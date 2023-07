Fragen und Antworten Bundesverfassungsgericht verhandelt wegen Pannen bei Bundestagswahl in Berlin

Am Dienstag und Mittwoch verhandelt das Bundesverfassungsgericht über eine mögliche Wiederholung der Bundestagswahl in Berlin. Anlass sind wie schon bei der Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl zahlreiche Pannen bei der Abstimmung am 26. September 2021. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Muss Berlin schon wieder wählen?

Ja, dass die Bundestagswahl zumindest in Teilen wiederholt wird, ist sehr wahrscheinlich. Das genaue Ausmaß ist jedoch noch offen. Der für die Überprüfung der Abstimmung zuständige Wahlprüfungsausschuss im Deutschen Bundestag beschloss im vergangenen Jahr, dass die Wahl in 431 von insgesamt 2257 Berliner Wahlbezirken wiederholt werden müsse. Gegen diesen Beschluss klagt unter anderem die Unionsfraktion derzeit vor dem Bundesverfassungsgericht. Zur Begründung heißt es: „Angesichts der zahlreichen und erheblichen Wahlfehler, die in Berlin unstreitig stattgefunden haben, reicht eine auf einzelne Wahlbezirke beschränkte Wahlwiederholung nicht aus.“

Wann findet die Wiederholung der Bundestagswahl statt?

Der Termin ist genau wie der Umfang der Wiederholungswahl noch nicht klar. Mit einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts wird im Herbst gerechnet. Berlin hat dann 60 Tage Zeit, die Wahlwiederholung durchzuführen. Sollte die Abstimmung tatsächlich vollständig wiederholt werden müssen, wäre dies ein sehr knapper Zeitraum für die Vorbereitung, heißt es aus Kreisen der Verwaltung. Schon jetzt bereiten sich daher erste Bezirke darauf vor. So sucht etwa der Bezirk Steglitz-Zehlendorf bereits Mitarbeiter, die bei der Durchführung der Briefwahl im Bezirk helfen.

Was passiert am Dienstag und Mittwoch vor dem Bundesverfassungsgericht?

Die Karlsruher Richterinnen und Richter des Zweiten Senats unter Vorsitz von Gerichtsvizepräsidentin Doris König wollen die Gelegenheit nutzen, sich mit grundlegenden Fragen der Wahlprüfung zu befassen. In der zweitägigen Verhandlung soll es zum Beispiel um Details zur Ausgabe fehlerhafter Stimmzettel, Unterbrechungen der Wahlhandlung, Stimmabgaben nach 18.00 Uhr und Wartezeiten gehen sowie den Maßstab für die Schwere der Fehler und mögliche Rechtsfolgen. Dazu werden mehrere Expert:innen angehört, unter anderem Berlins Landeswahlleiter Stephan Bröchler. Dieser sagte dem Tagesspiegel, dass er sich von der Anhörung „ein erhellendes Rechtsgespräch“ erwarte. „In hohem Masse klärungsbedürftig ist etwa die Frage, welche Standards der Wahlorganisation für Bundestagswahlen verbindlich gelten sollen“, sagte Bröchler. „Das ist beispielsweise im Blick auf tolerierbare Wartezeiten vor Wahllokalen nach Schließung des Wahllokals in hohem Maße relevant.“

Warum läuft die Überprüfung der Bundestagswahl und der Abgeordnetenhauswahl getrennt?

Die Überprüfung der Wahlen ist jeweils gesetzlich geregelt. Für die Bundestagswahl ist der sogenannte Wahlprüfungsausschuss im Deutschen Bundestag verantwortlich: ein mit Abgeordneten besetztes Gremium, das über Fehler und Pannen bei Wahlen berät und schließlich eine Empfehlung an den Bundestag abgibt. Das Parlament entscheidet schließlich über eine mögliche Wiederholungswahl. Gegen diese Entscheidung kann vor dem Bundesverfassungsgericht Beschwerde eingelegt werden.

Bei der Abgeordnetenhauswahl ist hingegen sofort das Landesverfassungsgericht zuständig. Dieses entschied im vergangenen November, dass die komplette Wahl wiederholt werden müsse – unter anderem aufgrund systematischer Fehler bei der Wahlvorbereitung. Auch gegen diesen Beschluss legten Berliner Abgeordnete Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht Beschwerde ein. Karlsruhe lehnte ein entsprechendes Eilverfahren jedoch ab, die Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl konnte stattfinden. In einer nachgereichten Begründung legten die Richterinnen und Richter dar, dass sie für die Überprüfung nicht zuständig seien, da das Grundgesetz den Ländern eigenständige Verfassungsbereiche gewährt, die auch das Wahlrecht umfassen. Inhaltlich nahm das Bundesverfassungsgericht zu der Entscheidung des Landesverfassungsgerichts bisher nicht Stellung. Auch deswegen wird die Verhandlung und Entscheidung zur Wiederholung der Bundestagswahl mit Spannung erwartet. (mit dpa)

Warum konnte Richter Peter Müller trotz seiner Äußerungen nicht wegen Befangenheit abgelehnt werden?

Weil es dazu keine gesetzlichen Regelungen gebe, lehnte das Gericht dies ab. Damit – als reiner Verfahrensbeteiligter – konnte das Parlament nicht beantragen, wegen Befangenheit den in dem Fall federführenden Richter Peter Müller abzulehnen. Dieser hatte im „F.A.Z. Einspruch Podcast“ gesagt, eine Situation wie in Berlin hätte man sich vor einigen Jahrzehnten in einem „diktatorischen sogenannten Entwicklungsland“ vorstellen können, aber nicht mitten in Europa, mitten in Deutschland.