1. Mai in Berlin Innensenatorin Spranger kündigt „konsequentes Einschreiten“ gegen Gewalt an

Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) hat für den 1. Mai ein „konsequentes Einschreiten“ gegen Gewalt angekündigt. Es werde versucht, den 1. Mai wie in den vergangenen Jahren „friedlich hinzubekommen und Gewalt vorzubeugen“, sagte Spranger am Montag im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses.

Schwerpunkte am 1. Mai seien die Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), die linke Demonstration im Grunewald und die Revolutionäre 1. Mai Demonstration. Bei Letzterer wird auch der Nahostkonflikt eine Rolle spielen. „Wir werden sehr sensibel mit der aktuellen Lage umgehen“, sagte Spranger.

Tatsächlich sind auch Gruppen an der Demonstration beteiligt, die seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober durch israelfeindliche Aktionen in Berlin aufgefallen sind.