Dschungelcamp-Kandidaten 2024 Zwei Teilnehmer waren schon zusammen im Bett

Es ist wieder so weit: Im australischen Dschungel werden die typischen Urwaldgeräusche zuweilen durch ein gellendes „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ (kurz: IBES) unterbrochen. Die Zerreißprobe des guten Geschmacks geht in die 17. Runde und feiert mit dem Dschungelcamp-Start am 19. Januar seinen großen Auftakt.

Wer live dabei sein will, sollte täglich ab 20:15 Uhr (Folge 1, 2, 3, und 10) oder alternativ um 22:15 Uhr (alle restlichen Folgen) RTL einschalten oder den Livestream in der Mediathek von „RTL+“ verfolgen. Wie man die komplette IBES-Staffel kostenlos online ansehen kann, erfahren Sie hier.

Wer gehört 2024 zu den Kandidaten und Kandidatinnen? Welche zwei Stars kamen sich schon vor ihrer Dschungelcamp-Teilnahme näher? Und woher kennt man die IBES-Promis überhaupt? (Spoiler: RTL übt sich auch diesmal wieder im Promi-Recycling und lässt vornehmlich Reality-Stars aus Eigenformaten vor die Kameras.)

Dschungelcamp 2024: Die Kandidaten und Kandidatinnen Heinz Hoenig (Schauspieler)

(Schauspieler) Cora Schumacher (Model und Rennfahrerin)

(Model und Rennfahrerin) Twenty4Tim (Influencer und Sänger)

(Influencer und Sänger) Lucy Diakovska (Sängerin)

(Sängerin) Fabio Knez (Reality-Star)

(Reality-Star) Leyla Lahouar (Reality-Star)

(Reality-Star) David Odonkor (ehemaliger Nationalspieler Deutschlands)

(ehemaliger Nationalspieler Deutschlands) Anya Elsner (Model)

(Model) Felix von Jascheroff (Schauspieler)

(Schauspieler) Kim Virginia (Reality-Star)

(Reality-Star) Mike Heiter (Reality-Star)

(Reality-Star) Sarah Kern (Designerin)

Dschungelcamp-Kandidat: Heinz Hoenig

Dschungelcamp-Kandidat Heinz Hoenig. © RTL / RTL+ Promo

Das Schauspieler-Urgestein Heinz Hoenig kennen die meisten Zuschauer und Zuschauerinnen wohl von seiner Rolle als „Funker Heinrich“ im oscarprämierten Blockbuster „Das Boot“ (1981). Zusätzlich zu seiner Paraderolle hat der 72-Jährige bislang in mehr als 140 Film- und Fernsehproduktionen mitgewirkt.

Im Interview mit RTL verriet der vierfache Vater, dass er das Dschungelcamp noch nie so richtig angeschaut habe. Eigentlich wolle er auch nicht im Detail wissen, was da auf ihn zukomme, so der Blankenburger.

Ich weiß gar nicht, auf welchen Mist ich mich da einlasse. Heinz Hoenig, RTL-Interview

Steckbrief: Heinz Hoenig im Dschungelcamp Job / Profession: Schauspieler

Schauspieler Alter: 72 Jahre

72 Jahre Kennt man aus: „Das Boot“, der Serie „Stan Becker“ oder dem Drama „Der König von St. Pauli“

„Das Boot“, der Serie „Stan Becker“ oder dem Drama „Der König von St. Pauli“ Schon gewusst? Hoenig wurde mit 71 Jahren zum vierten Mal Vater. Der Schauspieler engagiert sich als Begründer der Initiative „Heinz der Stier“ für psychisch traumatisierte Kinder.



Dschungelcamp-Kandidatin: Cora Schumacher

Dschungelcamp-Kandidatin Cora Schumacher. © RTL / RTL+ Promo

Model und Rennfahrerin Cora Schumacher erlangte als Ex-Frau des ehemaligen Formel-1-Rennfahrers Ralf Schumacher bundesweite Bekanntheit. Die beiden waren von Oktober 2001 bis Februar 2015 verheiratet und haben einen gemeinsamen Sohn: David ist mittlerweile 22 Jahre alt und fährt seit 2022 selbst in der DTM-Rennsportserie.

