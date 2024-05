Nach Palästinenser-Gedenktag Nakba in Berlin Demonstration von Kreuzberg zum Brandenburger Tor angekündigt

Nach Protesten aus Anlass des palästinensischen Gedenktages Nakba ist in Berlin am Sonanbend erneut eine propalästinensische Demonstration geplant. Unter dem Titel „Palestine will be free“ (Palästina wird frei sein) wollen die Teilnehmer ab 14 Uhr vom Oranienplatz in Kreuzberg vorbei am Außenministerium zum Brandenburger Tor laufen.

Angemeldet sind etwa 2000 Menschen. In Aufrufen in diversen Internetportalen heißt es dazu auf Deutsch, Englisch und Arabisch: „An diesem Nakba-Tag kann kein Verbot, keine Verfolgung, keine Repression uns davon abhalten, Gerechtigkeit und Befreiung zu fordern. Wir sind nicht frei, bis Palästina frei ist.“

Am Mittwochabend gab es in Charlottenburg eine friedliche Demonstration mit etwa 600 Teilnehmern. Im Anschluss kam es jedoch in Berlin-Neukölln zu Tumulten. Nach Angaben der Polizei versammelten sich dort etwa 200 Demonstranten. Einige von ihnen setzten Mülleimer in Brand, auch Feuerwerk und bengalisches Feuer wurde gezündet. Immer wieder hätten Menschen an verschiedenen Stellen Gegenstände wie Fahrräder und Mülltonnen auf die Straßen geworfen.

Der Nakba-Gedenktag am 15. Mai erinnert an die Flucht und Vertreibung hunderttausender Palästinenser im ersten Nahostkrieg 1948 nach der Staatsgründung Israels. (dpa)