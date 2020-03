Dutzende Berlinerinnen und Berliner haben sich inzwischen mit dem Coronavirus angesteckt. Ihre Zahl wächst täglich. Was tun, wenn man selbst Husten, Schnupfen oder Fieber hat? In diesem Text informieren wir über den aktuellen Stand der Infizierten und wie die Fälle zusammenhängen, die sechs Anlaufstellen in Berlin und die verschiedenen Möglichkeiten, sich telefonisch Rat zu holen. Vor einem Besuch in einer der Ambulanzen sollte nämlich immer ein Anruf bei einer Hotline stehen.

Das ist die aktuelle Zahl der Infizierten in Berlin

Fallzahlen zu Covid-19 in Berlin werden täglich vom Robert-Koch-Institut (RKI) als Teil einer Übersicht für alle Bundesländer veröffentlicht. Eine detaillierte Übersicht gibt es ebenfalls einmal am Tag von der Senatsgesundheitsverwaltung. Mit Stand von Montag, 9. März, sind demnach 48 Menschen in Berlin mit dem Coronavirus infiziert.

Die Angaben von RKI und Land können voneinander abweichen, da sie sich womöglich auf unterschiedliche Zeitpunkte beziehen. Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) bezeichnet das Covid-19-Geschen als „hochdynamisch“.

Das sind die Coronavirus-Fälle im Einzelnen

1. ein Mann im Bezirk Mitte, häuslich isoliert und behandelt im Charité-Campus Virchow-Klinikum

2. ein Mann aus Marzahn-Hellersdorf, der auf Schulfahrt in Norditalien gewesen ist, häuslich isoliert und behandelt im Vivantes-Klinikum Neukölln

3. eine Frau in Mitte, isoliert und behandelt im Charité-Campus Virchow-Klinikum

4. ein Mann in Tempelhof-Schöneberg, häuslich isoliert

5. ein Mann in Neukölln, häuslich isoliert und behandelt im Vivantes-Klinikum Neukölln

6. ein Mann in Mitte, häuslich isoliert

7. eine Frau in Friedrichshain-Kreuzberg, häuslich isoliert

8. eine Frau in Friedrichshain-Kreuzberg, häuslich isoliert

9. ein Mann in Pankow, häuslich isoliert

10. eine Schülerin aus Friedrichshain-Kreuzberg, häuslich isoliert

11. ein Mann aus Friedrichshain-Kreuzberg, häuslich isoliert

12. ein Mann in Reinickendorf, häuslich isoliert

13. eine Frau aus Pankow, häuslich isoliert

14. ein Mann aus Pankow, häuslich isoliert

15. eine Frau aus Tempelhof-Schöneberg, häuslich isoliert

16. eine Frau aus Charlottenburg-Wilmersdorf, häuslich isoliert

17. ein Mann aus Charlottenburg-Wilmersdorf, häuslich isoliert

18. eine Frau aus Reinickendorf, häuslich isoliert

19. eine Frau aus Reinickendorf, häuslich isoliert

20. eine Frau aus Pankow, häuslich isoliert

21. eine Frau aus Tempelhof-Schöneberg, häuslich isoliert

22. ein Mann aus Mitte, isoliert

23. ein Mann aus Mitte, isoliert

24. eine Frau aus Mitte, isoliert

25. ein Mann aus Charlottenburg-Wilmersdorf, isoliert

26. ein Mann aus Neukölln, isoliert

27. eine Frau aus Mitte, isoliert

28. ein Mann aus Tempelhof-Schöneberg, häuslich isoliert

29. eine Frau aus Mitte, häuslich isoliert

30. ein Mann aus Tempelhof-Schöneberg, isoliert

31. ein Mann aus Steglitz-Zehlendorf, isoliert

32. ein Mann aus Charlottenburg-Wilmersdorf, isoliert

33. ein Mann aus Steglitz-Zehlendorf, isoliert

34. ein Mann aus Charlottenburg-Wilmersdorf, isoliert

35. ein Mann aus Charlottenburg-Wilmersdorf, isoliert

36. eine Frau aus Pankow, isoliert

37. ein Mann aus Charlottenburg-Wilmersdorf, isoliert

38. ein Mann aus Friedrichshain-Kreuzberg, isoliert

39. eine Frau aus Charlottenburg-Wilmersdorf, isoliert

40. eine Frau aus Charlottenburg-Wilmersdorf, isoliert

41. eine Frau aus Steglitz-Zehlendorf, isoliert

42. eine Person aus Friedrichshain-Kreuzberg, isoliert, Daten zur Person liegen noch nicht vor

