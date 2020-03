Berlin ist im Shutdown. Nach langem Zögern, ringt sich der Senat zu drastischen Einschränkungen des öffentlichen Lebens durch. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) teilte am Wochenende mit: „Diese weiteren Maßnahmen werden jeden von uns in unserem Alltag massiv beeinträchtigen. Aber sie sind dringend nötig, um die Verbreitung des Coronavirus zu verlangsamen“.

Schulen und Kitas werden bis 19. April geschlossen. Kulturleben und Sport kommen komplett zum Erliegen - ebenfalls bis zum 19. April. Bis dahin will der Senat die Lage evaluieren.

Im Folgenden finden Sie einen umfassenden Überblick über die verordneten Maßnahmen und die juristischen Grundlagen dafür. Was tun, wenn man selbst Husten, Schnupfen oder Fieber hat? In diesem Text informieren wir außerdem über den aktuellen Stand der Infizierten, die sechs Anlaufstellen in Berlin und die verschiedenen Möglichkeiten, sich telefonisch Rat zu holen.

Veranstaltungsverbot – ab 50 Personen

Der Senat hat eine „Verordung zur Eindämmung des Coronavirus“ beschlossen. Sie bedeutet einen umfassenden Shutdown der Stadt. Damit hat der Senat am Freitag verkündete Maßnahmen noch einmal drastisch verschärft – die Landesregierung reagierte auf den exponentiellen Anstieg der Infektionen.

Berlin verbietet alle öffentlichen und privaten Veranstaltungen ab 50 Personen. Für Veranstaltungen unter 50 Teilnehmern müssen Kontaktlisten erstellt werden. Diese sind vier Wochen aufzubewahren und müssen im Notfall an die Gesundheitsämter ausgehändigt werden.

Diese Orte sind ab sofort geschlossen

Kneipen, Bars, Kinos und Clubs sowie öffentliche und private Sportstätten müssen ab sofort schließen Das gilt auch für Fitness-Studios, Bordelle und Casinos. Auch für Krankenhäuser gelten strenge Regeln. Nur Patienten unter 16 Jahren und Schwerstkranke dürfen noch besucht werden. Das Gleiche gilt für Pflegeheime.

Geöffnet bleiben dürfen gastronomische Einrichtungen, wenn zwischen den Tischen ein Abstand von 1,5 Metern besteht. Das gilt ebenfalls für Stehplätze. Rauchergaststätten müssen grundsätzlich schließen. Supermärkte bleiben weiterhin geöffnet.

Die behördliche Verfügung und die juristischen Begründungen finden Sie auf der Seite der Senatskanzlei Berlin.

Diese Strafen drohen bei Verstößen

Die Polizei setzt die Verordnung seit Samstagabend, 14. März, durch. Laut einem Sprecher der Innenverwaltung waren zwei Einsatzhundertschaften zu diesem Zweck in Berlin auf der Straße. Ab Sonntag werden laut Informationen des Tagesspiegel auch die Ordnungsämter der Bezirke verstärkt Kontrollen durchführen. Wer gegen die Versammlungs- und Öffnungsverbote verstößt, begeht eine Straftat.

Grundlage ist das Infektionsschutzgesetz. Verstöße dagegen werden mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder einer Geldbuße (bis zu 25.000 Euro) bestraft. Sie sind in Abschnitt 16 des Gesetzes geregelt.

Wann ein Bußgeld fällig wird, ist in Paragraf 73 des Gesetzes geregelt. Wer beispielsweise bewusst oder fahrlässig falsche Auskünfte an Mitarbeiter weitergibt, nicht sicherstellt, dass Präventionsmaßnahmen umgesetzt werden oder Nachweise nicht vorhält, dem droht ein Bußgeld.

In Paragraf 74 sind die Strafvorschriften geregelt, falls jemand gegen die Vorschriften aus Paragraf 73 verstößt und damit eine Infektion auslöst. Es droht eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe, die auch mehr als 25.000 Euro betragen kann.

In Paragraf 75 des Gesetzes sind weitere Strafvorschriften geregelt, die sowohl für die Betreiber als auch für das Personal von Betrieben gelten. Dort sind Freiheitsstrafen von bis zu zwei Jahre oder Geldstrafen festgelegt, wenn gegen bestimmte Rechtsverordnungen, wie die vom Senat erlassene, verstoßen wird ohne das eine Übertragung stattfindet.

Das gesamte Infektionsschutzgesetz zum Nachlesen finden Sie unter anderem hier.

