Dobrindt empfiehlt CDU/CSU die Vorbereitung auf Oppositionsrolle im Bundestag

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hat der Union die Vorbereitung auf die Oppositionsrolle im Bundestag empfohlen. Er gehe davon aus, dass sich SPD, Grüne und FDP "mit hoher Wahrscheinlichkeit" auf die Bildung einer Ampel-Koalition einigen werden, sagte Dobrindt am Mittwoch in Berlin. "Wir müssen uns darauf vorbereiten, dass wir in dieser Legislaturperiode als Oppositionsfraktionen arbeiten müssen."

Wie zuvor CSU-Chef Markus Söder deutete auch Dobrindt die Entscheidung von Grünen und FDP zu Gesprächen mit der SPD als faktische Absage an ein Jamaika-Bündnis. "Man hat einen Spalt der Tür offen gelassen und zugleich einen großen Riegel davorgeschoben", sagte Dobrindt.

CDU-Chef Armin Laschet hatte zuvor einen etwas anderen Ton angeschlagen als die CSU-Spitzenpolitiker: Er will an der Option auf die Ampel festhalten und signalisierte weitere Gesprächsbereitschaft. Auf Laschets Äußerungen angesprochen entgegnete Dobrindt: "Man muss die Realitäten anerkennen. Die Reise geht in Richtung Ampel."

Der CSU-Politiker zeigt sich enttäuscht darüber, dass Grüne und FDP nun zunächst in Dreiergespräche mit der SPD einsteigen. Das Ergebnis der Bundestagswahl hätte auch eine Jamaika-Koalition möglich gemacht. "Wir haben hohe Bereitschaft gezeigt, auf FDP und Grüne zuzugehen", sagte er. "Wir haben in den Verhandlungen sehr spannende Signale gesendet" - etwa an die Grünen im Bereich Klimaschutz. (AFP)