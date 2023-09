Brandstiftung und Gewalt gegen Polizei Schwere Krawalle nach Koranverbrennung in Schweden

Im südschwedischen Malmö ist es in der Nacht zu Montag zu schweren Ausschreitungen gekommen, nachdem am Sonntagnachmittag im muslimisch geprägten Stadtteil Rosengård erneut ein Koran verbrannt worden war.

Am Abend kam es zu gewalttätigen Ausschreitungen, es brannten mehrere Mülltonnen und knapp zwei Dutzend Autos.

Ab 22 Uhr wurde die Polizei zu mehreren Einsätzen gerufen. Mehrere Videos zeigen zudem, wie Einsatzfahrzeuge mit Steinen beworfen wurden.

Bisher keine Festnahmen

Schwedische Medien berichten übereinstimmend, dass rund 100 Personen an den Krawallen beteiligt gewesen sein sollen. Es wird nun unter anderem wegen schwerer Brandstiftung ermittelt, Festnahmen gab es bis Montagnachmittag nicht.

Mehr als 20 Autos sind in der Nacht zu Montag im Stadtteil Rosengård angezündet worden. © AFP/TT/Johan Nilsson

Die Polizei arbeite aber mit Hochdruck daran, die Beteiligten zu identifizieren. „Wir haben jede Menge Videomaterial, das wir jetzt sichten“, sagte der örtliche Polizeisprecher Jimmy Modin in einer ersten Stellungnahme.

Zuvor war es bei der Koranverbrennung durch Salwan Momika bereits zu schweren Unruhen gekommen, als mehrere Personen versuchten, die Absperrungen zu durchbrechen.

Die Demonstration musste daraufhin vorzeitig abgebrochen und Momika mit einer Polizeieskorte abgeführt werden.

Schweden erhöhte im August Terrorwarnstufe

Der 37 Jahre alte Iraker führt seit zwei Monaten regelmäßig Koranschändungen in Schweden durch. Dies löste eine schwere diplomatische Krise aus, Ende Juli kam es zu gewaltsamen Angriffen auf die schwedische Botschaft im Irak. Das Terrornetzwerk Al Qaida rief im August zu weiteren Anschlägen auf.

Stockholm prüft derzeit, ob angesichts der angespannten Sicherheitslage die Versammlungs- und Meinungsfreiheit eingeschränkt werden kann.

Momika ist nach eigenen Angaben Mitglied der rechtspopulistischen Schwedendemokraten. Am Freitag teilte die Partei in einer Pressemitteilung mit, dass er aus der Partei ausgeschlossen worden sei. Seit knapp einem Jahr sind die Rechten als Mehrheitsbeschafferin an der schwedischen Minderheitsregierung beteiligt.

Eine Einschränkung der Meinungsfreiheit lehnen sie vehement ab. Momika hat bereits die nächsten Koranverbrennungen angemeldet.