100 wichtigste Köpfe der Berliner Wirtschaft (51-60) Thomas Bestgen kann nicht zaubern, aber rechnen

Wer auswählt und sich festlegt, wie unsere Redaktion hier mit dieser Liste der „100 wichtigsten Köpfe der Berliner Wirtschaft“, macht sich angreifbar. Sie sei zu alt, zu weiß, zu männlich, zu weiblich. Und wie kommt man überhaupt dazu, auch Repräsentanten von Verbänden mit „Wirtschaft“ in Verbindung zu bringen. Die haben bestimmt noch nie selbst ein Unternehmen ins Handelsregister eintragen lassen...

Noch bis Freitag, den 28. April, präsentieren wir tägliche eine Folge mit jeweils zehn „wichtigen Köpfen der Berliner Wirtschaft“. © Tsp

Die Kritik geht völlig in Ordnung. Das Team „Berliner Wirtschaft“ des Tagesspiegels hatte nie den Anspruch, eine reine Unternehmer-Liste mit ewiger Gültigkeit und Vollständigkeit zu verfassen und möchte übrigens auch keine Personen durch Nicht-Erwähnung brüskieren. Es gibt viele, die es ebenfalls verdient hätten, unter diesem Label erwähnt zu werden (beim nächsten Mal vielleicht!).

Bleibt nur der obligatorische Hinweis: Die Reihenfolge der Nennung sagt nichts über die „Wichtigkeit“ aus. Wir möchten einfach nur bis 100 zählen.

51. Thomas Bestgen, UTB

Haltung zeigen am Columbiadamm: Projektentwickler Thomas Bestgen in den Räumen seiner UTB Projektmanagement GmbH. © Nassim Rad

Die ganze Baubranche ruft nach mehr staatlicher Förderung, um gestiegenen Baupreise und Wohnungsmangel in den Griff zu bekommen. Die ganze Branche? Nein. Der Kreuzberger Immobilieninvestor Thomas Bestgen sagt: Dass heute Projektentwicklungen liegen gelassen werden, liege an nicht mehr angemessenen Finanzierungsstrukturen der Bauträger – nicht so sehr an schlechten Rahmenbedingungen: „Der Ruf nach mehr staatlicher Unterstützung ist oft auch eine Inszenierung, um höhere Renditen durch höhere Zuschüsse zu sichern und preisreduzierte staatliche Grundstücke zu erhalten.“

Sich selbst sieht er als „dem Gemeinwohl verpflichteter“ Immobilieninvestor, seine Kernkompetenz sei das Finanzieren. Schließlich kommt er aus dem Bankensektor, war Unternehmensberater. Was er damit finanziert: sozial gemischte Quartiere, in denen neben gefördertem Wohnraum Wohnungen der mittleren Preisklasse entstehen; in denen stets ein Schwimmbad eingeplant ist und geteilte Waschküchen, um Flächen zu optimieren; in denen Partizipation und Nachhaltigkeit zentrale Rollen spielen. „Ich kann nicht zaubern, aber was wir können, ist rechnen“, sagt Bestgen über sich und sein Unternehmen UTB.

Größtes Projekt ist der Stadtteil „Neues Gartenfeld“ am Rande Spandaus, das die UTB von den Straßenbahnen bis zu den 3700 Wohnungen entwickelt. Noch im April wird der städtebauliche Vertrag beurkundet, im Mai ist Baustart. Weiteres Projekt: Das Wohnhochhaus „Woho“ in Kreuzberg, das aus Holz gebaut eine Höhe von 98 Metern erreichen soll.

