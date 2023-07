Sportbund-Chef wirbt für Berliner Olympia-Bewerbung „Wir würden gerne mit München und Warnemünde ins Rennen gehen“

Herr Härtel, jüngst suspendierte Absteiger Hertha BSC seinen Torwart, weil er im Trainingslager in Österreich einen Einheimischen krankenhausreif prügelte. Man muss schon einiges aushalten als Hertha-Mitglied, wie Sie es sind …

Das stimmt. So ist das nun einmal. Ich bleibe aber meinem Verein auch in schwierigen Zeiten treu, auch wenn ich manchmal Ärger und Wut im Bauch habe.