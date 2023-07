Landtagswahlkampf Woidke setzt auf Berliner Agentur

Die SPD Brandenburg unter Führung von Ministerpräsident Dietmar Woidke wird mit dem Agentur-Duo PAHNKE Group und ASK.Berlin in den Landtagswahlkampf 2024 ziehen. Das teilte die Partei am Dienstag mit. In den vergangenen Jahren hätten sich PAHNKE/ASK.Berlin als sehr erfolgreiches Agentur-Duo für Wahlkämpfe etabliert und in Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Bremen mit der SPD drei Landtagswahlen in Folge gewonnen. „Brandenburg hat sich unter SPD-geführter Regierung an die Spitze der wirtschaftlichen Entwicklung unter den Flächenländern gesetzt. Wir müssen und wir werden den Brandenburgerinnen und Brandenburgern deutlich machen, dass Dietmar Woidke und die SPD Brandenburg Garant für Erfolg und Stabilität in Brandenburg sind“, so SPD-Generalsekretär David Kolesnyk

AfD in Brandenburg zuletzt vor der SPD

„Mit Manuela Schwesig, Stephan Weil, Andreas Bovenschulte und Nancy Faeser durften wir schon viele starke Persönlichkeiten der SPD unterstützen. Der Wahlkampf für die SPD Brandenburg und Dietmar Woidke ist eine Aufgabe, auf die wir uns sehr freuen“, sagte Alexander Glück, Geschäftsführer Beratung bei PAHNKE Hamburg. „Wir wollen die Brandenburger SPD und Dietmar Woidke mit einem starken Wahlkampf deutlich vor die rechte Konkurrenz von der AfD bringen“, so Thomas Mühlnickel, Geschäftsführer von ASK.Berlin.

Die AfD hat in Brandenburg jüngst bei einer Umfrage den bisher höchsten Wert erreicht. Im Brandenburg-Trend des Instituts Insa für „Bild“ lag die AfD bei der Sonntagsfrage mit 28 Prozent deutlich vor der seit 1990 in Brandenburg regierenden SPD mit 21 Prozent.