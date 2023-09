„Überall liegen Leichen“ Mehr als 10.000 Vermisste nach Unwettern und Überschwemmungen in Libyen

Nach den durch ein Sturmtief ausgelösten Überschwemmungen im Osten des Bürgerkriegslands Libyen werden nach Angaben des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz und Roten Halbmond noch etwa 10.000 Menschen vermisst.

Es könnte „tausende“ Todesopfer geben, sagte am Dienstag Organisationsvertreter Tamer Ramadan in einer Videokonferenz zu Journalisten. „Wir bestätigen anhand unserer unabhängigen Informationen, dass die Zahl der vermissten Personen bei etwa 10.000 liegt.“

Experten drängen zu schneller internationaler Hilfe. Die Türkei organisierte inzwischen die Entsendung von Rettungskräften. Man habe Flüge mit Bergungstrupps samt Rettungsbooten, Zelten und Versorgungsgütern an Bord organisiert, teilte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan auf der Onlineplattform X (vormals Twitter) mit.

Der Ministerpräsident einer der rivalisierenden Regierungen in dem Bürgerkriegsland, Osama Hammad, sagte am Montag dem Fernsehsender Al-Massar, es seien mehr als 2000 Tote zu befürchten.

Der Sturm richtete besonders in der Hafenstadt Derna in Libyen schwere Schäden an. © dpa/Libysche Regierung via AP

Darna in Libyen: Ganze Stadtteile fortgespült

Besonders schwer vom Sturm „Daniel“ betroffen ist die Hafenstadt Darna. Auf Videobildern in sozialen Medien waren in Folge massiver Regenfälle zerstörte Häuser und Autos in von Schlammmassen überschwemmten Straßen zu sehen.

Nach Angaben des Gemeinderats sei die Lage dort „außer Kontrolle“. In der Region sollen zwei Staudämme gebrochen sein. Rettungsmaßnahmen gestalteten sich nach Angaben des Notfalldiensts schwierig.

Überschwemmungen in Libyen: Die Lage in Darna Mehr als 1000 Tote geborgen

25 Prozent der Stadt fortgespült

Zwei Staudämme gebrochen

Man sei auf die Unterstützung von Hubschraubern angewiesen. Strom und Internetverbindung seien unterbrochen. Die betroffenen Regionen wurden zu „Katastrophengebieten“ erklärt.

Allein in Darna sind nach Behördenangaben mehr als 1000 Tote geborgen worden. „Die Lage ist sehr katastrophal. Überall liegen Leichen – im Meer, in den Tälern, unter den Gebäuden“, sagte Luftfahrtminister der im Osten herrschenden Regierung, Hichem Chkiuat, am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters am Telefon. Er rechne damit, dass die endgültige Zahl der Opfer „sehr, sehr hoch“ sein werde.

Das vom Hochwasser betroffene Gebiet Darrna in Libyen am 11. September 2023. © IMAGO/Xinhua

„Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass 25 Prozent der Stadt verschwunden sind“, sagte Chkiuat. Viele Gebäude seien eingestürzt. Oberhalb der Stadt waren nach Angaben der libyschen Nationalarmee Staudämme geborsten und ganze Stadtteile daraufhin mit ihren Bewohnern ins Meer gespült worden.

In Darna ganze Familien zusammen beerdigt

Mehr als 300 Opfer wurden nahe Darna in Massengräbern beerdigt. „Erst wurden diejenigen begraben, deren Identität festgestellt wurde“, sagte ein Augenzeuge. „Wegen des Stromausfalls und fehlender Plätze für die Leichen wurden die anderen Toten fotografiert und dann begraben, um sie später identifizieren zu können“. Unter den Opfern sollen sich ganze Familien befinden, die zusammen beerdigt wurden.

Dutzende Dörfer und Städte in Libyen betroffen

Osama Ali, ein Sprecher der örtlichen Notdienste, berichtete von den schwierigen Bemühungen der Retter. „Es gibt noch eine Straße, die in die Stadt führt, aber die Durchfahrt ist schwierig und gefährlich, da ein Teil der Straße zerstört ist und ein weiterer Einsturz aufgrund der riesigen Wassermengen erwartet wird.“ Neben Darna waren auch andere Städte wie Al-Baida, Al-Mardsch, Susa und Schahat betroffen.

Den Rettungsdiensten zufolge ist vor allem der Nordosten Libyens betroffen. Im Osten Libyens befinden sich die größten Erdöl-Felder und Hafenterminals für den Ölexport. Die nationale Ölfördergesellschaft (NOC) verhängte angesichts der Überschwemmungen die höchste Alarmstufe und fuhr die Förderaktivität deutlich zurück.

Auch die Hafenstadt Bengasi war von den Überschwemmungen betroffen – dort wurde eine Ausgangssperre verhängt, die Schulen wurden geschlossen. Die Region war bereits seit Tagen von starken Regenfällen betroffen.

In Libyen (hier die Stadt Marj) sind nach dem Sturm „Daniel“ etliche Straßen überflutet. © Libya Almasar/dpa

Die Regierung in der Hauptstadt Tripolis unter Ministerpräsident Abdul Hamid Dbaiba sprach von den schwersten Regenfällen seit mehr als 40 Jahren. Tausende weitere Menschen in dem Land mit knapp sieben Millionen Einwohnern seien vermisst. Der Sturm „Daniel“ hatte Libyen am Sonntag erfasst.

Sturm „Daniel“ „Daniel“ war zuvor mit extremem Starkregen über Griechenland, der Türkei und Bulgarien hinweggezogen. Vor allem im griechischen Thessalien sorgte das Sturmtief für Überschwemmungen. Bis Sonntag meldeten die griechischen Behörden 15 Todesopfer, zwei Menschen wurden nach Angaben des Zivilschutzes noch vermisst. In der Türkei und Bulgarien kamen laut den Behörden zwölf Menschen ums Leben. (AFP)

UN fordert schnelle Hilfe für Libyen

Die UN-Koordinatorin für humanitäre Hilfe in Libyen, Georgette Gagnon, forderte die internationale Gemeinschaft zu schneller Hilfe auf. Ersten Berichten zufolge wurden Dutzende von Dörfern und Städten schwer in Mitleidenschaft gezogen, schrieb Gagnon auf der Plattform X.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sprach dem „libyschen Volk“ seine „Solidarität“ aus und erklärte, das Land mobilisiere Ressourcen, um Soforthilfe zu leisten. Der Sprecher des US-Außenministeriums, Matthew Miller, sprach den Betroffenen sein „Mitgefühl und Beileid“ aus und erklärte, Washington arbeite mit den Vereinten Nationen und den libyschen Behörden zusammen, um Hilfe zu leisten.

In Libyen war nach dem Sturz von Langzeitmachthaber Muammar al-Gaddafi im Jahr 2011 ein Bürgerkrieg ausgebrochen. In dem ölreichen Staat in Nordafrika ringen bis heute zahlreiche Milizen um Einfluss. Derzeit kämpfen zwei verfeindete Regierungen mit jeweils einem Sitz im Osten und Westen um die Macht.

Alle diplomatischen Bemühungen, den Konflikt friedlich beizulegen, scheiterten bisher. Der Konflikt wird durch ausländische Staaten zusätzlich befeuert. (dpa, AFP)