Apropos Kreuzberg: Bestgen wird eine Nähe zu den Grünen nachgesagt, vor allem zum örtlichen Baustadtrat Florian Schmidt, dem er bei der Rettung der „Diese eG“ mit einem Kredit unter die Arme griff. Ist Bestgen also Teil einer „grünen Baumafia“, wie mancherorts zu hören ist? Der 59-Jährige winkt ab. Natürlich gebe es Netzwerke: „Netzwerke sind doch etwas richtig Gutes. Es kommt nur darauf an, wie man diese Netzwerke nutzt und welchen Mehrwert man generiert. Ob man den Mehrwert für sich persönlich generiert oder für Gemeinwohlorientierung.“ (roe)

52. Nils Busch-Petersen

Nils Busch-Petersen ist die prominenteste Stimme der regionalen Einzelhändler. © Handelsverband Berlin-Brandenburg / Peter Adamik

Wenn es um den Handel in der Hauptstadtregion geht, ist Niels Busch-Petersen in der Regel nicht weit. Mit meinungsstarken Beiträgen meldet sich der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Berlin-Brandenburg (HBB) zu Wort, um für die Interessen der Unternehmerinnen und Unternehmer einzustehen. Nebenbei forscht und publiziert er zur Geschichte von Warenhäusern und anderen bedeutenden Unternehmen – und verfasst Kolumnen für den Tagesspiegel. (cmk)

53. Claudia Sünder, Bureau Sünder

Claudia Sünder war Sprecherin des Senats unter dem Regierenden Bürgermeister Michael Müller. Jetzt berät sie Unternehmen. © Cathrin Bach

Claudia Sünder, Senatssprecherin unter Michael Müller und bestens nicht nur in der SPD vernetzt, ist gerne selbstständig unterwegs. Die gebürtige Nordwestmecklenburgerin sieht sich als „Muschelschubserin“, die als umtriebige Beraterin sperrige Themen knackt und soziale Vorhaben in Bewegung bringt oder hält: Vorzugsweise sind dies nicht auf reinen Profit ausgerichtete Immobilienprojekte wie das „Funkamt Zehlendorf“ oder kommunale Wohnungsbaugesellschaften – aber auch neue Energienetzbetreiber. (Bü.)

54. Valerie Kirchberger, Heartbeat

Kinderärztin Valerie Kirchberger bringt Medizin mit der Start-up-Wet zusammen. © Scarlett Werth / TSP

Auch Valerie Kirchberger, 42, gehört zu den Macherinnen in der Medizinmetropole. Kinderärztin, ab 2007 Zweitstudium „Public Health“, Promotion zu Lungenerkrankungen, ab 2015 Referentin des Charité-Vorstands, 2020 Koordinatorin die Berliner Corona-Teststrategie, 2021 Wechsel zu Heartbeat, einem Medtech-Start-up, das auf Patientenbefragungen und Behandlungsresultate spezialisiert ist. (hah)

55. Olaf Mahr, Meat Bringer

Olaf Mahr vermarktet hochwertige und regionale Fleischerzeugnisse. © Marcus Ziemke

Mit seinem Ladengeschäft „Hall of Meat“ in Wildau bei Berlin und dem Lieferdienst „Meat Bringer“ vermarktet Olaf Mahr hochwertige Fleischprodukte aus der Region. Das Fleisch kauft er direkt bei Bauern der Umgegend ein. Verarbeitet wird es in einer Landfleischerei, ohne lange Tiertransporte. Mit seinem Netzwerk, das unabhängig ist von den großen Schlachthöfen und Einzelhändlern, unterstützt Olaf Mahr kleine landwirtschaftliche Betriebe. (cmk)

56. Andreas Knieriem, Zoo und Tierpark

Andreas Knieriem entwickelt Zoo und Tierpakt zu Magneten der Tourismuswirtschaft. © promo

Andreas Knieriem, 1965 in Georgia, USA, geboren, wuchs in Duisburg auf, studierte Veterinärmedizin in Berlin und trat 1995 im Zoo Duisburg eine Stelle als Tierarzt an. Während seiner Promotion wechselt er an den Zoo Hannover und wurde stellvertretender zoologischer Leiter, bevor er 2009 als Zoo-Direktor in den Münchner Zoo wechselt. Seit 2014 ist Knieriem Direktor von Zoo und Tierpark Berlin. Seitdem modernisiert er die beiden Zoologischen Gärten, die jährlich von mehr als fünf Millionen Gästen besucht werden und eine wichtige touristische Anlaufstelle sind. (jni)