Als Tochter eines Tankstellenpächters liegt Benzin der 47-Jährigen quasi im Blut. Bereits in den Neunziger Jahren übte sich die gebürtige Rheinländerin im Kart- und Tourenwagensport, bevor sie ab 2004 unter anderem in der Rennsportserie „Mini Challenge“ oder am 24-Stunden-Rennen von Dubai teilnahm.

Ich wurde in der Vergangenheit kleingehalten und fremdbestimmt. Im Dschungel kann ich zeigen, wer ich bin. Cora Schumacher, RTL-Interview

Steckbrief: Cora Schumacher im Dschungelcamp Job / Profession: Model und Rennfahrerin

Model und Rennfahrerin Alter: 47 Jahre

47 Jahre Kennt man als: Cover-Model und Ex-Frau von Ralf Schumacher

Cover-Model und Ex-Frau von Ralf Schumacher Schon gewusst? Schumacher posierte unter anderem für die Zeitschriften „Playboy“, die „GQ“ und die „Maxim“. Die 47-Jährige hatte 2020 ihre eigene Dating-Reality-Show „Coras House of Love“. 2005 lieh sie den beiden Mazda MX-5 Miatas „Mia & Tia“ im Pixar-Film „Cars“ ihre Stimme.



Dschungelcamp-Kandidat: Twenty4Tim

Dschungelcamp-Kandidat Twenty4Tim. © RTL / RTL+ Promo

Der bekannte Influencer Twenty4Tim heißt eigentlich Tim Maximilian Kampmann und wurde am 14. September 2000 in Köln geboren. Als „Content Creator“ (deutsch: Ersteller von Inhalten) für die Social-Media-Kanäle YouTube, Instagram und TikTok räumte der 23-Jährige bereits mehrere Influencer-Awards ab. Seit 2022 ist Twenty4Tim auch als Sänger tätig.

Für einige Auftritte in seinen Social-Media-Kanälen geriet Kampmann in den letzten Jahren in die Kritik. 2021 warfen andere Influencer ihm vor, er habe die Flutkatastrophe 2021 im Ahrtal mit der Veröffentlichung eigener Videoproduktionen für mehr Reichweite und Follower:innen ausgenutzt. Auch für die Haltung seines Hamsters und für seinen öffentlichen Umgang mit Depressionen wurde der Influencer mitunter harsch kritisiert.

Eigentlich wollte ich der erste im Dschungel sein, der dort Sex hat. Aber das kann ich meiner Mutter und meiner Oma nicht antun. Twenty4Tim, RTL-Interview

Steckbrief: Twenty4Tim im Dschungelcamp Job / Profession: Influencer und Sänger

Influencer und Sänger Alter: 23 Jahre

23 Jahre Kennt man von: YouTube, TikTok und Instagram

YouTube, TikTok und Instagram Schon gewusst? Kampmann wog mit 14 Jahren rund 100 Kilogramm und entwickelte zeitweise Essstörungen, wie er in mehreren Interviews verriet. Der Influencer wollte eigentlich Gymnasiallehrer für die Fächer Deutsch und Englisch werden, brach sein Studium an der Uni Köln allerdings nach einem Semester wieder ab. Twenty4Tim hat mehr als 7,5 Millionen kumulierte Abonnenten auf YouTube, TikTok und Instagram.



Dschungelcamp-Kandidatin: Lucy Diakovska

Dschungelcamp-Kandidatin Lucy Diakovska. © RTL / RTL+ Promo

Musik liegt Lucy Diakovska im Blut. Am 2. April 1976 wurde die heute 47-Jährige als Tochter des Opernsängers Ljubomir Djakowski und der Konzertpianistin Rossiza Djakowska im bulgarischen Plewen geboren. In Deutschland erlangte die Sängerin Anfang der 2000er Jahre als Mitglied der Casting-Band „No Angels“ große Bekanntheit. Mit mehr als fünf Millionen verkauften Tonträgern gilt die Band heute als die erfolgreichste Girl-Group Kontinentaleuropas.

