GDL-Streiks der Lokführer Massive Ausfälle im Berliner Bahnverkehr

Der dreitägige Streik der Lokführer dürfte auch den S-Bahn-Verkehr in Berlin zu großen Teilen lahmlegen. Zwar hatte das Tochterunternehmen der Deutschen Bahn bis Dienstagmittag noch keinen Notfahrplan für den von Mittwochfrüh bis Freitagabend angesetzten Streik veröffentlicht, aber nach der Erfahrung bei den vorangegangenen Streiks der Gewerkschaft GDL wird wohl wieder ein Minimalprogramm angeboten. Dabei fungieren die wenigen fahrenden Züge vor allem als Verbindung zwischen Umland und dem Einsatzgebiet der nicht vom Streik betroffenen BVG.

Ein Notfahrplan nach bisherigem Muster würde mindestens folgende Verbindungen enthalten:

S3 zwischen Erkner und Ostbahnhof

S46 zwischen Königs Wusterhausen und Schöneberg

S5 zwischen Strausberg Nord und Ostbahnhof

S9 zwischen Flughafen BER und Friedrichstraße

Bei einem Streik konnte die S-Bahn außerdem kurzfristig den nördlichen Abschnitt der S1 von und nach Oranienburg bedienen. Alle genannten Linien fuhren im 20-Minuten-Takt. Der Ring wurde bis auf den südöstlichen Abschnitt nicht bedient.

Die noch bis Mitte Februar dauernde baubedingte Sperrung des Nord-Süd-Tunnels durch die Berliner City erweist sich jetzt als Vorteil, weil der Ersatzbusverkehr nicht vom Lokführerstreik betroffen ist. Allerdings sind die Busse deutlich länger unterwegs.

Züge der ODEG sollen fahren – auch der RE1 zwischen Berlin und Potsdam

Im Regionalverkehr dürften die meisten Züge des DB-Konzerns ausfallen, sofern es der Bahn bis Dienstagabend nicht doch noch gelingt, den Streik gerichtlich verbieten zu lassen. Allerdings wird die ODEG nicht bestreikt, die in Berlin und Brandenburg 15 Linien betreibt, darunter den immens wichtigen RE1, der auch zwischen Berlin und Potsdam die S-Bahn ersetzen muss.

Auch die NEB, deren Züge vor allem das östliche Umland mit Berlin verbinden, ist vom Streik nicht betroffen. Beide Unternehmen warnen allerdings vor möglichen Störungen, weil auch ihre Züge auf Gleisen der Deutschen Bahn fahren.

Die DB will zumindest für einzelne Regionallinien einen Ersatzverkehr mit Bussen organisieren und im Fernverkehr ebenfalls ein Minimalprogramm fahren – teilweise mit verlängerten Zügen. Weil das absehbar nicht reichen wird, ist die Zugbindung von Mittwoch bis Freitag aufgehoben; die Tickets gelten also später noch.

Die BVG will an den drei Streiktagen ihr planmäßiges Angebot fahren, aber warnt vorsorglich vor großem Gedränge in ihren Straßenbahnen, Bussen und U-Bahnen. Beim vergangenen Lokführerstreik im Dezember hatten Fahrgäste auf manchen Linien eine halbe Stunde warten müssen, bis sie mitkamen.

In Apps und Fahrplanauskunft lassen sich einzelne Verkehrsmittel aus- und abwählen

Welche Bahnen tatsächlich fahren, wird üblicherweise einige Stunden im Voraus in die Fahrplanauskünfte und Apps etwa von S-Bahn und VBB eingespeist, die auch kurzfristige Ausfälle und Verspätungen zeigen. Außerdem lassen sich darin einzelne Verkehrsmittel aus- und abwählen, um beispielsweise Routen gezielt ohne S-Bahn zu planen.

Weil manche Bahnfahrgäste aufs Auto umsteigen werden, dürfte es auf den Straßen von Berlin absehbar noch voller werden als sonst. Wer das Fahrrad als Alternative nutzen will, muss sich warm anziehen: Der Mittwoch wird zwar wieder sonnig, aber bleibt eisig. Erst im Laufe des Donnerstags sowie am Freitag soll das Thermometer wieder bis auf null Grad steigen. Die Nächte bleiben vorerst frostig.