Streit um Kindergrundsicherung Lindners Absage löst heftigen Widerspruch bei Grünen aus

Finanzminister Christian Lindner (FDP) sieht nur wenig finanziellen Spielraum für die Kindergrundsicherung – und löst damit heftigen Widerspruch bei den Grünen aus.

„Dass jedes fünfte Kind in Armut lebt, können und dürfen wir uns in einem reichen Land wie Deutschland nicht leisten“, sagte die Sprecherin der Grünen für Bildung und Forschung im Bundestag, Nina Stahr, dem Tagesspiegel. Der Streit um mögliche zusätzliche Leistungen für Kinder und Familien droht das Klima in der Ampel-Koalition weiter zu belasten.

Die Einführung einer Kindergrundsicherung gehört zu den zentralen Projekten der Ampel-Regierung. Die Grünen streben unter anderem eine Regelung an, neben einem Garantiebetrag für Familien in Höhe des Kindergeldes einen Zusatzbetrag für einkommensschwache Familien auszuzahlen.

Beim Koalitionsausschuss in der vergangenen Woche war das Thema noch ausgeklammert worden. Familienministerin Lisa Paus (Grüne) hält aber weiter daran fest, nach der Sommerpause einen Gesetzesentwurf zur Kindergrundsicherung vorzulegen.

Lindner sagte der „Bild am Sonntag“, dass für Familien mit Kindern „bereits viel passiert“ sei. Er verwies darauf, dass das Kindergeld auf 250 Euro erhöht worden sei und insgesamt sieben Milliarden Euro pro Jahr zusätzlich zur Verfügung gestellt würden. „Das Wesentliche für die Kindergrundsicherung ist damit finanziell getan“, sagte der FDP-Chef.

Die Grünen-Politikerin Stahr forderte hingegen einen einkommensabhängigen Zusatzbetrag für einkommensschwache Familien. „Armut vererbt sich häufig über Generationen – mit der Kindergrundsicherung können wir diesen Teufelskreis durchbrechen“, sagte sie zur Begründung. „Das wird es aber nicht zum Nulltarif geben“, fügte sie hinzu.

Zusätzliche Ausgaben würden sich „am Ende mehrfach auszahlen, denn wenn allen Kindern Bildung und Teilhabe sicher gewährleistet wird, ist das auch ein entscheidender Beitrag im Kampf gegen den Fachkräftemangel“.

Für die Grünen geht es beim Streit um die Kindergrundsicherung auch darum, nicht wie zuletzt bei den Verhandlungen über den Klimaschutz erneut in die Defensive zu geraten. Zuvor hatte die FDP bei den koalitionsinternen Beratungen unter anderem durchgesetzt, dass es im Gebäudebereich beim Einbau neuer Wärmepumpen ab dem Jahr 2024 längere Übergangsfristen und Ausnahmeregelungen geben soll.

Lindner forderte wiederum, statt der Kindergrundsicherung andere Prioritäten im Haushalt zu setzen. Dabei nannte er die Erneuerung der Infrastruktur aller Verkehrsträger, die Digitalisierung des Staates, Ertüchtigung der Bundeswehr, Stärkung von Bildung und Forschung sowie die Modernisierung von Handwerk, Mittelstand und Industrie.

Der Finanzminister erwartet zwar für 2024 eine Rekordsumme bei den Steuereinnahmen - mehr als eine Billion Euro. Dennoch sieht Lindner keinen Spielraum für die Kindergrundsicherung. Dies begründete er damit, dass auch die steigenden Steuereinnahmen nicht ausreichten, um die gesetzlichen Verpflichtungen des Bundes zu finanzieren. „An Mehrausgaben ist momentan nicht zu denken“, sagte er.

