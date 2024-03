„Dutzende Männer mit Vernichtungswünschen“ Deutschland bereitet sich auf mögliche IS-Anschläge vor

Die Lage in Nahost, die Fußball-Europameisterschaft und das Erstarken des „Islamischen Staates“ – in deutschen Sicherheitskreisen wird die Gefahr dschihadistischer Angriffe evaluiert. Es geht dabei insbesondere um mögliche Schläferzellen des „Islamischen Staats“ (IS), die sich in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen sowie Berlin und Brandenburg aufhalten sollen.