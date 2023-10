Wieder Ausschreitungen in Berlin-Neukölln Pyro, Flaschenwürfe und Festnahmen bei Pro-Palästina-Demo

Mehrere Hundert Menschen haben sich erneut am Mittwochabend in Neukölln unerlaubt versammelt. Kurz nach dem Beginn um 18 Uhr waren bereits Ausschreitungen zu vermelden: Demonstranten warfen Flaschen, Steine und Pyrotechnik auf Polizeikräfte.

Die Beamten nahmen daraufhin einige von ihnen fest. Zu der nicht angezeigten pro-palästinensischen Versammlung war zuvor in den sozialen Netzwerken gerufen worden. „Sie sind Teilnehmer einer verbotenen Versammlung“, gab die Polizei via Lautsprecher bekannt. „Ihre Personalien werden aufgenommen und sie werde in die polizeiliche Maßnahme geführt“. Die Menschenmenge zeigte sich davon komplett unbeeindruckt. Sie riefen weiter „Viva, Viva Palästina“ und „Allahu Akbar“.

Die Polizei warnte auf X, vormals Twitter, vor „Menschengruppen in aufgeheizter Stimmung“. Diese seien „eindeutig Teilnehmende einer ebenfalls verbotenen Ersatzveranstaltung“ einer pro-palästinensischen Kundgebung. „Pyros werden abgebrannt, Steine und Flaschen auf unsere Kolleginnen und Kollegen geworfen“, schrieben die Beamten. „Es folgen Freiheitsbeschränkungen zur Feststellung der Personalien für die Fertigung der Anzeigen.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Die Situation sei sehr dynamisch, sagte ein Sprecher. Nach Beobachtungen eines dpa-Reporters gab es Dutzende Festnahmen. Zahlreiche Schaulustige begleiteten die Aktion an der Sonnenallee, Ecke Reuterstraße. Die Polizei versuchte, die Menge von der Straße fernzuhalten. Bisher gibt es keine Straßensperrung.

Auch am Auswärtigen Amt versammelten sich nach Polizeiangaben mehrere Hundert Menschen. Die Versammlung gegen Gewalt in Nahost wurde laut Polizei jedoch direkt von der Veranstalterin beendet, weil sie keinen Einfluss auf die Teilnehmer habe, sagte sie. Angemeldet waren demnach 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Gekommen waren mehrere Hundert.