Karlsruhe lehnt Eilantrag zu Ampel-Etat ab Union scheitert vor dem Bundesverfassungsgericht – vorerst

Die Unions-Fraktion im Bundestag ist mit ihrem Versuch gescheitert, über einen Antrag auf einstweilige Anordnung beim Bundesverfassungsgericht eine umstrittene Haushaltsentscheidung der Ampel-Koalition zu stoppen.

Es geht bei dem Verfahren in Karlsruhe um den Nachtragsetat für 2021, mit dem SPD, Grüne und FDP kurz nach ihrem Regierungsantritt im Dezember vorigen Jahres Kreditermächtigungen in Höhe von 60 Milliarden Euro, die eigentlich zur Bekämpfung der Corona-Pandemie reserviert waren, auf den Energie- und Klimafonds (EKF) übertragen.

Nach Ansicht der CDU/CSU-Abgeordneten ist das verfassungswidrig gewesen, weshalb sie im Februar einen sogenannten Normenkontrollantrag in Karlsruhe einreichten – verbunden mit dem Antrag auf einstweilige Anordnung.

Richter treffen Folgenabwägung

Den lehnte das Gericht in seinem am Donnerstag veröffentlichten Beschluss ab. Zwar heißt es im Beschluss, in der Hauptsache sei der Antrag „zwar weder von vornherein unzulässig noch offensichtlich unbegründet“. Eine Folgenabwägung hat dem Gericht zufolge aber ergeben, dass es nachteiliger wäre, sich dem Eilantrag anzuschließen.

Konkret lautet die Begründung, dass die Nachteile bei Erlass der einstweiligen Anordnung aber bei einem späteren Misserfolg der eigentlichen Klage größer wären als die Nachteile, nun den Eilantrag nicht anzunehmen, während das Hauptsacheverfahren dann aber erfolgreich wäre.

Daraus lässt sich schließen, dass die Richter durchaus Gründe sehen, im Hauptsacheverfahren zu einer Entscheidung gegen das Vorgehen der Ampel-Koalition zu kommen.