In Bulgarien bin ich der einzige homosexuelle Mensch in der Öffentlichkeit. Das ist traurig. Lucy Diakovska, RTL-Interview

Steckbrief: Lucy Diakovska im Dschungelcamp Job / Profession: Sängerin und Entertainerin

Sängerin und Entertainerin Alter: 47 Jahre

47 Jahre Kennt man von: der Girl-Group „No Angels“

der Girl-Group „No Angels“ Schon gewusst? Diakovska steht öffentlich zu ihrer eigenen Homosexualität und war zu diesem Thema bereits in mehreren Polit-Talkshows als Gast eingeladen. Die Sängerin engagiert sich privat für zahlreiche Initiativen und Hilfsorganisationen: darunter Anti-AIDS-Kampagnen, LGBTQIA*-Verbände, die Welthungerhilfe, UNICEF und Impfkampagnen gegen Covid.



Dschungelcamp-Kandidat: Fabio Knez

Dschungelcamp-Kandidat Fabio Knez. © RTL / RTL+ Promo

Fabio Knez suchte bereits in den Dating-Shows „Make love, fake love“ und „Are You The One“ nach seiner großen Liebe. Bei letzterem Format lernte der gebürtige Münchner vor laufenden Kameras seine jetzige Freundin Darya Strelnikova kennen. Beide vereinte die Leidenschaft zu einem Staubsauger, den Darya zu Hause stehen hat und den Fabio als Vertreter verkaufte.

Enge Badehosen habe ich schon im Gepäck. Fabio Knez, RTL-Interview

Steckbrief: Fabio Knez im Dschungelcamp Job / Profession: Reality-Star

Reality-Star Alter: 30 Jahre

30 Jahre Kennt man aus: den Reality-Formaten „Make love, fake love“ und „Are You The One“

den Reality-Formaten „Make love, fake love“ und „Are You The One“ Schon gewusst? Knez arbeitete bereits als KFZ-Mechatroniker (Meister) bei der Polizei in München, Staubsaugervertreter, hat eine „A Lizenz“ als Personal Trainer. Wegen seiner Ähnlichkeit mit dem Sänger „Apache 207“ wird Knez von seinen Fans mitunter auch liebevoll „Fapachio“ genannt.



Dschungelcamp-Kandidatin: Leyla Lahouar

Dschungelcamp-Kandidatin Leyla Lahouar. © RTL / RTL+ Promo

Leyla Lahouar dürfte den meisten Zuschauern und Zuschauerinnen aus der Bachelor-Staffel 2023 bekannt sein, wo sie um das Herz von David Jackson buhlte. Mittlerweile ist die gebürtige Bad-Homburgerin wegen ihrer Liebe zum Döner Kebab auf TikTok auch als „Döner-Leyla“ bekannt.

Die 27-Jährige hat zu Hause einen eigenen Dönerspieß stehen und brachte bereits ein eigenes Döner-Shirt auf den Markt. Kurz vor ihrem Abflug in den australischen Dschungel wurde Lahouar von ihren Freunden und ihrer Mutter mit einer großen Döner-Party verabschiedet, wie unter anderem die „Bild“ berichtet. Ihren Döner bevorzugt sie demnach „mit richtig viel Zwiebeln und Knoblauch.“ Rumknutschen will sie im Dschungelcamp trotzdem.

Wenn da jemand im Camp ist, der toll ist, würde ich knutschen wollen. Leyla Lahouar, RTL-Interview

Steckbrief: Leyla Lahouar im Dschungelcamp Job / Profession: Reality-Star

Reality-Star Alter: 27 Jahre

27 Jahre Kennt man aus: den Reality-Formaten „Der Bachelor“ und „Ex on the Beach“

den Reality-Formaten „Der Bachelor“ und „Ex on the Beach“ Besonderheiten: Lahouar hat ihren eigenen Online-Shop für künstliche Wimpern gegründet. Die Wahl-Frankfurterin hatte wegen ihrer lauten, „unsäglichen, nicht beschreibbaren Lache“ bereits Ärger mit den Nachbarn, berichtete die „Bild“.



