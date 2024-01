Medienbericht über Berliner Luxuskaufhaus KaDeWe Group soll Insolvenzantrag vorbereiten

Das Berliner Kaufhaus des Westens (KaDeWe) steht offenbar vor der Pleite. Laut einem Bericht des Wirtschaftsmagazins „Capital“ bereitet die KaDeWe Group einen Insolvenzantrag vor, der Anfang kommender Woche in Berlin gestellt werden soll. Betroffen sind demnach auch die Luxuskaufhäuser Alsterhaus in Hamburg und Oberpollinger in München.

Die KaDeWe Group gehört zu 49,9 Prozent der insolventen Signa-Holding des österreichischen Immobilieninvestors René Benko. Die Signa-Holding hatte Ende November 2023 Insolvenz angemeldet. Es folgten zahlreiche Tochterunternehmen, die ebenfalls als zahlungsunfähig gemeldet wurden.

Die anderen 50,1 Prozent an der KaDeWe Group besitzt der thailändische Konzern Central Group. Dem Bericht zufolge sei denkbar, dass die Central Group die Insolvenz nutzen wolle, um die Anteile an der KaDeWe Group günstiger zu übernehmen.

Die Central Group Sitz: Bangkok, Thailand

gegründet: 1947

im Besitz einer der reichsten Familien Thailands

Geschäftsführer seit 2013: Tos Chirathivat

2015 übernahm Central gemeinsam mit der Signa Group das KaDeWe in Berlin, das Oberpollinger in München und das Alsterhaus in Hamburg

Noch Ende November, nachdem die Signa Holding Insolvenz angemeldet hatte, hatte KaDeWe-Group-Chef Michael Peterseim Zuversicht verbreitet. „Wir sind sicher, dass wir auch in 100 Jahren noch hier sitzen“, sagte er im Tagesspiegel-Interview über das Luxuskaufhaus an der Tauentzienstraße. Die Signa-Insolvenz habe keine Folgen für das KaDeWe. „Wir sind sehr gut aufgestellt“, sagte Peterseim – und verwies auf die Central Group als Mehrheitseigner.

Zur Frage, ob der thailändische Konzern plane, die Signa-Anteile an der KaDeWe Group zu übernehmen, um einen europäischen Kaufhauskonzern samt Immobilien zu schmieden, entgegnete Peterseim: „Ein solcher Plan, von dem Sie berichten, ist mir unbekannt.“ Zugleich erwähnte er steigende Umsatzzahlen der Gruppe und prophezeite für 2024 „das nächste Rekordjahr“. (Tsp)