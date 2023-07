Vor den Zeugnissen gibt’s ein Donnerwetter Starker Regen und Böen für Berlin und Brandenburg angekündigt – bis zu 29 Grad

Das Donnerwetter gibt es in diesem Jahr schon vor den Zeugnissen: Am frühen Mittwochmorgen sollen Gewitter über Berlin und Brandenburg ziehen. Die dauern nicht lange, aber können lokal durchaus kräftig werden mit starkem Regen und stürmischen Böen. Die Ferien beginnen dann mit friedlichem Sommerwetter.

Andreas Blei vom Berliner Dienst „Wettermanufaktur“ schätzt, dass die Gewitter am frühen Mittwochmorgen schnell ostwärts abziehen, sodass die Zeugnisse am Vormittag bereits trocken zu Hause ankommen sollten. Während es im Nordwesten Deutschlands von Schleswig-Holstein bis nach Mecklenburg längere Zeit schütten soll, „bekommen wir allenfalls einen Streifschuss“. Der Mittwoch werde freundlich mit Sonne, Wolken, teils kräftigem Wind und warmen 28 bis 29 Grad.

Am Donnerstag soll es bei maximal 26 Grad ähnlich weitergehen, bevor es wieder wärmer wird. Für Freitag prophezeit der Meteorologe in Berlin bis zu 28 Grad, und „in der Nacht zum Samstag kommt die Südwestdüse wieder in Gang“. Die bläst heiße Luft vom Mittelmeer her bis in den Norden Deutschlands. In Berlin und Brandenburg seien am Sonnabend 32 bis 34 Grad absehbar, „vielleicht auch 35“.

Die große Hitze bleibt nur einen Tag in Berlin und Brandenburg

Aber die große Hitze bleibe nicht lange, sondern werde in der Nacht zu Sonntag vertrieben. Der Umschwung sei nur mit vereinzelten Schauern und Gewittern verbunden, die keinen flächendeckenden Regen bringen. Die Trockenheit verschärft sich also absehbar wieder, und die Waldbrandgefahr nimmt zu.

Nach einem knapp 30 Grad warmen Sonntag geht es laut den Vorhersagemodellen der „Wettermanufaktur“ in der nächsten Woche sommerlich weiter mit viel Sonne bei angenehmen 25 Grad. Mal werde es auch wärmer, zwischendurch auch etwas kühler, aber abgesehen von diesem leichten Auf und Ab ändere sich vorerst wenig.