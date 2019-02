Kältebahnhof bleibt Kältebahnhof

Am U-Bahnhof Moritzplatz sind die Türen zur Zwischenetage vor den Gleisen zwar verschlossen, aber trotzdem haben etwa 40 Obdachlose hier die Nacht verbracht. Sie gelangen an einer Stelle aus der Station hinaus, Fahrgäste drehen an den Toren wieder um. Auf den Stufen sitzt ein junger Mann in Hoodie auf seinem Schlafsack und gibt Tipps: „Zu Fuß zur Jannowitzbrücke, dann in die S-Bahn.“ Zum Dank gibt's 50 Cent für den ersten Kaffee des Tages. Der Bahnhof Moritzplatz ist einer von zwei Kältebahnhöfen, die die Stadt im Winter für Obdachlose zum Schlafen öffnet.