Ukraine-Invasion Tag 441 Nach Monaten kann sich die Ukraine wieder über einen Erfolg in Bachmut freuen

Der Kampf um Bachmut gilt als die längste und blutigste Schlacht seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Heute kamen von ukrainischer Seite – nach langer Zeit wieder – Erfolgsmeldungen. Nach eigenen Angaben hat das Militär eine ganze Brigade der russischen Truppen in die Flucht geschlagen.

„Die Angriffe wurden auf einer Breite von drei Kilometer und einer Tiefe von 2,6 Kilometer durchgeführt“, sagte der Gründer des ukrainischen Regiments Asow, Andrij Bilezkyj, bei Telegram, wie die Nachrichtenagentur dpa berichtet. Zuvor hatte sich Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin darüber beklagt, dass russische Truppen die Stellungen verlassen würden.

Der Kampf um Bachmut – er ist längst zu einem Symbol eines nicht enden wollenden Krieges geworden. Reporter der britischen BBC waren kürzlich vor Ort, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Sie sprachen mit ukrainischen Soldaten, um einen Eindruck davon zu bekommen, warum Bachmut auch für die Moral der Ukrainer so wichtig ist (Quelle hier).

Denn selbst wenn Russland die Kontrolle über die Stadt erlangen würde, so wäre es doch ein Pyrrhussieg, schreiben die Kollegen von der BBC. Die Beute sei eine zertrümmerte, skelettierte Stadt, in der kaum ein Gebäude unversehrt geblieben und die gesamte Bevölkerung verschwunden sei.

Und dennoch will keine Seite den blutigen und verlustreichen Kampf aufgeben. So sagt etwa der ukrainische Soldat Mykola der BBC, dass die Verteidigung auch für die Ukraine kostspielig war. Viele Soldaten hätten ihr Leben gelassen, und es sei schwer, in den engen Straßen zu kämpfen. Aber auch Prigoschin hatte immer wieder von hohen Verlusten seiner Söldner berichtet.

Der 29-jährige Ukrainer Jewhen kämpft mit der 28. Brigade im Süden der Stadt. „Der ganze Sinn von Bachmut besteht darin, den Feind dort zu halten“, sagte er der BBC. Wenn die Ukraine die Stadt und Region aufgäbe, würde sie später nur noch mehr Menschenleben verlieren, so der Soldat. „Wir könnten uns zurückziehen, um ein paar Menschenleben zu retten, aber dann müssten wir zum Gegenangriff übergehen und würden noch mehr verlieren.“

Ein Ziel auch, die Kapazitäten der russischen Armee auch im Hinblick auf die erwartete Frühjahrsoffensive zu verringern. Ob das noch funktioniert, war unter Experten zuletzt aber umstritten. Währenddessen ist der Druck groß, diese zu einem Erfolg werden zu lassen. Als Jewhen von den BBC-Reportern gefragt wird, ob dieser Druck auch an der Front zu spüren ist, antwortet er, er wisse, dass es nicht einfach werde, aber: „Wir haben bereits die Meinung der ganzen Welt über die ukrainische Armee geändert, und wir haben noch viele Überraschungen zu bieten.“

Die wichtigsten Nachrichten des Tages