Dschungelcamp-Kandidat: David Odonkor

Dschungelcamp-Kandidat David Odonkor. © RTL / RTL+ Promo

Mit dem ehemaligen Profifußballer David Odonkor zieht ein waschechter WM- und EM-Held ins Dschungelcamp ein. Bei der Weltmeisterschaft 2006 bereitete er im zweiten Vorrundenspiel gegen Polen das Siegtor zum 1:0 von Oliver Neuville vor und wurde im Anschluss mit dem „Silbernen Lorbeerblatt“ ausgezeichnet.

Odonkor wurde am 21. Februar 1984 als Sohn eines Ghanaers und einer Deutschen im westfälischen Bünde geboren. Selbst Vater wurde er im November 2008, als seine kleine Tochter zur Welt kam. Von der Mutter Suzan lebt der Wahl-Düsseldorfer mittlerweile getrennt.

Im Dschungel werde ich nicht der Smiley-David sein. David Odonkor, RTL-Interview

Steckbrief: David Odonkor im Dschungelcamp Job / Profession: Fußballspieler und -trainer

Fußballspieler und -trainer Alter: 39 Jahre

39 Jahre Kennt man als: WM- und EM-Legende

WM- und EM-Legende Schon gewusst? Odonkor war bereits in mehreren TV-Formaten zu sehen, unter anderem „Das große Backen“, „Wer schläft, verliert“, „Dance Dance Dance“ und „Promi Big Brother“, wo er 2015 als Gewinner hervorging. Parallel zu seiner Fußballer-Karriere hatte Odonkor eine Ausbildung als Briefträger begonnen, die er 2002 allerdings wieder aufgab.



Dschungelcamp-Kandidatin: Anya Elsner

Dschungelcamp-Kandidatin Anya Elsner. © RTL / RTL+ Promo

2023 wurde Anya Elsner als Teilnehmerin der Casting-Show „Germany’s Next Topmodel“ bekannt, wo sie ein radikales Umstyling von einer Langhaar-Frisur in einen blonden Kurzhaar-Schnitt mitmachte. Die gebürtige Berlinerin legte in der Show einen enormen Ehrgeiz an den Tag und wurde für ihre Äußerungen, sie sei nicht da, um neue Freundschaften zu schließen, mitunter heftig angegangen.

Der große Durchbruch in der Modelkarriere lässt nach wie vor auf sich warten. Nach der Show um Heidi Klum arbeitete die 20-Jährige für mehrere Monate in Ägypten als Hotel-Animateurin. Mittlerweile hat Elsner das Land der Pharaonen zu ihrer Wahl-Heimat erklärt und lebt in Ägypten.

Die größte Herausforderung wird für mich das Essen sein. Anya Elsner, RTL-Interview

Steckbrief: Anya Elsner im Dschungelcamp Job / Profession: Model

Model Alter: 20 Jahre

20 Jahre Kennt man aus: der Model-Castingshow „Germany’s Next Topmodel“

der Model-Castingshow „Germany’s Next Topmodel“ Schon gewusst? Elsner machte eine Ausbildung zur Zahnarzthelferin. Sich selbst bezeichnet das Model eher als „Papa-Kind“ und hat nach eigenen Aussagen eine schwierige Beziehung zu ihrer Mutter.



Dschungelcamp-Kandidat: Felix von Jascheroff

Dschungelcamp-Kandidat Felix von Jascheroff. © RTL / RTL+ Promo

Felix von Jascheroff dürfte den meisten Zuschauern und Zuschauerinnen wohl eher als „John Bachmann“ aus der RTL-Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (GZSZ) bekannt sein, in der er seit mehr als zwanzig Jahren mitwirkt. Zugunsten der Dschungelcamp-Teilnahme legt der gebürtige Ost-Berliner sogar eine knapp zweimonatige GZSZ-Drehpause ein. Was passiert währenddessen mit John Bachmann? Der wird in der Seifenoper (wie auch von Jascheroff) verreisen und im Frühling dann wieder in GZSZ zu sehen sein.

