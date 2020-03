Das war ein hart umkämpftes Spiel. Im ersten Drittel hat Wolfsburg stark begonnen. Sie sind gut Schlittschuh gelaufen und haben den Puck gut verteilt. Es sah so aus, als ob wir etwas in Schwierigkeiten waren. Unser Puckmanagement war nicht toll, und wir sind immer hinterhergelaufen. Im zweiten Abschnitt haben uns die Strafen Probleme bereitet. Ich möchte unseren Penalty Kill loben. Die Jungs haben einen überragenden Job gemacht. Sie haben den Preis gezahlt und Schüsse geblockt. Wir haben getan, was wir tun mussten. Leider haben wir in der letzten Sekunde ein Tor kassiert. Aber wir haben Charakter, und im dritten Drittel war unser Puckmanagement besser, und wir waren aufmerksam. Natürlich brauchten wir ein Tor, und wir haben einen großen Treffer von Landon Ferraro bekommen. In der Verlängerung hatten wir das Spiel größtenteils unter Kontrolle. Wenn es Drei-gegen-drei geht, kann alles passieren, aber die Jungs haben einen Weg gefunden, daher haben wir zwei wichtige Punkte geholt.

Trainer Serge Aubin auf der Pressekonferenz