57. Snezana Michaelis, Gewobag

Snezana Michaelis führt mit Markus Terboven die landeseigene Berliner Wohnungsgesellschaft Gewobag. © Maren Schulz/Gewobag/Maren Schulz/Gewobag

Snezana Michaelis ist eine der beiden Vorstände der landeseigenen Wohnungsgesellschaft Gewobag. Bei ihrem Amtsantritt 2014 war sie die erste Frau an der Spitze des Unternehmens. Die 52-Jährige ist unter anderem für das Bestandsmanagement zuständig. Bereits jetzt hat die Gewobag mit gut 73.000 Einheiten nur minimal weniger Wohnungen zu verwalten als die Degewo. Der Bestand und damit die Aufgaben in diesem Bereich dürften in den nächsten Jahren noch zunehmen. (roe)

58. Alexander Melzer, Zolar

Alex Melzer gründete 2016 mit seinem Studienkollegen Gregor Loukidis das Solar-Start-up Start-up Zolar. © Promo

Der Klimawandel hat auch die Karriere von Alex Melzer aus Suhl in Thüringen, 38 Jahre alt, maßgeblich beeinflusst. Der Legende nach entstand die Idee zur Gründung von Zolar auf einer Fahrradtour durch Feuerland, „vorbei an schrumpfenden Gletschern, ausgetrockneten Flüssen und abgestorbenen Bäumen“. Melzer arbeitete aber auch schon während des Studiums an der TU Dresden im Bereich Solarenergie. Danach zog es ihn beruflich nach Kanada und privat auf Weltreise. Zolar hat seit 2016 mehr als 10.000 Solaranlagen an Hausbesitzer verkauft oder vermietet, derzeit sind 420 Mitarbeiter an Bord.

Vergangene Woche verkündte Melzer, dass er im Mai das operativen Management an den Briten Jamie Heywood übergeben werde, weil er viel Erfahrung im Führen schnell wachsender Unternehmen habe. Er wolle als „Gründer“ weiter an Bord bleiben. Das beweist Größe. (loy)

59. Helmut Schramm, BMW

Helmut Schramm ist Werksleiter des BMW Group Werks Berlin und des weltweiten Produktionsnetzwerks von BMW Motorrad. © Mike Wolff TSP

Seit knapp sechs Jahren leitet der Wirtschaftsingenieur Helmut Schramm das Spandauer Motorradwerk. „Unsere Motorräder haben Berliner Luft in den Reifen“, wirbt der Münchener Konzern. Rund 2100 Mitarbeiter montieren täglich bis zu 800 Zweiräder. Die Produktion im einzigen deutschen Motorradwerk begann 1969, was mit der Berlinförderung zu tun hatte. Mit dem Ende der Förderung in den 1990er Jahre verschwanden viele Firmen aus der Stadt. BMW blieb und investierte.

Schramm wuchs in Spandau auf und studierte an der TU. „Er ist immer dabei, wenn es ums Netzwerken geht. Einer der Besten, den wir haben“, sagt der Berliner IG-Metall-Chef Jan Otto über Schramm. Der Spandauer engagiert sich im Vorstand des Verbandes der Metallindustrie und kümmert sich als Honorarprofessor an der TFH Wildau um den Nachwuchs. (alf)

60. Daniela Teichert, AOK Nordost

Daniela Teichert führt die Krankenkasse AOK Nordost. © Andrea Katheder/AOK Nordost

Wer kann schon von sich behaupten, es als ehemals Auszubildende bis in die Chefetage geschafft zu haben? Daniela Teichert kann das. 1972 geboren, fing sie nach der Wende als Sozialversicherungsfachangestellte bei der AOK in Cottbus an, heute leitet sie die AOK Nordost. Die Krankenkasse ist der größte Player der Region. Man hört ihr zu: Teichert kennt alle Sektoren der Versorgungslandschaft und verfügt über exzellente Verbindungen in die Politik. (sims)