Bericht über Festnahme eines Verdächtigen Islamisten planten offenbar Anschlag auf den Kölner Dom

Terroralarm zum Fest: Kurz vor den Weihnachtsgottesdiensten hat die Polizei die Sicherheitsmaßnahmen am Kölner Dom wegen Hinweisen auf einen möglichen Anschlagsplan einer islamistischen Gruppe erhöht.

Nachdem Polizisten die Kathedrale bereits am Samstagabend mit Spürhunden durchsuchten, ist die Polizei nun rund um das Gebäude mit rund zwei Dutzend Mannschaftswagen vertreten. Sprengstoff wurde der dpa zufolge nicht bei den Durchsuchungen gefunden.

Die Weihnachtsgottesdienste finden laut Domkapitel wie geplant statt - darunter die Christmette mit Kardinal Rainer Maria Woelki um 24.00 Uhr.

Die Behörden kündigten allerdings an, dass an Heiligabend alle Besucher kontrolliert werden. Touristen lässt die Polizei nicht in die Kathedrale.

Die Polizei werde einem Sprecher zufolge dafür sorgen, dass „alle Menschen einer Kontrolle unterzogen“ würden. Sie rief dazu auf, früh anzureisen und keine Taschen mit in den Dom zu bringen, damit die Kontrollen nicht unnötig lange dauerten.

Verschiedenen Medienberichten zufolge könnte es bei der verdächtigten Gruppe um einen Ableger des Terrornetzwerks „Islamischer Staat“ (IS) handeln, der sich „Islamischer Staat Provinz Khorasan“ (ISPK) nennt. Dieser trägt in Afghanistan schon seit einigen Jahren einen bewaffneten Konflikt mit den militant-islamistischen Taliban aus.

Terrorgruppe „Islamischer Staat Provinz Khorasan“

Nach Informationen der Deutschen Presseagentur könnte es bei der Gruppierung, die hinter der Bedrohung stecken soll, Bezüge zur Terrororganisation „Islamischer Staat Provinz Khorasan“ (ISPK) geben. Terrorexperte Hans-Jakob Schindler vom Counter Extremism Project (CEP) sagte dem Portal „24 Rhein“: „ISPK hat Deutschland wohl fest im Auge.“

Die Gruppe hat sich 2015 in Afghanistan als lokaler Ableger vom „Islamischen Staat“ gebildet. ISPK gilt als zweitstärkste bewaffnete Gruppe in dem Land – neben den Taliban, die der ISPK bekämpft. In den vergangenen Jahren hat die Gruppierung immer wieder Attentate in Afghanistan und Pakistan verübt. „ISPK ist weiterhin der IS-Ableger, welcher am meisten Anschläge im westlichen Ausland zu organisieren versucht“, so Schindler.

Auch in Deutschland wird die Gruppe ISPK mit geplanten Anschlägen in Verbindung gebracht. Erst vor wenigen Wochen wurden zwei Jugendliche in NRW und Brandenburg festgenommen. Sie sollen einen islamistischen Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Leverkusen geplant haben. Die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf zufolge wollten die beiden 15- und 16-Jährigen nach dem Attentat ausreisen und sich der Terrororganisation ISPK anschließen. (Tsp)