Kein Pass für Judenhaser, neue Abschieberegeln Ampel will Migrationsgesetze offenbar Donnerstag im Bundestag beschließen

Lange hatten SPD, Grüne und FDP sich über den Kurs in der Asylpolitik gestritten, nun hat sich die Ampelkoalition einem Medienbericht zufolge auf Details geeinigt und die Gesetzentwürfe für leichtere Abschiebungen und schnellere Einbürgerungen abgesegnet.

Am Donnerstag sollen das „Gesetz zur Verbesserung der Rückführung“ und die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts im Bundestag beschlossen werden, berichtet die „Bild am Sonntag“. Die neuen Regeln sollen demnach ab April gelten.

Dem Bericht zufolge hat die Regierung bei den Regelungen zum Staatsangehörigkeitsrecht nachgebessert, nachdem antisemitische Hass-Parolen in Folge des Terrors der Hamas gegen Israel für Entsetzen in Deutschland gesorgt hatten. Um zu verhindern, dass Judenhasser den deutschen Pass bekommen, müssen Einbürgerungs-Kandidaten demnach künftig anerkennen, dass Deutschland ein besonderes Verhältnis zu Israel hat.

Im Gesetzentwurf heißt es: „Einbürgerungsbewerber müssen sich künftig zur besonderen historischen Verantwortung Deutschlands für die nationalsozialistische Unrechtsherrschaft und ihre Folgen, insbesondere für den Schutz jüdischen Lebens, sowie zum friedlichen Zusammenleben der Völker und dem Verbot der Führung eines Angriffskrieges, bekennen.“

Für die Ampelkoalition besteht demnach die gesetzgeberische Notwendigkeit, „Einbürgerungsbewerbern deutlich vor Augen zu führen“, dass bestimmte Handlungen „mit einer Einbürgerung nicht zu vereinbaren sind“.

Auch bei den verschärften Abschieberegeln ist sich die Bundesregierung dem Bericht zufolge einig: Wer in Abschiebegewahrsam (von zehn auf 28 Tage erhöht) kommt, erhält demnach nur dann Zugang zu einem Pflichtverteidiger, wenn bis dahin kein Anwalt am Asylverfahren beteiligt war. Das soll nur für wenige Migranten zutreffen.

SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese sagte der Zeitung: „Wir haben schnellere Abschiebungen angekündigt, wir setzen sie um. Durch die anwaltliche Beratung einiger weniger wird es nicht zu nennenswerten Verzögerungen kommen.“

Für Minderjährige und Familien mit Minderjährigen gilt eine Ausnahmeregel. Sie „werden grundsätzlich nicht in Abschiebungshaft genommen“, heißt es im Gesetzesentwurf. Wiese: „Das bedeutet keine Schonung für jugendliche Intensivtäter.“

Asylanträge in Europa 2023

Die Zahl der Asylanträge in Europa (EU plus Norwegen und Schweiz) hat einem Medienbericht zufolge 2023 erstmals seit 2016 wieder die Millionenmarke durchbrochen. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 1,13 Millionen Asylanträge gestellt, wie die „Welt am Sonntag“ unter Berufung auf Zahlen der EU-Asylagentur (EUAA) berichtet.

Demnach beträgt der Anstieg der Asylanträge in der EU+ gegenüber dem Jahr 2022 mit 966.000 Asylanträgen 17 Prozent. In Deutschland legte die Zahl der Asylanträge 2023 (329.120) mit 51 Prozent gegenüber dem Vorjahr (217.774) deutlich stärker zu als im europäischen Durchschnitt. (lem)