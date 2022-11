Atomkrieg-Ausschluss und harte Kritik Wie Russland beim G20-Gipfel isoliert werden soll

Dafür, dass ihn die meisten schneiden, ist zumindest der Empfang für den russischen Außenminister Sergej Lawrow freundlich. Indonesiens Präsident Joko Widodo begrüßt den lächelnden Lawrow mit einem Klaps auf den Arm und langem Händeschütteln vor den aufgereihten Fahnen der G20-Staaten, draußen in dem Inselparadies sind es schwüle 31 Grad, drinnen ist es mindestens so kühl wie die reale Stimmung.

Kanzler Olaf Scholz ist schon vor Lawrow im Saal, stellt seine über 30 Jahre alte schwarze Aktenasche neben seinem Platz auf dem Teppichboden ab. Als letzter trifft US-Präsident Joe Biden ein, umarmt herzlich Indiens Premier Narendra Modi. Scholz steht daneben, muss sekundenlang warten, bis Biden auch ihm die Hand gibt, dann drängelt sich auch schon Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bei Biden vor, der ja zuletzt Dissonanzen mit dem Kanzler hatte.

Macron begrüßt danach auch Scholz, aber eher unterkühlt. Immerhin darf Scholz beim Gipfel zu Rechten von neben Joe Biden sitzen, neben Scholz sitzt Macron, später lockert sich bei ihnen die Stimmung, man scherzt miteinander.

Dass Biden verspätet am Gipfelort eintrifft, lässt gleich Spekulationen ins Kraut schießen. Denn der kambodschanische Ministerpräsident Hun Sen war positiv auf das Corona-Virus getestet wurde. Biden hatte am Wochenende am Gipfel der südostasiatischen Staatengemeinschaft Asean in Kambodscha teilgenommen und dort Hun Sen getroffen. Aber das Weiße Haus teilt mit, dass der US-Präsident am Morgen negativ auf das Coronavirus getestet worden sei. Das Eintreffen der Staats- und Regierungschefs der 19 führenden Wirtschaftsnationen und der Vertreter der Europäischen Union im Hotelkomplex The Apurva Kempinski ist traditionell eine Demonstration scheinbarer Harmonie.

Wir sollten die Welt nicht in Teile spalten, keinen neuen kalten Krieg beginnen. Indonesiens Präsident Joko Widodo.

Doch als Widodo die erste Sitzung zum Thema „Ernährungs- und Energiesicherheit“ eröffnet, in der es um die Folgen des russischen Krieges in der Ukraine geht, spricht der Gastgeber auch jemanden an, der nicht gekommen ist - und in Moskau sitzt: Wladimir Putin. „Wir haben keine Alternative zur Zusammenarbeit, um die Welt zu schützen“, sagt Widodo. Und: „Wir respektieren die Prinzipien des internationalen Rechts und der Charta der Vereinten Nationen.“

Indonesiens Präsident Joko Widodo will eine Einigung auf eine gemeinsame G20-Abschlusserklärung. © Foto: Reuters/Cindy Liu

Es sind klare Worte, ohne den russischen Krieg in der Ukraine erwähnen zu müssen. „Wir sollten die Welt nicht in Teile spalten, keinen neuen kalten Krieg beginnen.“ Indonesien gilt als fairer Mittler und wird auch von Russland akzeptiert, daher kann die Rolle der Gastgeber nicht hoch genug eingeschätzt werden.

Wie stark wird die Verurteilung von Russlands Krieg?

Schon am Vorabend hatte sich der Chefunterhändler von Kanzler Scholz, Staatssekretär Jörg Kukies, bei der Ankunft des Kanzlers zuversichtlich gezeigt, dass nach Monaten des Bangens, der Sorge vor einem Atomkrieg, das Pendel hier in Nusa Dua auf Bali gegen Russland ausschlagen kann. Für die Unterhändler, die sich selbst Sherpas nennen, kommt es bei dem Ringen um den Entwurf für die Abschlusserklärung auf Feinheiten an, die in der Gipfelsprache einen großen Unterschied machen. Etwa ob da am Ende drin steht, ob die „meisten“ (most) Länder Russlands Bruch des Völkerrechts verurteilen oder aber nur „viele“ (many), letzteres heißt, es gäbe dazu keine Mehrheit im G20-Kreis.

Das russische Außenministerium veröffentlichte am Montag ein Video von Sergej Lawrow in Bali. © Foto: Screenshot Twitter/ MFA Russia

Lawrow zeigt sich mit westlichen Produkten

Während vor dem Beginn hart über den heikelsten Punkt des Gipfels, den Umgang mit Russlands Krieg, gerungen wurde, bestimmt zunächst der als Putin-Vertretung angereiste Lawrow die Schlagzeilen. Der zeigte sich nach Berichten über einen Krankenhaus-Aufenthalt und Herzproblemen auf Bali wohlauf.