43. eine Person aus Friedrichshain-Kreuzberg, isoliert, Daten zur Person liegen noch nicht vor

44. eine Person aus Friedrichshain-Kreuzberg, isoliert, Daten zur Person liegen noch nicht vor

45. eine Person aus Friedrichshain-Kreuzberg, isoliert, Daten zur Person liegen noch nicht vor

46. ein Mann aus Lichtenberg, isoliert

47. eine Person aus Spandau, isoliert, Daten zur Person liegen noch nicht vor

48. eine Person aus Spandau, isoliert, Daten zur Person liegen noch nicht vor

Diese Zusammenhänge zwischen Infizierten sind bekannt

Der „Hotspot“ in Berlin ist bislang der Schöneberger Club „Trompete“. Es geht um eine verhängnisvolle Nacht: den 29. Februar. An jenem Abend war ein Mitarbeiter des Bezirksamts Reinickendorf, Fall Nr. 12, dort zum Feiern. Nachdem seine Ansteckung bekannt geworden war, rief die Gesundheitsverwaltung Gäste dazu auf, sich zu melden, wenn sie am selben Abend in der „Trompete“ waren. 60 Kontaktpersonen wurden ausfindig gemacht, 16 waren ebenfalls infiziert. Genaue Angaben, um wen es sich in der Liste handelt, gab es zunächst nicht. Fest steht: Auch die beiden bisher infizierten Berliner Polizisten steckten sich in der „Trompete“ an; der erste von beiden ist Fall 28.

Der erste Fall in Berlin überhaupt war der eines 22-jährigen Mannes aus Mitte, der als Praktikant in einem Großraumbüro gearbeitet hat. Mit seinem Fall hängen drei weitere Fälle zusammen: zwei Frauen und ein Mann aus Friedrichshain-Kreuzberg, die Fälle sieben, acht und elf, hatten sich am selben Ort angesteckt.

Der zweite Berliner Fall war ein Lehrer aus Marzahn-Hellersdorf, der an der Emanuel-Lasker-Oberschule in Friedrichshain unterrichtet und mit einer Schülergruppe in Südtirol war. Der zehnte Fall, aus Friedrichshain-Kreuzberg, ist eine Schülerin dieses Lehrers.

Hotlines: Hier bekommen Sie bei Verdacht Hilfe

Gesundheitssenatorin Kalayci hat eine zentrale Corona-Hotline einrichten lassen. Die ist täglich von 8 bis 20 Uhr unter 030/90282828 zu erreichen. Weil zuletzt mehrere hundert Anrufe täglich eingingen, wurde die Hotline personell verstärkt. Trotzdem kommt es teils zu langen Wartezeiten.

Der Senat empfiehlt grundsätzlich, in folgenden Fällen besonders wachsam zu sein: Wer in den vergangenen zwei Wochen Kontakt zu einem bestätigten Corona-Patienten hatte, sollte zu Hause bleiben und das zuständige Gesundheitsamt kontaktieren. Dies gilt auch, wenn man in den vergangenen Wochen in einem der vom RKI festgelegten Risikogebiete war (hier eine Übersicht) – insbesondere wenn man (auch nur leichte) Symptome aufweist. Umfassende Informationen der Senatsgesundheitsverwaltung gibt es hier.

Auch die Krankenkassen haben Telefon-Hotlines für Nachfragen eingerichtet. Die Barmer ist unter 0800/8484111 erreichbar. Die DAK hat zwischen 8 und 20 Uhr die Rufnummer 0800/111841 geschaltet. Dort würden Ärzte und Hygienefachleute die Fragen verunsicherter Anrufer beantworten. An die beiden Kassen dürfen sich auch Versicherte anderer Krankenkassen wenden.

Für "immobile Patienten" haben Feuerwehr und die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Berlin am Mittwoch einen gemeinsamen Fahrdienst gestartet. Dieser kümmere sich zwischen 7 und 22 Uhr um Patienten mit schweren Erkältungserkrankungen, die zu Hause oder in Pflegeheimen einen Arzt benötigten. Dieser Dienst ist unter 030/116117 erreichbar.

Das sind die sechs Anlaufstellen an den Kliniken

Die Coronavirus-Ambulanz der Charité im Virchow-Klinikum Wedding war die erste in Berlin. Foto: Tobias SCHWARZ / AFP

Die erste Anlaufstelle für Coronavirus-Fälle in Berlin befand sich am Charité-Standort Virchow in Wedding. Inzwischen ist ihre Zahl auf fünf gewachsen. Im Laufe der Woche soll noch eine sechste hinzukommen. Hier ein Überblick.

