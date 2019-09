Unternehmenschefs fordern CO2-Bepreisung

Mehrere Chefs deutscher Großunternehmen stellen sich hinter den Klimaschutz und die Forderung nach hohen Preisen für CO2-Ausstoß.

"Wir unterstützen alle Anstrengungen, damit Deutschland seine Klimaziele für 2030 erreichen kann. Dafür braucht es einen verbindlichen und langfristigen Rahmen für eine effektive und effiziente Klimapolitik sowie mehr Forschung an CO2-armen Technologien. Die Klimaziele werden sich nur erreichen lassen, wenn CO2-Emissionen einen angemessenen Preis haben.""Climate protection is not just our business, it is everyone’s business. This burning issue is becoming a global movement and all stakeholders are waking up to its importance - not just scientists and international organizations but also companies, political leaders and the younger generations.What we need is a strong, concerted push forward to slash greenhouse gas emissions. Any positive shift in the climate policy is a welcome move. Every step counts.""Beim Thema Klimawandel zeigt der Vorstandschef des Rückversicherers Munich Re eine ungewohnte Härte. Öffentlich fordert der Topmanager seit Monaten, den Preis für den Ausstoß von CO2 drastisch zu verteuern. Genauer gesagt: fast zu verfünffachen. Andernfalls würden sich die Folgen des Klimawandels noch dramatisch verschärfen, so Wennings Warnung.Es ist eine Forderung, mit der Wenning längst nicht mehr alleine steht. Anlässlich des für Freitag geplanten globalen Klimastreiks und der ab Montag angesetzten UN-Klimakonferenz in New York haben 515 institutionelle Investoren die Politik aufgefordert, die Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels zu verstärken, um die Pariser Klimaziele zu erreichen."