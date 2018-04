+++ Entscheidung am Sonntagnachmittag in Nürnberg!!! +++ Olver schießt das Siegtor in Spiel fünf - jetzt 3:2-Führung für Berlin gegen Nürnberg +++ München erreicht erneut das Finale +++ Matthias Plachta benimmt sich daneben +++ Pinizzotto nach Check fünf Spiele gesperrt +++