Termine für bundesweite Demos gegen rechts In diesen Städten wird am Wochenende gegen die AfD protestiert

25.000 Menschen in Berlin, 30.000 in Köln, 10.000 in Potsdam. Nach dem Bekanntwerden eines Vernetzungstreffens radikaler Rechter in Potsdam sind deutschlandweit Zehntausende auf die Straße gegangen, um ein Zeichen gegen rechts zu setzen.

Auch der Tagesspiegel berichtete am vergangenen Sonntag über die Kundgebung am Brandenburger Tor. Zuvor hatte ein Bündnis um „Fridays for Future“ (FFF) und den Paritätischen Gesamtverband zu der öffentlichen Protestaktion gegen die AfD aufgerufen und die Veranstaltung innerhalb kürzester Zeit organisiert. Zunächst meldete FFF lediglich 100 Teilnehmer:innen zu der Kundgebung an. Von dem großen Andrang und 25.000 Menschen war dann offenbar auch die Polizei überrascht.

Im Nachgang berichteten Leser und Leserinnen des Tagesspiegels, dass sie zwar gerne an der Kundgebung in Berlin teilgenommen, allerdings erst viel zu spät davon erfahren hätten. So schreibt beispielsweise „Magritte“ in einem Kommentar: „Ich wäre gegangen, wenn ich davon gewusst hätte.“

Das Feedback möchten wir gerne zum Anlass nehmen und eine Liste mit bundesweiten Terminen für Demos gegen rechts zur Verfügung stellen. Hier erfahren Sie, in welchen deutschen Großstädten in den nächsten Tagen protestiert wird, wer zu den Demonstrationen aufruft und wann die Kundgebungen starten.

Bei der Demonstration in Köln gegen rechts wird ein Schild mit der Aufschrift „AFD WÄHLEN IST SO 1933“ hochgehalten. © IMAGO/Marc John

Demos gegen AfD auch in Brandenburg angemeldet

Allein in Brandenburg finden am kommenden Samstag drei Protestaktionen gegen rechts statt: in Luckenwalde, Spremberg und Eberswalde.

In Eberswalde kündigte das Bündnis „Unteilbar“ eine Protestaktion unter dem Motto „Kein Aperol Spritz für Nazis“ an. Die Veranstaltung wurde als Gegendemonstration zu einem Treffen der „Jungen Alternative Brandenburg“ initiiert. Am Samstag soll sich die Jugendorganisation zu einem „Aperol-Spritz-Abend in Eberswalde“ treffen, berichtet das Bündnis auf Facebook. Als Antwort darauf lade die Initiative „zum Soli-Aperol und anderen Getränken ein“, heißt es weiter.

In Berlin wurde am 17. Januar 2024 vor dem Roten Rathaus unter dem Motto „Auf die Straße! Gegen nazistische Deportationspläne der AfD“ demonstriert. © IMAGO/photothek

Bei der Demonstration in Köln gegen rechts wird ein Schild hochgehalten mit der Aufschrift „Mein rechter, rechter Arm tut weh, ich glaub, ich wähle AfD“. © IMAGO/Marc John

25.000 Menschen demonstrieren in Berlin gegen die AfD

In Berlin gingen am vergangenen Sonntag nach Angaben einer Polizeisprecherin „mehrere Tausend“ Menschen auf die Straße.

In einer Mitteilung von Fridays for Future nach der Veranstaltung hieß es: „25.000 Menschen demonstrierten gegen rechtsextremistisches, völkisches und demokratiefeindliches Gedankengut – und für eine offene, vielfältige, tolerante und demokratische Gesellschaft.“ Zahlreiche Bündnispartner hätten sich an der Protestaktion beteiligt, darunter die NGOs Campact, German Zero, Hàwar.help, sowie die Gruppen Grüne Jugend, Jusos, BUNDjugend und „Omas gegen Rechts“.

„Seit Monaten erleben wir, wie AfD und andere extreme Rechte die Stimmung im Land immer weiter anheizen. Sie hetzen, spalten die Gesellschaft und versuchen, menschenverachtende Politik salonfähig zu machen“, hieß es in der Vorab-Ankündigung.

Es gehe um nicht weniger, als die Grundpfeiler der Demokratie zu verteidigen. „In diesem Land fragen sich gerade viele, wo die Menschen sind, die jetzt Haltung zeigen“, hieß es weiter.

Zwischen den Reden waren immer wieder Sprechchöre wie „Nazis raus aus den Parlamenten“ und „Ganz Berlin hasst die AfD“ zu hören. Auf der Veranstaltung sprachen Luisa Neubauer, der Chef des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Ulrich Schneider sowie die Autorin und Journalistin Düzen Tekkal. Die Musikgruppe „Milky Chance“ trat ebenfalls auf.