Neue Fährten beim Anschlag auf die Nord-Stream-Pipelines Eine Jacht, sechs Täter und 450 Kilo Sprengstoff

Wer hat die Nord-Stream-Pipeline am 26. September 2022 in die Luft gesprengt? Seit Monaten kursieren wilde Anschuldigungen und Spekulationen: Russland stecke dahinter. Nein, die Ukraine. Nein, die USA.

Nun sind die Ermittler offenbar ein Stück weiter. Sie haben ein Schiff ausfindig gemacht, das bei dem Anschlag auf die Röhren am Meeresboden der Ostsee benutzt worden sein soll. Und an Bord Überreste von Sprengstoff gesichert. Zudem sind sie sechs Personen auf der Spur, die an Bord waren.

Doch die Hauptfrage dieses Geheimdienstthrillers bleibt unbeantwortet: Wer waren die Auftraggeber? Bei allen Puzzlestückchen an Informationen und Erkenntnissen muss geprüft werden, ob es vertrauenswürdige Indizien sind oder manipulierte Hinweise, die die Ermittler auf eine falsche Fährte locken sollen.

Joachim Krause, Direktor des Instituts für Sicherheitspolitik an der Universität Kiel, warnt im Gespräch mit dem Tagessspiegel, es könne sich um eine „False Flag Operation“ handeln. Auch Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius und Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg betonten, aus den neuen Erkenntnissen ergebe sich kein Hinweis, wer hinter den Anschlägen steht.

Was ist neu?

Die neuen Informationen über eine Jacht und sechs beteiligte Personen, die am 6. September von Rostock aus in See gestochen sein sollen, stammen teils von einem Rechercheteam aus Journalisten der „Zeit“ und verschiedener ARD-Studios, die sich auf deutsche Ermittler berufen. Und teils von der „New York Times“, deren Journalisten mit US-Geheimdienst-Analysten gesprochen haben.

Die Jacht wurde demnach von einer in Polen beheimateten Firma gechartert, die zwei Ukrainern gehöre. Der Name der Firma ist nicht bekannt, ebenso wenig der Typ des Schiffes. Es muss groß genug gewesen sein, um sechs Personen, Tauchausrüstung und den Sprengstoff zu tragen – laut „New York Times“ rund 4.500 Kilo von einer beim Militär üblichen Qualität. Die Ausrüstung sei mit einem Lieferwagen in den Hafen Rostock gebracht worden.

Bei den sechs Personen soll es sich um den Kapitän, zwei Taucher, zwei Tauchassistenten und eine Ärztin handeln. Laut deutschem Rechercheteam ist ihre Nationalität nicht bekannt. Die verwendeten Reisepässe seien gefälscht. Die Quellen der „New York Times“ meinen, die Saboteure seien „sehr wahrscheinlich russischer oder ukrainischer Nationalität oder eine Mischung aus beidem“.

Am Tag nach dem Auslaufen aus Rostock konnten die Ermittler die Jacht in Wieck am Darß lokalisieren. Uns später an der dänischen Insel Christiansø nordöstlich von Bornholm.

Wie glaubwürdig ist das?

Experten haben Zweifel, dass diese sechs Personen mit dieser Jacht den Anschlag ausgeübt haben. Bisher seien keine Belege bekannt, dass die Jacht über dem Punkt der Ostsee gewesen sei, an dem die Pipeline gesprengt wurde, sagt Joachim Krause.

Auch für Fregattenkapitän Göran Swistek, Experte für Maritime Sicherheit bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, klingt das Szenario „wenig pausibel“. Man brauche eine ganze Menge Fachwissen für so einen Anschlag: Wie man Sprengstoffe handhabt, Zünder anbringt und diese – vielleicht per Funk oder Zeitsteuerung – auslöst. So tief im Meer könnten nur speziell ausgebildete Taucher arbeiten. Allein das Dekompressionsverfahren beim Auftauchen „zieht sich über Stunden hin“. Daher „ist die Annahme, dass die Anschläge von nicht-staatlichen Akteuren ausgeführt wurden, abwegig.“ Swistek glaubt, dass staatliche Stellen beteiligt waren.

Krause vermutet, das Ziel der Sprengung sei eine „Warnung Russlands an den Westen, dass unsere Unterwasser-Infrastruktur gefährdet ist. Solche Optionen haben die Russen in den letzten Jahren wiederholt getestet.“

Wie reagiert Deutschland?

Verteidigungsminister Pistorius sagt, man müsse „alles tun“ um kritische Infrastruktur auch unter Wasser „besser zu schützen“. Die Unionsfraktion klagt über ein „intransparentes Vorgehen der Bundesregierung“. Sie leiste „Spekulationen in alle Richtungen Vorschub“, sagt ihr Sprecher für Krisenprävention, Roderich Kiesewetter, dem Tagesspiegel. Man müsse „weiterhin die Frage stellen“ wer ein „Interesse an der Sprengung“ hatte und warum nur „drei der vier Stränge“ gesprengt wurden. Die Beweislage sei „viel zu dünn“.