Schließung von Kitas und Schulen

Ab Montag, 16. März, schließen Berufsschulen und Oberstufenzentren in Berlin. Ab Dienstag schließen alle Schulen und Kitas bis nach den Osterferien, also dem 19. April. Die spätere Schließung der Schulen und Kitas wird mit der Vorbereitungszeit für die Betreuung der jüngeren Kinder erklärt. Allerdings soll es an jeder Schule für Kinder von Eltern aus Berufsgruppen wie etwa Polizei oder Feuerwehr ein Notfallangebot geben.

Auf ihrer Website erklärt die Senatsverwaltung für Bildung umfangreich, was jetzt zu tun ist und warum.

So wird die Notbetreuung organisiert

Wenn ab Dienstag der reguläre Kitabetrieb wegen der Corona-Krise endet, können alle Kitas weiterhin eine Notbetreuung anbieten. Der Zwang zu einer zentralen Betreuung in wenigen ausgewählten Einrichtungen entfällt. Die Senatsverwaltung für Jugend reagierte damit am Sonnabend auf die Mahnungen des Charité-Virologen Christian Drosten, der die zunächst kommunizierte Zentralisierung als „kontraproduktiv“ bezeichnet hatte.

Die Infektion werde „befeuert“, wenn Kinder in neuen Gruppen zusammengefasst würden, lautete die Einschätzung Drostens. Daraufhin hatte sich Jugendsenatorin Sandra Scheeres (SPD) erneut mit Vertretern von Kita-Trägern beraten und die Beschlüsse vom Freitag revidiert.

Anspruch hätten aber nur die Eltern, die in systemrelevanten Berufen arbeiten und keine andere Möglichkeit einer Kinderbetreuung organisieren könnten. Es müssen beide Kriterien zutreffen. Die Eltern müssen eine entsprechende Selbsterklärung abgeben.

Welche Berufe als „systemrelevant“ gelten, hat die Senatsverwaltung für Inneres festgelegt. Der Senat geht davon aus, dass das Kriterium auf etwa 15 Prozent der Eltern zutrifft.

Diese Berufsgruppen gelten als „systemrelevant“

Polizei, Feuerwehr und Hilfsorganisationen

Justizvollzug

Krisenstabspersonal

Betriebsnotwendiges Personal von BVG , S-Bahn, BWB , BSR , weiterer Unternehmen des ÖPNV sowie der Ver- und Entsorgung, Energieversorgung (Strom, Gas)

, S-Bahn, , , weiterer Unternehmen des sowie der Ver- und Entsorgung, Energieversorgung (Strom, Gas) Betriebsnotwendiges Personal im Gesundheitsbereich (insbesondere ärztliches Personal, Pflegepersonal und medizinische Fachangestellte, Reinigungspersonal, sonstiges Personal in Krankenhäusern, Arztpraxen, Laboren, Beschaffung, Apotheken)

Betriebsnotwendiges Personal im Pflegebereich

Betriebsnotwendiges Personal und Schlüsselfunktionsträger in öffentlichen Einrichtungen und Behörden von Bund und Ländern, Senatsverwaltungen, Bezirksämtern, Landesämtern und nachgeordneten Behörden, Jobcentern und öffentlichen Hilfeangeboten und Notdienste

Personal, das die Notversorgung in Kita und Schule sichert

Sonstiges betriebsnotwendiges Personal der kritischen Infrastruktur und der Grundversorgung

Der öffentliche Nahverkehr wird aufrecht erhalten

Erste Erklärungen aus der Senatskanzlei zu einer drastischen Einschränkung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) stimmen nicht. Die Verkehrsverwaltung teilte am Freitag mit, der ÖPNV werde so lange wie möglich aufrecht erhalten werden.

Allerdings solle dieser „der öffentlichen Nachfrage“ angepasst werden. Bereits jetzt geht man in Senatskreisen von fünf bis zehn Prozent weniger Passagieren im ÖPNV aus.

Das Verbot von Veranstaltungen, Versammlungen und Messen sowie der stillgelegte Bildungsbetrieb würden „automatisch“ eine „Reduzierung der Nachfrage des ÖPNV“ bringen, sagte der Regierende Bürgermeister in einer Pressekonferenz.

Das ist die aktuelle Zahl der Infizierten in Berlin

Die Zahl der Infektionen steigt momentan exponentiell. Fallzahlen zu Covid-19 in Berlin werden täglich vom Robert-Koch-Institut (RKI) als Teil einer Übersicht für alle Bundesländer veröffentlicht.