Von Jascheroff stammt aus einer bekannten Schauspieler-Familie. Sein Vater Mario Schneidenbach von Jascheroff leiht dem wohl bekanntesten Zeichentrick-Nager Micky Maus seit Mitte der 1990er Jahre seine Stimme. Seine Mutter Juana-Maria spielte in der ersten GZSZ-Staffel Anfang der 90er Jahre die Rolle der „Cornelia Blau“. Von Jascheroffs Bruder Constantin kennt man aus TV-Produktionen wie „Barfuß bis zum Hals“ oder als deutsche Synchronstimme für „Anakin Skywalker“ („Star Wars“).

Wenn mir eine Person auf den Sack geht, sage ich es ihr auch direkt. Felix von Jascheroff, RTL-Interview

Steckbrief: Felix von Jascheroff im Dschungelcamp Job / Profession: Schauspieler

Schauspieler Alter: 41 Jahre

41 Jahre Kennt man aus: „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“

„Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ Schon gewusst? Felix von Jascheroff und sein Bruder Constantin wurden wegen einer Schlägerei mit einem Piloten im April 2013 vom Berliner Amtsgericht zu einer Zahlung von 8.000 Euro Schmerzensgeld verurteilt. Anfang der 2000er Jahre betätigte sich von Jascheroff zusätzlich zu einer Schauspieler-Karriere als Sänger und veröffentlichte 2004 sein Album „über…leben“.



Dschungelcamp-Kandidatin: Kim Virginia Hartung

Dschungelcamp-Kandidatin Kim Virginia Hartung. © RTL / RTL+ Promo

Kim Virginia Hartung versuchte 2021 das Herz von RTL-„Bachelor“ Niko Griesert zu erobern. Danach folgten Teilnahmen an weiteren Reality-TV-Shows, wie „Temptation Island“, „Bachelor in Paradise“ und „Are You The One“. Im letzteren Format kam sie zeitweise dem Kandidaten Mike Heiter näher, der ebenfalls am diesjährigen Dschungelcamp teilnimmt.

Vorheriges Techtelmechtel zwischen Kim Virginia Hartung und Mike Heiter Bereits 2023 kamen sich die beiden Dschungelcamp-Teilnehmer Kim Virginia Hartung und Mike Heiter im Reality-TV-Format „Are You The One“ näher und teilten dort zeitweise das Bett, wie in den Aufnahmen von RTL zu sehen ist. Massive Kritik an Kim Virginia Hartung wurde kurz nach Ausstrahlung der Sendung in den sozialen Medien mitunter massiv kritisiert. Bei ihrem kurzen Intermezzo mit Heiter hätte Hartung beim Sex auf ein Kondom verzichtet, wie aus dem Videomaterial hervorgeht. Da offenbar keines zur Verfügung stand, hat Heiter an dieser Stelle die Reißleine gezogen – zum Geschlechtsverkehr kam es nicht. Via Instagram bezog die 28-Jährige im Nachhinein Stellung: „Ich habe gesagt: Ich finde es ohne Präservativ schöner. Er meinte dann, dass er es lieber mit machen möchte. Das habe ich akzeptiert.“ Wiedersehen im Dschungelcamp Gegenüber der „Bild“ verriet Hartung jüngst, dass sie dem Wiedersehen mit Heiter im Dschungelcamp skeptisch gegenüberstehe: „Vor ein paar Monaten hätte ich es noch schön gefunden, dass er da ist. Aber jetzt ist es eine schwierige Nummer.“

Mit einem Notendurchschnitt im Abitur von 1,9 arbeitete die Mannheimerin zunächst für drei Jahre als Journalistin und schloss eine Ausbildung zur Flugbegleiterin ab. Als Stewardess reist Hartung mittlerweile um die ganze Welt.

