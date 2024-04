Einschränkungen für Pendler RE1 fährt nur stündlich zwischen Berlin und Frankfurt (Oder)

Pendler nach Brandenburg (Havel) haben schwierige Wochen vor sich. Der RE1 fährt seit Dienstag nur noch ein mal pro Stunde von Frankfurt (Oder) über die Berliner Stadtbahn nach Werder. Ein zweiter Zug pendelt zwischen Charlottenburg und Werder. Der Abschnitt von Werder nach Brandenburg (Havel) ist komplett gesperrt, dort fahren Busse.

Die Fahrzeit verdoppelt sich auf etwa zwei Stunden von Ostbahnhof nach Brandenburg. Grund sind Bauarbeiten auf der Berliner Stadtbahn und hinter Werder durch die Deutsche Bahn. Die Sperrung zwischen Werder und Brandenburg gilt laut Odeg bis 7. April.

Die Bauarbeiten auf der Stadtbahn dauern bis Freitag, 26. April. Bis dahin also fährt nur ein Regionalexpress der Linie 1 über die Stadtbahn. Die Informationen auf der Internetseite der Odeg waren am Dienstagvormittag falsch. Dort werden im Baustellenbericht „2 Züge pro Stunde und Richtung auch in der Hauptverkehrszeit“ genannt. Auf Nachfrage bestätigte die Odeg, dass die Angabe falsch ist und korrigiert werde. Bei „X“ (vormals Twitter) informiert die Odeg seit Juni 2023 nicht mehr über Ausfälle oder Bauarbeiten.

Reduziertes Angebot

Normalerweise fahren in den Hauptverkehrszeiten drei Züge des RE1 pro Stunde durch Berlin. Dies hatten die Länder beim VBB zum Fahrplanwechsel Dezember 2022 bestellt. Seitdem betreibt die private Odeg diese Linie, zuvor war es die DB. Die Bahn allerdings ist weiter für die Bauarbeiten zuständig im gesamten Netz. In der Vergangenheit hatte sich die Odeg mehrfach über falsche oder fehlende Ankündigungen der Bahn zu Bauarbeiten beklagt.

Wochenlange Sperrungen auf der Stadtbahn gibt es in jedem Jahr, zuletzt im Mai 2023. In den aktuellen Ferien baut auch die S-Bahn auf mehreren Strecken, vor allem im Nordosten und auf der Dresdner Bahn.

Derzeit gibt es weitere Einschränkungen auf dem RE1. Die wichtigste Linie im Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) hält bis 21. April nicht in Berlin-Wannsee. Nachts werden einige Züge umgeleitet, diese halten dann nicht in Wannsee, Potsdam Hbf, Potsdam Charlottenhof und Potsdam Park Sanssouci. (Ha)