Eine detaillierte Übersicht gibt es ebenfalls einmal am Tag von der Senatsgesundheitsverwaltung. Am Sonntag waren 263 Menschen positiv getestet - Experten gehen davon aus, dass die tatsächliche Zahl der Infizierten um ein vielfaches höher liegt.

Die Angaben von RKI und Land können voneinander abweichen, da sie sich womöglich auf unterschiedliche Zeitpunkte beziehen. Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) bezeichnet das Covid-19-Geschen als „hochdynamisch“.

Hotlines: Hier bekommen Sie bei Verdacht Hilfe

Gesundheitssenatorin Kalayci hat eine zentrale Corona-Hotline einrichten lassen. Die ist täglich von 8 bis 20 Uhr unter 030/90282828 zu erreichen. Weil zuletzt mehrere hundert Anrufe täglich eingingen, wurde die Hotline personell verstärkt. Trotzdem kommt es teils zu langen Wartezeiten.

Mit leichten Erkältungssymptomen wendet man sich am besten telefonisch an den Hausarzt – seit Kurzem kann man sich auf diesem Wege auch für bis zu sieben Tage krankschreiben lassen, die Regelung gilt bis 5. April. Die Krankschreibung wird dann per Post zugestellt.

Voraussetzung: In den letzten 14 Tagen dürfen die Personen nachweislich keinen Kontakt zu Personen gehabt haben, die am Coronavirus erkrankt sind oder sich in einem Risikogebiet aufgehalten haben.

Für Kinder gilt: Bei einer Erkrankung der oberen Atemwege kann der Arzt auch für die Eltern Arbeitsunfähigkeit bescheinigen.

Der Senat empfiehlt grundsätzlich, in folgenden Fällen besonders wachsam zu sein: Wer in den vergangenen zwei Wochen Kontakt zu einem bestätigten Corona-Patienten hatte, sollte zu Hause bleiben und das zuständige Gesundheitsamt kontaktieren. Dies gilt auch, wenn man in den vergangenen Wochen in einem der vom RKI festgelegten Risikogebiete war (hier eine Übersicht) – insbesondere wenn man (auch nur leichte) Symptome aufweist. Umfassende Informationen der Senatsgesundheitsverwaltung gibt es hier.

Auch die Krankenkassen haben Telefon-Hotlines für Nachfragen eingerichtet. Die Barmer ist unter 0800/8484111 erreichbar. Die DAK hat ebenfalls rund um die Uhr die Nummer 040/325325800 (Anruf zum Ortstarif) geschaltet. Dort würden Ärzte und Hygienefachleute die Fragen verunsicherter Anrufer beantworten. An die beiden Kassen dürfen sich auch Versicherte anderer Krankenkassen wenden.

Für "immobile Patienten" haben Feuerwehr und die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Berlin am Mittwoch einen gemeinsamen Fahrdienst gestartet. Dieser kümmere sich zwischen 7 und 22 Uhr um Patienten mit schweren Erkältungserkrankungen, die zu Hause oder in Pflegeheimen einen Arzt benötigten. Dieser Dienst ist unter 116117 erreichbar.

Das sind die sechs Anlaufstellen an den Kliniken

Die erste Anlaufstelle für Coronavirus-Fälle in Berlin befand sich am Charité-Standort Virchow in Wedding. Inzwischen ist ihre Zahl auf sechs gewachsen. Hier ein Überblick.

Ab sofort sind folgende sechs Anlaufstellen geöffnet:

Charité-Standort Virchow in Wedding (Mittelallee 1; geöffnet täglich 8 bis 16 Uhr)

in (Mittelallee 1; geöffnet täglich 8 bis 16 Uhr) Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe in Spandau (Haus 16, Kladower Damm 221, geöffnet Mo-Fr 9-20 Uhr)

in (Haus 16, Kladower Damm 221, geöffnet Mo-Fr 9-20 Uhr) Vivantes-Klinikum in Prenzlauer Berg (Diesterwegstraße, Mo-Fr 10-19 Uhr, Sa/So 10-17 Uhr)

in (Diesterwegstraße, Mo-Fr 10-19 Uhr, Sa/So 10-17 Uhr) Vivantes-Wenckebach-Klinikum in Tempelhof (Albrechtstraße, Mo-Fr 10-19 Uhr, Sa/So 10-17 Uhr)

in (Albrechtstraße, Mo-Fr 10-19 Uhr, Sa/So 10-17 Uhr) Evangelisches Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge in Lichtenberg (Haus 19, Herzbergstraße 79, Mo-Fr: 10-19 Uhr, Sa/So 10-17 Uhr), Website

in (Haus 19, Herzbergstraße 79, Mo-Fr: 10-19 Uhr, Sa/So 10-17 Uhr), Website DRK-Klinikum Westend in Charlottenburg-Wilmersdorf (Haus 10, Spandauer Damm 130, Mo-Fr: 9-15 Uhr)

Für alle Kliniken gilt: Bitte nicht einfach so hingehen, sondern erst telefonischen Kontakt aufnehmen.

