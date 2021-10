CDU in Nordrhein-Westfalen wählt Hendrik Wüst zum Vorsitzenden

Nach der Wahlniederlage im Bund hat die CDU in Nordrhein-Westfalen die Weichen für die Landtagswahl im Mai kommenden Jahres gestellt. Der CDU-Bundesvorsitzende und bisherige Kanzlerkandidat Armin Laschet räumte in seiner Abschiedsrede als NRW-Parteichef und Ministerpräsident auf einem Landesparteitag Fehler im Wahlkampf ein. "In der Tat habe auch ich Fehler gemacht und die Verantwortung für dieses Ergebnis übernommen", sagte Laschet bei der Versammlung am Samstag in Bielefeld. Entscheidend für den Ausgang sei aber die Frage der Geschlossenheit gewesen. Und hier habe die SPD einer Erhebung zufolge deutlich besser ausgesehen als die Union.

In Nordrhein-Westfalen sei die Situation aber anders, rief Laschet den über 600 Delegierten zu. "Bewahrt Euch diese Geschlossenheit", sagte Laschet und erhielt nach dem Ende seiner Rede rund fünf Minuten stehende Ovationen. Auch andere Redner monierten Mängel beim Teamspiel. Der Bielefelder Bürgermeister Andreas Rüther kritisierte den bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Chef Markus Söder. Die Einschätzung, mit Söder hätte die Union die Wahl gewonnen, sei falsch. "Ich sage, wegen Söder haben wir die Wahl verloren."

Zum neuen Chef des mitgliederstärksten CDU-Landesverbands wählten die Delegierten NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst. Er erzielte mit 645 von 656 Stimmen ein Ergebnis von 98,3 Prozent. Die CDU will den 46-Jährigen am Mittwoch kommender Woche im Landtag zum Nachfolger Laschets als Ministerpräsident wählen lassen. Laschet hatte angekündigt, das Amt des Ministerpräsidenten mit der Annahme seines Bundestagsmandats am Dienstag (26. Oktober) niederzulegen.

Wüst ist seit 2017 Verkehrsminister in NRW. Seit 2013 ist der Münsterländer zudem Vorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsunion der CDU/CSU in Nordrhein-Westfalen. Der Rechtsanwalt und passionierte Jäger war 2006 bis 2010 Generalsekretär der NRW-CDU, musste aber damals zurücktreten, als bekannt wurde, dass die CDU potenziellen Parteispendern Einzelgespräche mit einem der Vorgänger Laschets, Jürgen Rüttgers, angeboten hatte. Vor der Wahl im Mai hat Wüst nun rund ein halbes Jahr Zeit, sich in dem neuen Amt zu profilieren. (Reuters)