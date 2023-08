Superkraft für die Klimakrise Wie Moore die Landwirtschaft revolutionieren könnten

Aldert van Weeren bemüht sich um Gleichgewicht. In schwarzen Gummistiefeln wankt er durchs Moor, vorbei an Schilf und Rohrglanzgras. Er hat ein festes Ziel: Eine Rohrkolbenpflanze, 1,50 Meter hoch, grün, schmal und mit einer Blüte, die von Weitem aussieht, als hätte man eine braune Mohrrübe über einen Stängel gestülpt. Mit dieser Pflanze will van Weeren eine Revolution starten.

Die Moorlandschaft, durch die der Holländer watet, hier im Nationalpark Unteres Odertal, in Brandenburg, an der Grenze zu Polen, ist ein ganz schöner Klimaschützer. Hier lagern mehrere Tonnen CO2 in der Erde. Denn Moorböden sind riesige Kohlenstoffspeicher, Deutschland hat davon rund 1,8 Millionen Hektar.

Auch die Politik hat das Potenzial erkannt

Das Problem: 95 Prozent von ihnen sind trockengelegt. Der Mensch machte aus ihnen Kuhweiden und Acker. Und aus Boden, der Klima schützt, stattdessen einen, der dem Klima schadet. Denn kommt das Torf im Moorboden mit der Luft in Berührung und verbrennt, wird das eingespeicherte CO2 freigesetzt. Hinzu kommt: Die landwirtschaftliche Nutzung der Moore ist ebenfalls treibhausgasintensiv.