Nach Brand an Badewiese in Groß Glienicke : Bürger spenden für geschmolzene Dixi-Klos

Der Ortsbeirat hat die Entscheidung über einen Antrag für feste Sanitäranlagen am Groß Glienicker See in Potsdams Norden verschoben. Die Hilfsbereitschaft im Ort ist groß.