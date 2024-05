Massenschlägerei an Berliner S-Bahnhof Mehr als 200 griechische Basketballfans gehen aufeinander los – elf Verletzte

Mehr als 200 griechische Basketballfans sind am S-Bahnhof Prenzlauer Allee in Berlin am späten Samstagabend gewaltsam aneinandergeraten. Das teilte die Polizei am Sonntagnachmittag mit. Es habe sich um Anhänger der als verfeindet geltenden Mannschaften Panathinaikos Athen und Olympiakos Piräus gehandelt. Beide Teams nehmen an dem Final Four der Euroleague teil, das über das Wochenende in Berlin ausgetragen wird.

Nach Angaben der Polizei klebten fast im gesamten Bahnsteigbereich Blutspuren, Glasscherben lagen überall herum. Vor Ort trafen Einsatzkräfte auf mehrere blutverschmierte Männer, die noch Gürtel in den Händen hatten. An dem Bahnhof an der Prenzlauer Allee fanden die Beamten zahlreiche Steine, mehrere Schlagstöcke und weitere Gegenstände. Die Lage sei sehr unübersichtlich gewesen und zahlreiche Personen geflüchtet, teilte die Polizei mit.

Nach Angaben von Zeugen sollen gegen 22.45 Uhr zahlreiche Menschen, teils vermummt und mit Baseballschlägern und Knüppeln bewaffnet, auf den Bahnsteig gerannt sein, wo es zur Schlägerei mit einer anderen großen Gruppe kam. Die Beteiligten sollen mit Gegenständen aufeinander eingeschlagen und eingeworfen haben.

Elf Personen wurden nach Angaben der Polizei verletzt, eine davon kam stationär ins Krankenhaus. Die Feuerwehr berichtete auf der Plattform X in der Nacht von einer lebensgefährlich und zwei schwer verletzten Personen sowie neun Leichtverletzten.

Rettungssanitäter bringen einen Verletzten zu einem Rettungswagen. Etwa 60 Basketball-Fans, sind am S-Bahnhof Prenzlauer Allee in Berlin gewaltsam aneinandergeraten. © Berliner Feuerwehr

Einsatzkräfte der Polizei gingen dazwischen und versorgten die Verletzten anschließend gemeinsam mit der Feuerwehr. Es gab laut Lagedienst 89 vorläufige Festnahmen wegen Personalienfeststellung und diverse Strafanzeigen wegen Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung. Ein großer Teil der Beteiligten flüchtete über die Gleise am S-Bahnhof.

Bereits am Freitagabend schwere Auseinandersetzungen

Kurz danach kam es zu einer weiteren bewaffneten Auseinandersetzung vor einem Hotel im Bezirk Spandau. Nach Angaben der Polizei sollen etwa 80 Fans eines der Teams vermummt aufgetaucht sein, um die Anhänger des anderen Lagers anzugreifen. Mit Holzknüppeln und Basketballschlägern sollen sie auf diese losgegangen sein.

Außerdem soll ein Anhänger in den Eingangsbereich der Unterkunft Pyrotechnik geworfen haben. Auch ein Nebeltopf wurde laut Polizei gezündet. Der Eingangsbereich des Hotels wurde stark beschädigt.

Einsatzkräfte versorgten die Verletzten gemeinsam mit der Feuerwehr. Die Polizei stellte die Personalien von mehreren an der Auseinandersetzung beteiligten Menschen fest, einige von ihnen waren verletzt. Mindestens eine Person kam laut Polizei ins Krankenhaus. Nun müsse ermittelt werden, bei wem es sich um mutmaßliche Täter handelt.

Wie ein Sprecher der Berliner Polizei am Nachmittag dem Tagesspiegel mitteilte, wurden die Verdächtigen, die nicht ins Krankenhaus mussten, nach der Identitätsfeststellung wieder auf freien Fuß entlassen.

Bereits zum Auftakt des Final Four der Basketball-Euroleague in der Berliner Arena am Ostbahnhof war es am Freitagabend zu schweren Auseinandersetzungen gekommen. Zwei Polizisten wurden dabei leicht verletzt.

Aufgrund der Auseinandersetzungen hat die Berliner Polizei die Präsenz für den heutigen Basketballabend verstärkt. Allein von der Berliner Polizei sind nach Auskunft eines Sprechers gegenüber dem Tagesspiegel 700 Einsatzkräfte in und an der Arena im Einsatz, um das Geschehen zu sichern. Zusätzliche Einheiten der Bundespolizei die Berliner Einsatzkräfte unterstützen. Auch Wasserwerfer und ein Helikopter seien einsatzbereit.

Am Sonntagabend stehen die abschließenden Spiele zwischen Fenerbahce Istanbul und Olympiakos Piräus (17 Uhr) sowie das Finale zwischen Real Madrid und Panathinaikos Athen (20 Uhr) an. (mit dpa)