Ich bin wohl die größte Tussi, die es jemals im Dschungel gab. Kim Virginia, RTL-Interview

Steckbrief: Kim Virginia Hartung im Dschungelcamp Job / Profession: Reality-Star/Flugbegleiterin

Reality-Star/Flugbegleiterin Alter: 28 Jahre

28 Jahre Kennt man aus: Reality-Formaten, wie „Der Bachelor“ und „Temptation Island“

Reality-Formaten, wie „Der Bachelor“ und „Temptation Island“ Schon gewusst? Kim Virginia Hartung ist Vegetarierin. In der Show „Temptation Island“ sorgte der Reality-Star 2022 für einen großen Eklat, weil Hartung den bereits vergebenen Abdu Karakuyu ungefragt im Pool küsste und schließlich die Villa nach einem heftigen Streit verlassen musste.



Dschungelcamp-Kandidat: Mike Heiter

Dschungelcamp-Kandidat Mike Heiter. © RTL / RTL+ Promo

Wie viele andere Dschungelcamp-Stars begann auch Mike Heiter seine TV-Karriere bei einem RTL-Format. 2017 war der heute 31-Jährige zunächst bei „Love Island“ zu sehen, wo es zwischen ihm und Kandidatin Elena Miras funkte. Im Sommer 2018 ging aus der gemeinsamen Beziehung die gemeinsame Tochter Aylen hervor.

Nach der gemeinsamen Teilnahme an der Show „Sommerhaus der Stars“ moderierten Heiter und Miras im Doppelpack das Format „Just Tattoo of Us“, in dem sich Promis Tätowierungen stechen lassen, die zuvor von ihrer besseren Hälfte ausgesucht wurden.

Im September 2020 trennte sich das Paar schließlich. Danach suchte der 31-Jährige bei „Are You The One“ die große Liebe und kam dabei der Dschungelcamp-Kandidatin Kim Viginia näher.

Den Dschungel mache ich zur Dating-Show. Mike Heiter, RTL-Interview

Steckbrief: Mike Heiter im Dschungelcamp Job / Profession: Reality-Star

Reality-Star Alter: 31 Jahre

31 Jahre Kennt man aus: Reality-Formaten, wie „Love Island“ und „Are You The One“

Reality-Formaten, wie „Love Island“ und „Are You The One“ Schon gewusst? Heiter arbeitete vor deiner TV-Karriere als Teamleiter einer Gepäck-Abfertigungsfirma am Flughafen Düsseldorf. Seit 2018 ist der Reality-Star als Sänger tätig und veröffentlichte unter anderem die Single „Eine Insel“.



Dschungelcamp-Kandidatin: Sarah Kern

Dschungelcamp-Kandidatin Sarah Kern. © RTL / RTL+ Promo

Sarah Kern begann ihre Modelkarriere bereits im Alter von 16 Jahren und eroberte schon bald die Laufstege in Mailand und Paris. Bei einer Modenschau in der Stadt der Liebe lernte sie schließlich den Designer Otto Kern kennen, den sie 1995 heiratete. Bereits vier Jahre später trennten sich die beiden allerdings wieder.

Anfang der 2000er Jahre machte Kern sich als deutsch-dänische Designerin einen Namen und vertrieb über Home-Shopping-Kanäle Stücke aus ihren Mode- und Schmuck-Kollektionen. 2018 kehrte die gebürtige Kölnerin Deutschland den Rücken und zog nach Malta. Der Wohnortwechsel hatte auch finanzielle Gründe: Kern meldete damals Privatinsolvenz an. Im RTL-Interview verriet sie: „Ich will wieder gesehen werden mit meiner Marke und ich brauche das Geld, deswegen habe ich ja gesagt.“

Deutschland hat Sarah Kern vergessen. Jetzt will ich mal wieder stattfinden. Sarah Kern, RTL-Interview