Der 72-Jährige ließ ein Video veröffentlichen, das ihn in kurzer Hose beim Lesen auf einer Terrasse mit Palmen und Meer im Hintergrund zeigt. Lawrow trägt ein blaues T-Shirt mit Krone und dem Schriftzug Basquiat - eine Erinnerung an den 1988 gestorbenen US-Künstler Jean-Michel Basquiat. Und zwei weitere US-Produkte fallen auf, eine Apple Watch und ein iPhone, das passt so gar nicht zum rhetorischen Feldzug gegen den Westen – und bringt Lawrow einigen Spott ein.

Eine Einigung auf eine scharfe G20-Verurteilung Russlands?

Wie bei dem Gipfel mit harten Bandagen gekämpft wird, zeigt EU-Ratspräsident Charles Michel. Bevor sich alle zur ersten Arbeitssitzung aufmachen, setzt er die erste Eilmeldung. Will er Fakten schaffen, bevor der Wind sind doch noch zugunsten Russlands auf dem Gipfel drehen könnte? Die Chefunterhändler hätten sich kurz vor Beginn des G20-Gipfels bereits auf den Entwurf für eine gemeinsame Abschlusserklärung verständigt, sagt Michel auf einer Pressekonferenz.

Laut der Deutschen Presse-Agentur hätten die EU und die westlichen Staaten gegen den anfänglichen Widerstand Moskaus durchgesetzt, dass der Krieg Russlands gegen die Ukraine scharf verurteilt werden soll. Der Gipfel auf Bali müsse dazu genutzt werden, „alle Parteien davon zu überzeugen, den Druck auf Russland zu erhöhen“, sagt Michel.

Nach Angaben eines Diplomaten soll der russische Angriff klar als Krieg bezeichnet werden - und nicht wie von Kremlchef Wladimir Putin als militärische Spezialoperation. Ein Vertreter der US-Regierung sagt etwas zurückhaltender: „Ich denke, die meisten Mitglieder der G20 werden deutlich machen, dass sie den Krieg Russlands gegen die Ukraine verurteilen und dass sie den Krieg in der Ukraine als die Ursache für immenses wirtschaftliches und humanitäres Leid in der Welt ansehen.“

Rück China von Russland ab?

Es wird gestreut, auch Russland werde dem Textentwurf zustimmen, das wird wiederum sofort als Zeichen gewertet, dass Moskau beim Thema Ukraine in der G20-Gruppe nicht einmal mehr auf die Unterstützung des mächtigen Partners China zählen kann.

Für Kanzler Olaf Scholz (SPD) ist besonders wichtig, dass ein Atomschlag als rote Linie definiert wird. Bei seinem Peking-Besuch hatte Chinas Staatspräsident Xi Jinping erstmals deutlich Moskau vor dem Ziehen der Nuklearoption gewarnt, beim Treffen mit US-Präsident Biden auf Bali bekräftigte er das. Beide Seiten stimmten überein, dass „ein Atomkrieg niemals geführt werden sollte“, teilte das Weiße Haus mit.

Wird im G20-Kommuniqué ein Atomschlag ausgeschlossen?

Putins Chefunterhändlerin Svetlana Lukash soll zugestimmt haben, dass der Einsatz von Atomwaffen in der Abschlusserklärung als unzulässig bezeichnet werden soll. Scholz betont, es müsse vereinbart werden, „dass der Einsatz von Atomwaffen ausgeschlossen sein soll und eine rote Linie ist, die nicht überschritten werden darf“.

Chinas Präsident Xi Jinping und US-Präsident Joe Biden beim Treffen auf Bali. © Foto: imago/UPI Photo

Das wäre auch ein Erfolg der deutschen Bemühungen – und ein Zeichen, dass Diplomatie doch noch einiges bewegen kann. Zudem wurde verhandelt, dass Russland akzeptiert, dass in der G20-Erklärung aus einer Resolution der Vereinten Nationen zu dem Krieg zitiert wird. In dieser wird der Krieg scharf verurteilt und Russland zum Rückzug seiner Truppen aufgefordert. Jüngste hochrangige Gespräche zwischen der US-Regierung und Russland nähren die Hoffnung, dass vielleicht doch bald ein Ausweg gefunden werden kann.

Lawrow könnte vorzeitig abreisen

Beim zweitägigen G20-Gipfel sind neben der EU Deutschland, Argentinien, Australien, Brasilien, China, Frankreich, Großbritannien, Indien, Indonesien, Italien, Japan, Kanada, Mexiko, Russland, Saudi-Arabien, Südafrika, Südkorea, Türkei und die USA dabei. Die „Gruppe der 20“ steht für knapp zwei Drittel der Weltbevölkerung, 75 Prozent des Welthandels und 80 Prozent der weltweiten Wirtschaftskraft.

Die Gipfel gibt es seit 2008 – so eine Krise und Bewährungsprobe gab es bisher nicht. Lawrow hatte im Vorfeld sich überraschend kleinlaut gegeben: „Wir werden morgen die Abschlusserklärung annehmen“, sagte er vor Gipfelbeginn. Von einer Position der Stärke ist nur wenig zu erkennen, das Agieren hat andere Partner in der G20 näher gebracht. Lawrow drohten wenig erquickliche Stunden, zumal auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zugeschaltet wurde. Angeblich will Lawrow schon nach dem ersten Gipfeltag wieder abreisen.

