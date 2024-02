„Stoppt das Töten!“ Greenpeace projiziert Botschaft gegen Ukrainekrieg auf russische Botschaft in Berlin

Greenpeace-Aktivisten haben am Samstag die Forderung „Stoppt das Töten“ in englischer und in deutscher Sprache an die russische Botschaft in Berlin projiziert. Zudem leuchtete der Schriftzug „Hands off Ukraine!“ an der Fassade des Gebäudes am Boulevard Unter den Linden auf – „Hände weg von der Ukraine“. Anlass ist der zweite Jahrestag des Angriffs auf die Ukraine.

„Russland muss das Töten in der Ukraine beenden und sich wieder zurückziehen“, sagte Alexander Lurz, Abrüstungsexperte von Greenpeace. Demnach fordern die Aktivisten auch, dass die internationale Gemeinschaft und die Bundesregierung ihre diplomatischen Anstrengungen wieder verstärken, um den Krieg zu beenden.

„Hände weg von der Ukraine!“: Auch dieser Schriftzug war auf der Fassade der russischen Botschaft zu lesen. © REUTERS/LISI NIESNER

Zuvor war der Ukraine-Solidaritätsverein Vitsche mit dem Versuch gescheitert, eine Erlaubnis für eine Videoprojektion von Kriegsbildern auf das Gebäude an diesem Sonnabend zu erhalten. Ein Eilantrag am Bundesverfassungsgericht blieb am Abend vor dem zweiten Jahrestag des Überfalls auf die Ukraine ohne Erfolg. Eine Folgenabwägung gehe zum Nachteil des Antragstellers aus, teilte das höchste deutsche Gericht am Freitag mit. (Az. 1 BvQ 11/24)

Denn würde sich das Verbot später im Hauptsacheverfahren als rechtmäßig herausstellen, hätten die Projektionen bereits stattgefunden – dann wären der Erklärung zufolge der geschützte Frieden und die Würde der diplomatischen Vertretung verletzt und das diplomatische Verhältnis zwischen Deutschland und Russland dadurch beeinträchtigt.

Sollte sich hingegen herausstellen, dass das Verbot verfassungswidrig war, wäre der Antragsteller in seinen Grundrechten verletzt, erläuterte das Gericht. Bei Abwägung der Interessen sei vor allem zu beachten, dass nach der Würdigung der Vorinstanz, des Berliner Oberverwaltungsgerichts, auch eine Projektion auf eine Leinwand vor dem Botschaftsgelände noch hinreichend Beachtung erzielen könne.

Am Sonnabend sind mehrere Demonstrationen gegen Russland und Präsident Wladimir Putin sowie zur Solidarität mit der Ukraine angekündigt. Einige Veranstaltungen sind im Umfeld der russischen Botschaft Unter den Linden in Berlin-Mitte geplant. Der Verein Vitsche hatte eine Stunde lang Fotos und Videos vom Krieg auf die Botschaft projizieren wollen. Nachdem die Polizei dies verboten hatte, zog der Verein vor Gericht.

Sowohl das Berliner Verwaltungsgericht als auch das Oberverwaltungsgericht verwiesen auf das Wiener Übereinkommen von 1961 über diplomatische Beziehungen. Danach treffe den Empfangsstaat die besondere Pflicht, die Räumlichkeiten einer diplomatischen Mission zu schützen, um zu verhindern, dass ihr Friede oder ihre Würde beeinträchtigt werden. Vitsche-Anwalt Patrick Heinemann dagegen pochte auf das Recht der Versammlungsfreiheit und beantragte in Karlsruhe den Erlass einer einstweiligen Anordnung. (dpa)