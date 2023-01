Tierwohl, Bio-Quote, Getreide Gegenwind für den Agrarminister

Agrarminister Cem Özdemir (Grüne) ist zwar seit über einem Jahr im Amt. Ein entscheidender Härtetest steht ihm aber erst noch bevor: Beim traditionellen Rundgang auf der Grünen Woche muss der Vegetarier an diesem Freitag seine Trink- und Verkostungsfähigkeit unter Beweis stellen. Aber auch politisch steht der Minister auf dem Prüfstand.

Zu Beginn der Grünen Woche kritisiert der Wirtschaftsflügel der Union die Agrarpolitik der Ampel scharf. Viele der landwirtschaftlichen Betriebe fühlten sich „vom Markt zerrieben, von der Gesellschaft geächtet, von der Bundesregierung verlassen“, heißt es in einer Beschlussvorlage für das Präsidium der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT). Das Papier liegt dem Tagesspiegel vor.

Die MIT kritisiert unter anderem das Ziel Özdemirs, bis 2030 die Bio-Quote in der deutschen Landwirtschaft auf 30 Prozent zu erhöhen. „Damit ruiniert er die Nische für die ökologischen Betriebe, die schon jetzt mit massiven Preiseinbrüchen zu kämpfen haben“, heißt es. MIT-Chefin Gitta Connemann stammt selbst von einem landwirtschaftlichen Betrieb in Niedersachsen. Sie kritisiert „realitätsferne und ideologische“ Gesetzesvorhaben aus dem Hause Özdemir.

Nationale Alleingänge bei Vorschriften, bürokratischen Pflichten und gesetzlichen Regelungen schwächten die Wettbewerbsfähigkeit der hiesigen Landwirtschaft und führten zu Abwanderung oder Betriebsschließungen, heißt es in dem Papier. Mit einer Realisierung von Özdemirs Eckpunkten für die Haltung von Mastputen etwa werde „das Ende der deutschen Putenhaltung“ eingeläutet. Özdemir hatte angekündigt, die sogenannte Besatzdichte in der Putenhaltung deutlich zu reduzieren. Der Zentralverband der deutschen Geflügelwirtschaft beklagt, dass damit Putenmäster die Wettbewerbsfähigkeit im europäischen Binnenmarkt verlieren.

Branche unter Druck

Die Situation in der Lebensmittelindustrie in Deutschland ist angespannt. Nach Angaben der Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie gingen 2022 aufgrund der hohen Inflationsraten hierzulande die verkauften Mengen ein weiteres Jahr in Folge zurück. Das Absatzminus belief sich auf 1,8 Prozent.

Auch der Absatz im Ausland, der ansonsten als Wachstumsmotor gilt, hatte im vergangenen Jahr den Angaben zufolge mit deutlichen Einbußen zu kämpfen und sank um 5,5 Prozent.