WM-Spielplan 2022 als PDF zum Ausdrucken Alle Spielzeiten und Gruppen der Fußball-Weltmeisterschaft

Wann laufen die WM-Spiele? Gegen wen muss Deutschland antreten? Und wer überträgt die Spiele der Nationalelf? Mit unserem WM-Spielplan zum Ausdrucken bleiben Sie immer up to date.

Laden Sie sich den Spielplan einfach hier herunter. Unsere WM-Übersicht können Sie entweder einseitig oder auf zwei Seiten zu Hause ausdrucken und anschließend in der Mitte zusammenkleben.

WM-Spielplan 2022 zum Ausdrucken Der WM-Spielplan 2022 zur Fußball Weltmeisterschaft in Katar. © Grafik: Tagesspiegel | Fotobasis: freeik PDF Download: einseitig

PDF Download: zweiseitig (zum Zusammenkleben)

Wie druckt man den Spielplan aus?

Spielplan-PDF herunterladen

Den einseitigen oder zweiseitigen Spielplan können Sie als PDF herunterladen oder direkt im Browser öffnen. Rufen Sie anschließend die Druckeroptionen (Strg+p) auf und nehmen Sie die nachfolgenden Anpassungen vor.

Formatgröße des WM-Spielplans wählen

Der einseitige Spielplan eignet sich für die Formate A4 und A3 – wobei die Angaben zu den Austragungsorten und den TV-Sendern im A3-Format besser lesbar sind. Für die zweiseitige Variante reicht das gängige A4-Format aus.

Seitenausrichtung wählen

Der einseitige Spielplan sollte im Querformat ausgedruckt werden. Der zweiseitige Spielplan wird hingegen im Hochformat auf zwei Seiten ausgedruckt.

Zweiseitiger WM-Spielplan zum Zusammenkleben

Der zweiseitige Spielplan kann in der Mitte zusammengeklebt werden. Nutzen Sie hierfür einfach einen langen Streifen Klebeband und kleben Sie die beiden Blätter auf der Rückseite zusammen – so können Sie die Spielergebnisse auch weiterhin mit einem Kugelschreiber ausfüllen, ohne den Klebestreifen berücksichtigen zu müssen.

Der WM-Spielplan 2022 als PDF zum Ausdrucken

WM-Spielplan 2022: PDF (einseitig) zum Ausdrucken in A3

WM-Spielplan 2022: PDF (zweiseitig) zum Ausdrucken in A4

Die WM-Gruppen 2022

Bei der diesjährigen Fußball-WM nehmen insgesamt 32 Mannschaften teil, die in acht Gruppen aufgeteilt sind. Deutschland spielt in der Gruppe E und muss in der Gruppenphase gegen die Teams aus Spanien, Costa Rica und Japan antreten.

Der deutsche WM-Kader 2022

Bereits am 10. November 2022 hat Bundestrainer Hansi Flick den Kader der deutschen Nationalelf für die umstrittene und kontrovers diskutierte WM in Katar bekannt gegeben.

Mit den beiden Spielern Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund) und Niclas Füllkrug (Werder Bremen) wurden zwei absolute WM-Newcomer in den diesjährigen WM-Kader berufen. Moukoko hat bislang noch kein Länderspiel bestritten und wird erst am Tag des Eröffnungsspiels volljährig.

Der deutsche Kader für die WM 2022 © Grafik: Tsp/Bartel, Fotos: AFP, Quelle: DFB

Die Spieler Thomas Müller und Matthias Ginter gehören neben Torhüter Manuel Neuer hingegen eher zum WM-Urgestein. Auch der 30-jährige Mario Götze darf nach fünf Jahren endlich wieder im Nationaltrikot auflaufen.

Auf Mats Hummels wird die Nationalelf in Katar hingegen verzichten müssen. Der Bundestrainer hatte dem Dortmunder seine Entscheidung zuvor am Telefon mitgeteilt. „Mats war natürlich enttäuscht“, berichtete Flick bei der Pressekonferenz.

Auch Hummels BVB-Teamkollege Marco Reus muss bei der diesjährigen WM zu Hause bleiben. Der 33-Jährige musste seine Teilnahme wegen einer Verletzung am Sprunggelenk absagen. Die Spieler Timo Werner, Lukas Nmecha und Florian Wirtz fallen ebenfalls verletzungsbedingt aus.

Torwart Manuel Neuer (FC Bayern München), Trikotnummer: 1

(FC Bayern München), Trikotnummer: 1 Marc-André ter Stegen (FC Barcelona), Trikotnummer: 22

(FC Barcelona), Trikotnummer: 22 Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)Trikotnummer: 12

Abwehr Armel Bella Kotchap (FC Southampton), Trikotnummer: 25

(FC Southampton), Trikotnummer: 25 Matthias Ginter (SC Freiburg)Trikotnummer: 4

(SC Freiburg)Trikotnummer: 4 Christian Günter (SC Freiburg), Trikotnummer: 20

(SC Freiburg), Trikotnummer: 20 Thilo Kehrer (West Ham United), Trikotnummer: 5

(West Ham United), Trikotnummer: 5 Lukas Klostermann (RB Leipzig), Trikotnummer: 16

(RB Leipzig), Trikotnummer: 16 David Raum (RB Leipzig), Trikotnummer: 3

(RB Leipzig), Trikotnummer: 3 Antonio Rüdiger (Real Madrid), Trikotnummer: 2

(Real Madrid), Trikotnummer: 2 Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Trikotnummer: 23

(Borussia Dortmund), Trikotnummer: 23 Niklas Süle (Borussia Dortmund), Trikotnummer: 15

Mittelfeld und Angriff Karim Adeyemi (Borussia Dortmund), Trikotnummer: 24

(Borussia Dortmund), Trikotnummer: 24 Julian Brandt (Borussia Dortmund), Trikotnummer: 17

(Borussia Dortmund), Trikotnummer: 17 Niclas Füllkrug (Werder Bremen), Trikotnummer: 9

(Werder Bremen), Trikotnummer: 9 Serge Gnabry (FC Bayern München), Trikotnummer: 10

(FC Bayern München), Trikotnummer: 10 Leon Goretzka (FC Bayern München), Trikotnummer: 8

(FC Bayern München), Trikotnummer: 8 Mario Götze (Eintracht Frankfurt), Trikotnummer: 11

(Eintracht Frankfurt), Trikotnummer: 11 Ilkay Gündogan (Manchester City), Trikotnummer: 21

(Manchester City), Trikotnummer: 21 Kai Havertz (FC Chelsea), Trikotnummer: 7

(FC Chelsea), Trikotnummer: 7 Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Trikotnummer: 18

(Borussia Mönchengladbach), Trikotnummer: 18 Joshua Kimmich (FC Bayern München), Trikotnummer: 6

(FC Bayern München), Trikotnummer: 6 Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund), Trikotnummer: 26

(Borussia Dortmund), Trikotnummer: 26 Thomas Müller (FC Bayern München), Trikotnummer: 13

(FC Bayern München), Trikotnummer: 13 Jamal Musiala (FC Bayern München), Trikotnummer: 14

(FC Bayern München), Trikotnummer: 14 Leroy Sané (FC Bayern München), Trikotnummer: 19

