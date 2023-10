Palästinenser-Flagge auf Berliner Schulhof Gewalttätiger Streit zwischen Lehrer und Schüler an Neuköllner Gymnasium

Nach dem Angriff der Hamas auf Israel ist es am Montag an einem Gymnasium in Berlin-Neukölln zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Schüler und einem Lehrer gekommen. Ein Handyvideo, das der Linke-Politiker Ferat Koçak beim Kurznachrichtendienst X teilte, soll den Vorfall am Ernst-Abbe-Gymnasium an der Sonnenallee zeigen.

Darauf ist zu sehen, wie ein Schüler, umgeben von vielen anderen Jugendlichen, eine palästinensische Flagge über den Schulhof trägt. Ein erwachsener Mann eilt zu ihm und stellt ihn zur Rede. Später sieht es so aus, als würde der Mann mit dem rechten Arm zu einem Schlag ins Gesicht ausholen. Daraufhin tritt der Schüler den Erwachsenen mit dem Fuß.

Hier holt der Lehrer offenbar zu einem Schlag aus ... © Screenshot

... und scheint den Schüler ins Gesicht zu treffen. © Screenshot

Dieser tritt den Lehrer daraufhin. © Screenshot

Unklar ist, was sich vor und nach der Aufnahme auf dem Schulhof abgespielt hat. Außerdem sind der Mann und der Jugendliche im Video immer wieder durch die Umstehenden verdeckt, sodass der genaue Ablauf der Auseinandersetzung nicht vollständig zu sehen ist.

Die Berliner Polizei bestätigte dem Tagesspiegel einen Vorfall an dem Neuköllner Gymnasium und stellte ihn so dar: Eine Funkstreifenbesatzung sei um 9.30 Uhr zu der Schule gerufen worden. Dort sei zuvor ein 14-jähriger Schüler vermummt mit einer Palästina-Flagge über den Schulhof gelaufen.

Ein Lehrer habe dies unterbinden wollen. Daraufhin sei es zunächst zu verbalen Streitigkeiten gekommen, bis sich ein 15-jähriger Mitschüler einmischte und den Lehrer mit einem Kopfstoß traf. Schließlich sei der 61-jährigen Lehrkraft durch den Schüler in den Bauch getreten worden, teilte die Polizei mit. Sowohl gegen den Lehrer als auch gegen den Jugendlichen wurden Anzeigen wegen Körperverletzung aufgenommen.

Auch Bericht von antisemitischen Äußerungen

Ein Sprecher der Bildungsverwaltung teilte dem Tagesspiegel auf Anfrage mit, man gehe der Sache nach. Am frühen Nachmittag hatte er die Lage an den Berliner Schulen noch als „bisher im Ganzen eher ruhig“ beschrieben.

Lehrerinnen anderer Berliner Schulen berichteten dem Tagesspiegel hingegen von judenfeindlichen Ausrufen muslimischer Schüler. Die Pädagoginnen wollen aus Angst vor Rassismusvorwürfen anonym bleiben.