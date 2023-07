Verdacht der Geldwäsche Binz erhebt schwere Vorwürfe gegen LNG-Betreiber

Der Juli ist auf Rügen immer turbulent. Deutschlands beliebteste Urlaubsinsel platzt im Sommer aus allen Nähten, so viele Menschen tummeln sich an Stränden, Promenaden und Seebrücken. Doch in diesem Juli herrscht nicht nur Urlaubsstimmung an der Ostsee, sondern auch jede Menge Wut und Ärger.

Seit der Bundestag in der letzten Sitzung vor der Sommerpause mit den Stimmen der Ampel-Parteien beschlossen hat, dass im Hafen Mukran ein Terminal zur Anlandung von Flüssigerdgas (LNG) im Eiltempo gebaut werden soll, verschärft sich der Widerstand gegen das Vorhaben. Die Gemeindevertreter des Ostseebades Binz schießen sich dabei zunehmend auf den geplanten Betreiber des Terminals, die deutsche Regas, ein – und haben über eine Kanzlei nun sogar Strafanzeige erstattet.

Konkret lautet der Vorwurf in dem zehnseitigen Schreiben an die Staatsanwaltschaft Stralsund, das dem Tagesspiegel vorliegt, „Verdacht der gewerbsmäßigen Geldwäsche“. Demnach könnte über das mittelständische Unternehmen der Potsdamer Unternehmer Stephan Knabe und Ingo Wagner Kapital von einem Fond auf den Kaimaninseln – ein britisches Überseegebiet, das als berüchtigtes Steuerschlupfloch gilt – gewaschen werden. Schwerwiegende Anschuldigungen, für die sich im Text der Anzeige jedoch keine Beweise finden.

Ingo Wagner und Stephan Knabe (zweiter und dritter von links) bei der Inbetriebnahme des LNG-Terminals in Lubmin. Schon bald soll das Terminal in Mukran folgen. © Foto: Frederic Kern/Geisler-Fotopress

Stattdessen wird ausführlich über den Firmensitz der Gesellschaft WCP Deutschland geschrieben, die das operative Management der Regas ausübt und die alleinig von Ingo Wagner gehalten wird. Dieser Sitz befinde sich in einem Wohngebiet an der Autobahn von Bruchsal bei Karlruhe. „Hier wohnt niemand, und hier arbeitet auch niemand“, heißt es in der Anzeige. „Neben der Eingangstür hängt ein ramponierter Briefkasten.“

Transparenz hat für unser Unternehmen stets die höchste Priorität Stephan Knabe, Aufsichtsratschef der Regas.

Am Sonntagabend reagiert die Regas pikiert, fürchtet eine unternehmensschädigende Wirkung. Von einer „massiven Verdachts- und Desinformationskampagne“ ist in einer Pressemitteilung die Rede. „Transparenz hat für unser Unternehmen stets die höchste Priorität“, erklärte Knabe. Man habe daher eine Kanzlei damit beauftragt, die Vorwürfe unabhängig zu prüfen und die „robusten Gesellschafter- und Finanzierungsstrukturen“ gegebenenfalls zu bestätigen. Zudem prüfe man rechtliche Schritte.

Bereits zuvor hatte das Unternehmen erklärt, dass sich das Büro von Wagners WCP Deutschland in Bruchsal aktuell in einer Kernsanierung befinde. Der Schmutz sei daher Zeichen baulicher Aktivitäten. Es wirkt wie ein Kleinkrieg zwischen der Gemeinde Binz und der Regas. Doch woher das Geld – von bislang 100 Millionen Euro Investitionen ist die Rede – kommt, ist nicht ganz klar.

Das Vorhaben Um den Wegfall russischen Erdgases zu kompensieren, setzt die Bundesregierung auf LNG-Terminals. Bereits in Betrieb sind die Anlagen in Wilhelmshaven, Brunsbüttel und Lubmin. Für die Versorgung Ostdeutschlands, Bayerns und der östlichen EU-Nachbarstaaten werde aber mehr Gas benötigt, argumentieren Kanzleramt und Wirtschaftsministerium. Daher sollen bis zu 13,5 Milliarden Kubikmeter Gas von Mukran durch eine Pipeline durch den Greifswalder Bodden in die wichtige EUGAL-Pipeline eingeleitet werden.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Regas um ihre Reputation kämpfen muss. In der Energiebranche waren Knabe und Wagner im vergangenen Jahr als völlige Unbekannte eingestiegen. Bei einem Energiekongress vor gut einem Jahr war Knabe noch mit Plänen für das LNG-Terminal in Lubmin hinter Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hergeeilt – war in der Menge jedoch nur bis zu seinem Mitarbeiter gekommen, dem er die Mappe übergab. Auch ein Gespräch mit Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hatten Wagner und Knabe nur durch einen Trick am Rande eines Sommerfests organisiert.

Doch inzwischen sind Knabe und Wagner gefragte Männer. Dreimal traf sich der Kanzler bereits mit den beiden Unternehmern, bei Kongressen sind die beiden Männer längst selbst gefragte Redner. Mit der zügigen und weitgehend geräuschlosen Inbetriebnahme des LNG-Terminals in Lubmin hat sich die Regas profiliert.

Ob sich das Terminal, das wegen des flachen Boddenbodens umständlich mit Shuttleschiffen beliefert wird, finanziell rechnet, ist jedoch unklar. Die Anlage in Mukran, an der mittelfristig Wasserstoff anlanden soll, könnte ein lohnendes Geschäft werden. Noch in diesem Winter soll das erste LNG auf Rügen anlanden – bis dahin muss wohl einiger Widerstand gebrochen werden.