Notoperation am laufenden Etat Ampelkoalition reagiert in aller Eile auf Karlsruher Urteil

Wenn das Bundeskabinett nicht zusammentritt, um einen Gesetzentwurf zu beschließen, sondern im sogenannten Umlaufverfahren entscheidet, kann das zwei Gründe haben: Entweder die Vorlage ist nicht ganz so wichtig oder sie ist sehr wohl – und dann vor allem eilbedürftig.

Am Montag ist Letzteres der Fall gewesen. Die Ampel-Regierung hat das Nachtragshaushaltsgesetz 2023 beschlossen, ohne sich zu treffen (der übliche Kabinettstermin ist mittwochs), weil nach dem Karlsruher Schuldenbremsen-Urteil keine Zeit mehr zu verlieren war.

Mit diesem Gesetz will die Koalition den Etat für 2023 wieder in einen verfassungskonformen Zustand versetzen. Denn aufgrund der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vor knapp zwei Wochen stand die Koalition vor der Tatsache, dass nicht nur 60 Milliarden Euro an Corona-Kreditermächtigungen, die 2022 in den Klima- und Transformationsfonds umgebucht worden waren, plötzlich verschwunden sind, weil das Manöver als verfassungswidrig und damit nichtig erklärt wurden.

72 Milliarden Euro beträgt die Neuverschuldung 2023

Das war das direkte Ergebnis des Karlsruher Urteils. Auch die Buchung von Kreditermächtigungen in den Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) im vorigen Jahr hat sich nach kurzer Prüfung als verfassungswidrig entpuppt.

Im WSF wurden im laufenden Jahr 43,2 Milliarden Euro ausgegeben, die über neue Kredite finanziert wurden. Da diese nach dem Karlsruher Urteil – und im Gegensatz zum eigentlichen Plan der Koalition – unter die Schuldenbremse fallen, kann die zulässige Obergrenze bei der Nettokreditaufnahme in diesem nicht eingehalten werden. Bisher hatte die Ampel im regulären Etat dafür 45,6 Milliarden Euro reserviert.

Nun sind es laut Nachtragsetat nur noch 27,4 Milliarden Euro, die tatsächlich an neuen Schulden regulär gebraucht werden, weil die Ausgaben entsprechend niedriger ausfallen. Schlägt man der Summe die 43,2 Milliarden aus dem WSF dazu und addiert noch 1,6 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen für Ausgaben wegen der Ahrtalflut 2021 (das ebenfalls vom Karlsruher Urteil betroffen ist), kommt man auf eine Gesamtverschuldung von 72,2 Milliarden Euro.

Verfassungsverstoß soll geheilt werden

Das ist weiterhin deutlich mehr, als die Schuldenbremse der Regierung erlaubt. Nach einer Neuberechnung liegt diese zulässige Neuverschuldung nunmehr nur noch bei 25,8 Milliarden Euro.

Um die daraus resultierende Verfassungswidrigkeit des Gesamtetats zu heilen, wird die Koalition im Bundestag neben dem Beschluss des Nachtragsetats nachträglich auch eine Notlage erklären, um so die Ausnahmeregelung der Schuldenbremse in Anspruch nehmen zu können. Diese ist möglich bei Naturkatastrophen und in „außergewöhnlichen Notsituationen, die sich der Kontrolle des Staates entziehen und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigen“.

Energiepreisschock als Begründung

Die Begründung der Regierung in ihrer Vorlage für das Parlament lautet, dass der durch den Krieg in der Ukraine ausgelöste Energiepreisschock auch 2023 deutlich spürbar sei. Zu Beginn des Jahres hatte die Regierung diese Notlage noch nicht feststellen wollen – Bundesfinanzminister Christian Lindner und seine FDP hatten sich dagegen gesperrt.

Die Energiekrise habe aber 2023 fortgewirkt, heißt es nun in der Pressemitteilung des Finanzministeriums. Mit den Maßnahmen zur Abfederung, vor allem der über den WSF finanzierten Gas- und Strompreisbremsen, seien die Folgen dieser Krise abgemildert worden. Die weiteren Hilfen für die Opfer der Ahrtalflut werden als Naturkatastrophe bezeichnet, die als außergewöhnliche Notlage weiterhin die staatliche Finanzlage beeinträchtige.

Mit dem Nachtragsetat und der nachträglichen Notlagenerklärung werden die dafür aufgenommen Schulden nun „haushaltsrechtlich abgesichert“, wie es in der Mitteilung heißt. Lindner betonte, dass damit keine zusätzlichen Schulden aufgenommen würden, sondern nur die Verteilung von Krediten auf die Etats 2022 und 2023 geändert werde.

Die kleine Überraschung im Nachtragsetat ist ein großer Verzicht, den die FDP übt: Der Einstieg in das Generationenkapital, einen Fonds zur Finanzierung künftiger Rentenausgaben, ist gekippt worden. Das Projekt hatte unter dem Namen „Aktienrente“ im FDP-Wahlprogramm begonnen, war dann aber in den Koalitionsverhandlungen zurechtgestutzt worden.

Was blieb, war eine Anfangssumme für einen Kapitalstock in Höhe von zehn Milliarden Euro, aus Krediten finanziert. Dieses Geld ist nun auch gestrichen – obwohl diese Kredite eigentlich gar nicht auf die Schuldenbremse anzurechnen gewesen wären, weil sie als Darlehen an den Fonds konzipiert waren und damit als eine neutrale Transaktion, wie es im Haushaltsdeutsch heißt.