Druckabfall in beiden Leitungen gemeldet Nord Stream Pipelines möglicherweise durch Anschläge beschädigt

Die Nord-Stream-Pipelines sind möglicherweise durch gezielte Anschläge beschädigt worden und deshalb leckgeschlagen.

Nachdem es bereits in der Nacht auf Montag in einem der beiden Stränge von Nord Stream 2 zu einem drastischen Druckverlust kam und in dänischen Hoheitsgewässern ein Leck festgestellt wurde, wurde nach Angaben eines Sprechers der Doppel-Pipeline Nord Stream 1 am Montagabend ebenfalls ein „starker Druckabfall“ verzeichnet in beiden Leitungen. Die Lage werde nun untersucht.

Die Ursachenforschung ist in beiden Fällen eingeleitet, die Sicherheitsbehörden auf Bundesebene haben sich der Fälle angenommen. Mit „forensischen Ergebnissen“ sei nicht innerhalb kurzer Zeit zu rechnen, da der Meeresboden erreicht werden müsse.

Allerdings wird aufgrund des zeitlichen Ablaufs, der drei betroffenen Leitungen und der starken Druckverluste in Nord Stream 1, die ebenfalls auf ein großes Leck schließen lassen, mit dem Schlimmsten gerechnet. „Unsere Fantasie gibt kein Szenario mehr her, das kein gezielter Anschlag ist“, sagte eine in die Bewertung durch die Bundesregierung und die Bundesbehörden eingeweihte Person. Weiter hieß es: „Alles spricht gegen einen Zufall.“

Ein derartiger mutmaßlicher Anschlag auf dem Meeresboden sei alles andere als trivial, er müsse mit Spezialkräften, zum Beispiel Marinetauchern, oder einem U-Boot ausgeführt werden, hieß es weiter aus den über die erste Lagebewertung informierten Kreisen.

Bezüglich der Urheberschaft der mutmaßlichen Attacken werden vor allem zwei Möglichkeiten diskutiert. Erstens könnten, so die ersten Spekulationen, ukrainische oder mit der Ukraine verbundene Kräfte verantwortlich sein. Mit dem vorübergehenden Ausschalten der Nord-Stream-Pipelines wären Gaslieferungen von Russland nach Deutschland und Zentraleuropa nur noch über die über Polen laufende Verbindung Jamal oder das ukrainische Pipeline-Netz möglich.

Lieferungen durch Nord Stream 1 waren Ende August eingestellt worden

Zweitens sei genau das gleiche Szenario, aber als sogenannte „False-Flag“-Operation Russlands eine mögliche Erklärung für die Leckagen der Pipelines. Damit könnte zusätzliche Verunsicherung geschürt werden und möglicherweise der Gaspreis wieder nach oben getrieben werden, um die europäische Energiepreiskrise, die sich zuletzt minimal entspannt hatte, wieder zu verschärfen.

Der russische Gasmonopolist Gazprom hatte die Lieferungen durch Nord Stream 1 Ende August eingestellt und dadurch die Gaspreise in Europa nach oben katapultiert. Angeblich sind aufgrund der Sanktionen gegen Russland dringende Wartungsarbeiten nicht möglich.

Sowohl westliche Equipment-Lieferanten als auch die Bundesregierung bestreiten diese Darstellung. In den Berliner Sicherheitskreisen hieß es, es sei nicht auszuschließen, dass ein mutmaßlicher Anschlag schon vor dem Lieferstopp geplant worden sei, denn die Vorlaufzeiten für derartige Spezialoperationen könnten lang sein.

Keine Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit

Eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums teilte am Montagabend mit: „Wir sind dabei, im Austausch mit den betroffenen Behörden und der Bundesnetzagentur, auch hier den Sachverhalt aufzuklären. Aktuell kennen wir die Ursachen für den Druckabfall nicht“, sagte sie.

Die Bundesnetzagentur sieht nach dem Druckabfall in der Nord-Stream-1-Pipeline keine Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit. „Wir sind dabei, im Austausch mit dem Bundeswirtschaftsministerium und den betroffenen Behörden auch hier den Sachverhalt aufzuklären. Aktuell kennen wir die Ursachen für den Druckabfall nicht“, teilte ein Sprecher der Behörde mit. „Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit sehen wir nicht“, ergänzte er.

Die Gas-Speicherstände steigen trotz der seit vier Wochen beschickten Pipeline weiter kontinuierlich an. Sie liegen der Behörde zufolge aktuell bei rund 91 Prozent.

Über den Druckabfall in der Nord-Stream-2-Leitung sind bereits mehr Details bekannt. Nach Angaben des Sprechers des Pipeline-Betreibers wurde in der Nacht zu Montag ein Druckabfall in einer der Röhren festgestellt. Daraufhin habe man die Behörden in den Anrainer-Staaten Deutschland, Dänemark, Schweden, Finnland und Russland umgehend informiert. Dem Sprecher zufolge liegt normalerweise ein Druck von 105 Bar an. Jetzt seien es auf deutscher Seite nur noch sieben Bar.

Der Unternehmensvertreter befürchtet nun, dass die mit 177 Millionen Kubikmeter Gas gefüllte Pipeline in den kommenden Tagen leerlaufen könnte. Die NGO Deutsche Umwelthilfe verwies darauf, dass Erdgas Methan sei, das sich teilweise im Wasser löse und nicht giftig sei. Je tiefer das Gas im Meer frei werde, desto höher sei der Anteil, der sich im Wasser löse, sagte ein DUH-Sprecher. Selbst im Falle einer Explosion unter Wasser gäbe es nur lokale Effekte.