Im Fall der Charité , der beiden Vivantes-Kliniken , des Klinikums Herzberge und des Klinikums Westend sollten sich Interessierte vor dem Besuch bei der Hotline der Senatsgesundheitsverwaltung (Tel. 030/90282828, täglich 8-20 Uhr) informieren, ob eine Testung auf das Coronavirus sinnvoll ist.

, der , des und des Klinikums Westend sollten sich Interessierte vor dem Besuch bei der (Tel. 030/90282828, täglich 8-20 Uhr) informieren, ob eine Testung auf das Coronavirus sinnvoll ist. Wer die Ambulanz im Krankenhaus Havelhöhe besuchen will, wird gebeten, zunächst die Hotline der Klinik unter Tel. 030/36501-7222 anzurufen. Es könnte etwas Geduld nötig sein. Die Hotline sei praktisch „dauerbesetzt“, sagte eine Sprecherin am Montag.

Die Gesundheitsverwaltung hat am Mittwoch beschlossen, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern abzusagen. Bereits zuvor wurden landeseigene Veranstaltungen abgesagt.

Die Coronavirus-Ambulanz der Charité im Virchow-Klinikum Wedding war die erste in Berlin. Foto: Tobias SCHWARZ / AFP

Zudem entschied Kultursenator Klaus Lederer (Linke), die großen Bühnen aller staatlichen Theater, Opern- und Konzerthäuser von Mittwoch, 11. März, bis zum Ende der Osterferien am 19. April zu schließen. In den kleinen Sälen dieser Einrichtungen sowie in generell kleineren Häusern können allerdings weiterhin Veranstaltungen stattfinden. Lesen Sie hier mehr über diese Entscheidungen.

Diese Zusammenhänge zwischen Infizierten sind bekannt

Mittlerweile veröffentlicht die Senatsverwaltung für Gesundheit keine Informationen mehr zu einzelnen Erkrankten - es sind zu viele. Hier lesen Sie, wo sich die ersten Erkrankten angesteckt haben. Ein besonders hohes Risiko besteht in Clubs und Dicotheken - weshalb diese mittlerweile geschlossen sind

Der „Hotspot“ in Berlin war anfangs der Club „Trompete“ in Tiergarten. Es geht um eine verhängnisvolle Nacht: den 29. Februar. An jenem Abend war ein Mitarbeiter des Bezirksamts Reinickendorf, Fall Nr. 12, dort zum Feiern. Nachdem seine Ansteckung bekannt geworden war, rief die Gesundheitsverwaltung Gäste dazu auf, sich zu melden, wenn sie am selben Abend in der „Trompete“ waren. 60 Kontaktpersonen wurden ausfindig gemacht, 16 waren ebenfalls infiziert.

Fest steht: Auch die beiden bisher infizierten Berliner Polizisten steckten sich in der „Trompete“ an; der erste von beiden ist Fall 28. Zudem zählt ein externer Mitarbeiter der privaten „SchuleEins“ in Pankow zu den Besuchern des Clubs, die sich angesteckt haben. Noch immer (Stand 15. März) hängt ein Drittel der Berliner Fälle mit dem Nachtleben zusammen.

Der erste Fall in Berlin überhaupt war der eines 22-jährigen Mannes aus Mitte, der als Praktikant in einem Großraumbüro gearbeitet hat. Mit seinem Fall hängen drei weitere Fälle zusammen: zwei Frauen und ein Mann aus Friedrichshain-Kreuzberg, die Fälle sieben, acht und elf, hatten sich am selben Ort angesteckt.

Der zweite Berliner Fall war ein Lehrer aus Marzahn-Hellersdorf, der an der Emanuel-Lasker-Oberschule in Friedrichshain unterrichtet und mit einer Schülergruppe in Südtirol war. Der zehnte Fall, aus Friedrichshain-Kreuzberg, ist eine Schülerin dieses Lehrers.