela Merkel unter den großen Kanzlern wie Adenauer, Kohl oder Willy Brandt einzuordnen sei, ließe sich noch nicht sagen.

Der Chef der CDU-Grundwertekommission, Andreas Rödder, bezeichnete die Ordensverleihung an Merkel in einem Gastbeitrag für den Tagesspiegel als einen Fehler – als Grund nannte er ihre Russlandpolitik, ihre Migrationspolitik und den Atomausstieg.

Kritik an der Ordensverleihung kommt auch von der Partei Die Linke. Generell stelle sich die Frage, „ob es sinnvoll ist, Menschen mit Orden zu behängen wie Weihnachtsbäume mit Lametta“, sagte Linken-Chefin Janine Wissler am Montag in Berlin.

In diesem Fall wolle sie „gar nicht wegreden, dass Angela Merkel natürlich auch Verdienste hat“. Dennoch sei ihre Regierungszeit kritisch zu hinterfragen. (mit dpa)