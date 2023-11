Pyrotechnik und vereinzelt „Wolfsgrüße“ 5000 türkische Fußballfans ziehen durch Berlin

Vor dem Fußball-Freundschaftsspiel Deutschland gegen die Türkei sind am Samstagabend rund 5000 türkische Anhänger durch Berlin gezogen. Der Zug wurde immer mal wieder von der Polizei angehalten, weil Pyrotechnik gezündet worden war, wie ein Sprecher der Berliner Polizei dem Tagesspiegel sagte. Nachdem Personalien festgestellt wurden, lief der Fanmarsch vom Theodor-Heuss-Platz ohne größere Zwischenfälle zum Olympiastadion.

Dabei hätten Teilnehmer vereinzelt den sogenannten Wolfsgruß gezeigt, berichtete der Polizeisprecher weiter auf Nachfrage. Das Handzeichen mit zwei gespreizten Fingern symbolisiert einen Wolf und ist seit jeher Gruß der Rechtsextremen in der Türkei, der „Grauen Wölfe“. Der Wolfsgruß ist in Deutschland allerdings nicht verboten. Es seien deshalb keine Anzeigen aufgenommen worden, sagte der Sprecher. Zunächst hatte der RBB in der „Abendschau“ darüber berichtet.

Dem RBB zufolge soll dabei auch der „Rabia-Gruß“ gezeigt worden sein. Dieser Gruß, bei dem vier Finger in die Luft gereckt werden und der Daumen angewinkelt auf die Handfläche gepresst wird, ist das Symbol der islamistischen Muslimbrüder. Der türkische Präsident Erdogan hat dieses bereits öfter verwendet. Dazu konnte der Sprecher der Berliner Polizei allerdings keine näheren Angaben machen.