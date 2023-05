Staudenhof in Potsdam kurzzeitig besetzt Linke Aktivisten waren in DDR-Bau eingedrungen

Der Staudenhof am Alten Markt in der Potsdamer Innenstadt ist am späten Samstagabend kurzzeitig besetzt worden. Doch schon nach knapp anderthalb Stunden war die Aktion von linken Aktivisten wieder vorbei. Kurz vor Mitternacht begleiteten Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma, in Präsenz der Polizei, sechs junge Leute aus dem Gebäude. Sie wurden von draußen wartenden Menschen mit Jubel empfangen.

Die Initiativgruppe „Stadt für alle“ teilte dazu auf Twitter mit: „Alle Besetzer*innen des #Staudenhof haben ihn ohne Polizeikontakt verlassen. Respekt. Wichtige und tolle Aktion. Danke“. Am Staudenhof blieb es während der eher symbolisch anmutenden Besetzung friedlich. Auch danach gab es keine Anzeichen weiterer Aktionen. „Stadt für alle“ teilte mit, am Sonntag werde das bereits am Freitag begonnene „Klimacamp“ an dem DDR-Bau wie geplant fortgesetzt.

Über die Kurzzeit-Besetzung hatte das linke Bündnis „Solidarisches Potsdam“ im Kurznachrichtendienst Twitter informiert. „Kommt alle, holen wir uns die Stadt zurück“, hieß es in der Erklärung. Mit dem von den Potsdamer Stadtverordneten beschlossenen Abriss werde Wohnraum für finanziell schwächer gestellte Menschen „vernichtet“. Dieser „rückständigen, ignoranten Stadtpolitik“ wollten die Aktivisten sich entgegenstellen. „Kampf dem Kapitalismus in Potsdam und überall!“, so eine weitere Parole.

Vor Ort am Staudenhof war es am späten Samstagabend weitgehend ruhig. Rund 50 bis 60 meist junge Menschen schauten zusammen unter freiem Himmel den Film „Schrott oder Chance“, der den Abriss des DDR-Baus der ehemaligen Fachhochschule (FH) am Alten Markt dokumentiert. Auch die FH war 2017 vor ihrem Abriss besetzt worden.

Filmvorführung Samstagnacht am Alten Markt im Rahmen des Staudenhof-Klimacamps. © THORSTEN METZNER TSP

Zunächst waren keine Polizeikräfte zu sehen. Doch in dem bereits weitgehend leergezogenen Gebäude waren während der Kurzzeit-Besetzung zehn Fenster erleuchtet. Am Eingang standen gegen 23.30 Uhr zwei Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes. Die Frage, ob das Gebäude besetzt worden sei, beantworteten sie nicht und verwiesen an die Polizei.

Die Einsatzkräfte trafen kurze Zeit später am Staudenhof ein. Ohne viel Aufsehen zu erregen, verschafften sich einige Polizeibeamte über einen Seiteneingang Zugang zu dem Haus. Es dauerte nur einige Minuten, bis die meisten von ihnen den Staudenhof wieder verließen - zusammen mit den sechs Besetzerinnen und Besetzern.

Mehrere Fenster des Staudenhofs sind während der Besetzung erleuchtet. © THORSTEN METZNER TSP

In der Zwischenzeit hatte die Polizei ihre Präsenz am Ort deutlich verstärkt. Gut zehn Einsatzfahrzeuge parkten kurz nach Mitternacht auf dem Alten Markt nahe der Nikolaikirche. Es machte jedoch nicht den Eindruck, als würden diese noch viel zu tun bekommen. Nach der Beendung der Besetzung packten die meisten Aktivisten ihre Sachen, das Areal leerte sich schnell.

Die Linken-Landtagsabgeordnete Isabell Vandré sagte gegen 0.15 Uhr gegenüber PNN und Tagesspiegel: „Die Besetzung ist vorbei.“ Es sei jedoch wichtig gewesen, mit dem Klimacamp in der Innenstadt noch einmal ein Zeichen zu setzen. Nur kurz war Protest gegen den Polizeieinsatz aufgeflammt, in Sprechchören forderten die Anwesenden, die Polizei solle das Haus verlassen.

Seit Jahren wird in Potsdam über den Abriss des Staudenhofs debattiert. Im Sommer soll der Abriss beginnen. Legitimiert ist das durch mehrere Beschlüsse der gewählten Stadtverordnetenversammlung. Zuletzt stimmten SPD, große Teile der Grünen, CDU, FDP, AfD, Bürgerbündnis und die Fraktion „Mitten in Potsdam“ dafür - gegen die Stimmen der Linken, der Fraktion Die Andere und der Freien Fraktion.

Auf den Staudenhof soll ein Neubau mit Sozialwohnungen folgen

An der Stelle des Staudenhofs soll ein Neubau mit Sozialwohnungen entstehen - er soll allerdings erst 2029 fertig sein. Zuvor soll das Gelände als Logistikstützpunkt für die Wiederherstellung der Potsdamer Mitte dienen. Bauherr ist die kommunale Bauholding Pro Potsdam.

Die Aktivisten dagegen teilten in ihrer Erklärung zur Besetzung mit, der Staudenhof solle einer „extrem teuren Luxusimmobilie im neuen Barock-Stil weichen“. Das ist allerdings nicht zutreffend.

Am Samstag brachten Teilnehmer des Klimacamps solche Protestplakate am Zaun vor dem Staudenhof an. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

Für dieses Wochenende hatte das Netzwerk „Stadt für alle“ zu einem Stadt- und Klimacamp an dem Gebäude aufgerufen. „Wir nehmen damit die ökosoziale Wende in Potsdam in die eigenen Hände“, hatte das Netzwerk mitgeteilt. Geplant waren bei dem Camp unter anderem eine Menschenkette, ein 24-Stunden-Lauf um den Staudenhof sowie ein „Aktionstraining zu den Basics des zivilen Ungehorsams“ – als Übung für eine nicht näher ausgeführte „reale Aktion“.

Die Polizei war am Samstag auch tagsüber am Staudenhof im Einsatz. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

Wie berichtet hatten sich mehr als 15 Organisationen dem Protestaufruf angeschlossen, dazu gehören Klimaschutzgruppen wie Extinction Rebellion, der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland und die Macher des Bürgerbegehrens Tschüss Erdgas. Dazu kamen unter anderen der Kreisverband der Potsdamer Linken und die Wählergemeinschaft Die Andere und die Initiative Retten wir den Staudenhof, deren Aufruf auch bekannte Klimawissenschaftler unterzeichnet hatten.

Schon länger hatten es Verantwortliche in der Stadtverwaltung und der kommunalen Bauholding Pro Potsdam nach PNN-Informationen für wahrscheinlich gehalten, dass der Staudenhof vor dem geplanten Abriss ab Sommer besetzt werden könnte.

Ähnlich waren Aktivisten aus der linken Szene schon 2017 bei der alten Fachhochschule am Alten Markt vorgegangen. Mit einem Polizeieinsatz wurde die Aktion damals beendet, es gab Strafanzeigen wegen Hausfriedensbruch und anschließende Gerichtsverhandlungen.

In dem Wohnhaus leben noch einige Flüchtlinge und frühere Mieter, sie sollen Ersatzwohnungen erhalten. Auch zwei Räumungsklagen der Pro Potsdam gegen Mieter sind anhängig, weil diese die Wohnung nicht verlassen wollen.