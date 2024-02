Wie kommt Deutschland aus der Rezession? Das fordern Deutschlands Top-Ökonomen jetzt von der Ampel

Deutschland steckt in einer Wirtschaftskrise. So zumindest muss man Christian Lindner (FDP) wohl verstehen. Der Bundesfinanzminister Christian Lindner warnte am Mittwochabend warnte davor, dass Deutschland beim Wirtschaftswachstum in die Schlussgruppe der Industriestaaten rutschen werde. „Ich finde das nachgerade peinlich und in sozialer Hinsicht gefährlich“, sagte er in Potsdam.