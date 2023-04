Streng, aber fair Juan Merchan – der Mann, der über Trump richtet

Wenn Richter Juan Merchan an diesem Dienstag die Anklageschrift in die Hand nimmt, wird ihm ein Mann gegenüberstehen, der sich selbst für unbesiegbar hält. Um 14.15 Uhr soll sich Donald Trump im Criminal Court von Manhattan einfinden, um sich anzuhören, was die Staatsanwaltschaft gegen ihn vorzubringen hat.

Er werde freiwillig erscheinen, hatte der ehemalige US-Präsident mitgeteilt. Schuldig fühlt er sich aber nicht. Und nach allem, was man von dem ehemaligen Reality-Star erwarten kann, wird er auch diesen Auftritt zu einem Spektakel machen.

Gut möglich, dass Anhänger des Republikaners so viel Lärm veranstalten, dass Protestrufe auch in das Gebäude dringen. Aufgerufen hat er sie dazu bereits vor zwei Wochen und tönt seitdem immer wieder, dies sei eine „Hexenjagd“, ein politisch motivierter Prozess.

Aber Richter Merchan wird alles dafür tun, dass es an diesem historischen Tag – noch nie wurde ein Strafrechtsverfahren gegen einen ehemaligen oder amtierenden US-Präsident eröffnet – mit rechten Dingen zugeht. Das wichtigste Ereignis des Tages: Er wird Trump und dem 23-köpfigen Geschworenengericht mitteilt, wie genau die Anklage gegen ihn lautet. Bisher befindet sich diese in einem versiegelten Briefumschlag.

130.000 Dollar Schweigegeld an die ehemalige Pornodarstellerin Stormy Daniels.

US-Medienberichten zufolge soll es um mehr als 30 Anklagepunkte rund um den Fall der Schweigegeldzahlungen an die ehemalige Pornodarstellerin Stormy Daniels gehen. Daniels behauptet, mit Trump im Sommer 2006 eine Affäre gehabt zu haben. Er bestreitet das.

Juristisch relevant ist der Fall, weil die 130.000 Dollar, die Trumps damaliger Anwalt Michael Cohen vor der Präsidentschaftswahl 2016 an Daniels zahlte, als Anwaltsausgaben verbucht worden sein sollen. Das wäre ein Verstoß gegen das Gesetz zur Wahlkampffinanzierung und damit eine Straftat.

Juan Merchan beschäftigt sich nicht das erste Mal mit Trump: Er verurteilte den einstigen Finanzchef der Trump Organization, Allen Weisselberg, wegen Steuerbetrugs zu einer Haftstrafe. Er saß dem Betrugsprozess gegen die Familien Holding vor. Und er eröffnete das Verfahren gegen Trumps ehemaligen Chefstrategen Steve Bannon, weil der für den Bau der Grenzmauer eingesammelte Spenden in Millionenhöhe veruntreut hatte.

Selbst Trump-Anwalt Parlatore nennt ihn fair

Merchan gilt als strenger, aber fairer Richter – egal, wen er sich vor sich habe. Trump versuchte zwar, diesen Ruf bereits vor dem Prozess anzukratzen und behauptete, Merchan hasse ihn und sei befangen. Erwartet wird aber, dass der Richter mit der markanten grauen Tolle sich nicht aus dem Konzept bringen lässt und sicherstellt, dass die Lage im Gerichtssaal geordnet bleibt.

Richter Merchan war effizient, pragmatisch, und er hörte aufmerksam zu, was ich zu sagen hatte. Nicholas Gravante, Anwalt des Trump Organization-Finanzchefs Allen Weisselberg

Lob an ihn kommt von den unterschiedlichsten Seiten. So zitierte der US-Sender CNN den Anwalt Nicholas Gravante, der Weisselberg vertreten hatte, mit den Worten: „Richter Merchan war effizient, pragmatisch, und er hörte aufmerksam zu, was ich zu sagen hatte.“ Der Richter sei immer gut vorbereitet gewesen, zugänglich und ein „Mann des Wortes“. Gravante ergänzte: „Er behandelte mich und meine Kollegen mit dem größten Respekt, sowohl im Gericht als auch hinter verschlossenen Türen.“

Sogar Trump-Anwalt Timothy Parlatore sagte zu CNN, dass Merchan in einem früheren Fall nicht einfach gewesen sei. Aber er gehe davon aus, dass er fair sein werde.

Jose Fanjul, ein ehemaliger Mitarbeiter des 60-Jährigen, sagte der „New York Times“, Merchan lese stets „jedes Wort und jede Fußnote auf jeder Eingabe“. Auch empfinde er es als „moralische Verpflichtung“, das Gesetz treu umzusetzen.

Die ehemalige Staatsanwältin Karen Friedman Agnifilo, die auch mit ihm zusammengearbeit hatte, äußerte sich ähnlich: Merchan lasse es, dass Ankläger oder Verteidiger in seinem Gerichtssaal eine Show veranstalteten. Auch verhindere er jede Art von „Medienzirkus“. Sie bezweifele, so Agnifio, dass es Trump vor Gericht nutze, wenn er Merchan attackiere und ihm drohe. Der Richter sei aber in der Lage, das zu ignorieren. Er sei nicht nachtragend.

Gigantisches öffentliches Interesse am Prozess

Trump und seine Anwälte haben immer wieder versucht, Verfahren hinauszuzögern. Merchan zeigte im Umgang mit Steve Bannon, dass er solche Taktiken durchschaut und zu verhindern weiß. Angesichts des anlaufenden Präsidentschaftswahlkampfs, an dem Ex-Präsident teilnimmt, ist der zeitliche Ablauf von hoher Bedeutung.

Das gigantische öffentliche Interesse ist eine Herausforderung für sich. Auf der Richterbank wird daher Nervenstärke gefragt sein, aber auch Glaubwürdigkeit und Expertise. Merchan gilt fachlich als geeignet, den aufsehenerregenden Prozess zu leiten.

Er studierte Wirtschaft und Jura, sein Examen machte er an der privaten Hofstra University auf Long Island. Mit Zahlen kennt er sich aus: Als junger Mann arbeitete er mehrere Jahre lang als Wirtschaftsprüfer bei einem kleinen Immobilienunternehmen. Später wechselte er in die Staatsanwaltschaft von Manhattan. Seit 16 Jahren trägt er die Richterrobe.

Geboren wurde er in Bogotá, Kolumbien, mit seinen Eltern zog er als Sechsjähriger in die USA. Er wuchs im New Yorker Stadtteil Queens auf und war der erste in seiner Familie, der ein College besuchte. Nun wird Merchan Geschichte schreiben. Egal, wie der Prozess ausgeht.

