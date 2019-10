München mit achtem Sieg in Folge!

Durch das 3:0 in Köln hat Don Jackson nun nach 8 Spieltagen optimale 24 Punkte mit seinem Team geholt und jagt somit den DEL-Startrekord von Nürnberg. Am Sonntag geht es in Bremerhaven weiter für die Roten Bullen aus München. Bremerhaven selbst verlor nach 3:1-Führung noch 3:4 in Ingolstadt in der Overtime. Die DEG siegte 2:1 im Derby im Shoot-out gegen den KEV. Nürnberg gewann wieder mal durch ein Tor von Daniel Fischbuch (das 6. in dieser Saison), diesmal gegen Iserlohn in der Overtime. Und der kommende Gegner der Eisbären ist weiter in Fahrt: Straubing siegte 5:0 gegen Schwenningen - Startrekord mit sieben Siegen in acht Spielen für die Niederbayern. Wird nicht einfach am Sonntag für die Eisbären, die durch den Sieg in Augsburg immerhin auf Platz 12 vorgerutscht sind.