Ab sofort sind folgende sechs Anlaufstellen geöffnet:

Charité-Standort Virchow in Wedding (Mittelallee 1; geöffnet täglich 8 bis 16 Uhr)

in (Mittelallee 1; geöffnet täglich 8 bis 16 Uhr) Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe in Spandau (Haus 16, Kladower Damm 221, geöffnet Mo-Fr 9-20 Uhr)

in (Haus 16, Kladower Damm 221, geöffnet Mo-Fr 9-20 Uhr) Vivantes-Klinikum in Prenzlauer Berg (Diesterwegstraße, Mo-Fr 10-19 Uhr, Sa/So 10-17 Uhr)

in (Diesterwegstraße, Mo-Fr 10-19 Uhr, Sa/So 10-17 Uhr) Vivantes-Wenckebach-Klinikum in Tempelhof (Albrechtstraße, Mo-Fr 10-19 Uhr, Sa/So 10-17 Uhr)

in (Albrechtstraße, Mo-Fr 10-19 Uhr, Sa/So 10-17 Uhr) Evangelisches Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge in Lichtenberg (Haus 19, Herzbergstraße 79, Mo-Fr: 10-19 Uhr, Sa/So 10-17 Uhr), Website

in (Haus 19, Herzbergstraße 79, Mo-Fr: 10-19 Uhr, Sa/So 10-17 Uhr), Website DRK-Klinikum Westend in Charlottenburg (Haus 10, Spandauer Damm 130, ab 9 Uhr)

Für alle Kliniken gilt: Bitte nicht einfach so hingehen, sondern erst telefonischen Kontakt aufnehmen.

Im Fall der Charité , der beiden Vivantes-Kliniken und des Klinikums Herzberge sollten sich Interessierte vor dem Besuch bei der Hotline der Senatsgesundheitsverwaltung (Tel. 030/90282828, täglich 8-20 Uhr) informieren, ob eine Testung auf das Coronavirus sinnvoll ist.

, der und des sollten sich Interessierte vor dem Besuch bei der (Tel. 030/90282828, täglich 8-20 Uhr) informieren, ob eine Testung auf das Coronavirus sinnvoll ist. Wer die Ambulanz im Krankenhaus Havelhöhe besuchen will, wird gebeten, zunächst die Hotline der Klinik unter Tel. 030/36501-7222 anzurufen. Es könnte etwas Geduld nötig sein. Die Hotline sei praktisch „dauerbesetzt“, sagte eine Sprecherin am Montag.

besuchen will, wird gebeten, zunächst die unter Tel. 030/36501-7222 anzurufen. Es könnte etwas Geduld nötig sein. Die Hotline sei praktisch „dauerbesetzt“, sagte eine Sprecherin am Montag. Zur Kontaktaufnahme beim Klinikum Westend gab es zunächst keine Angaben, wir empfehlen auch hier die Hotline der Gesundheitsverwaltung.

So sieht es an den Berliner Schulen aus

Im Mittelpunkt steht die Emanuel-Lasker-Oberschule in Friedrichshain. Nach dem positiven Test des in Marzahn-Hellersdorf wohnenden Lehrers wurde die Schule am Dienstag, 3. März, geschlossen. Bei den folgenden Tests stellte sich auch die Ansteckung einer Schülerin aus der Südtirol-Reisegruppe heraus. Daraufhin empfahl das Gesundheitsamt des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg, die Schule für insgesamt zwei Wochen zu schließen. Sie bleibt nun bis zum 16. März dicht. Betroffen ist auch eine Filiale der Modersohn-Grundschule nebenan.

Anfang März setzte zudem die Metropolitan School in Mitte, eine Schule in freier Trägerschaft, den Unterricht auf eigene Faust aus, nachdem ein Vater Kontakt zu einem Infizierten gehabt hatte. Die Bildungsverwaltung protestierte, nach vier Tagen nahm die Schule auf amtsärztliche Empfehlung wieder ihren Betrieb auf. Der Test war negativ.

Mehr zum Thema Coronavirus in Berlin Mitarbeiter von Pankower Privatschule infiziert – aber keine Schließung

Am Montag, 9. März, gab die private SchuleEins in Pankow bekannt, dass ein Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert sei. "Auf Anweisung des Gesundheitsamts Pankow wird die Schule nicht geschlossen." Die Schulleitung bittet die Eltern jedoch, ihre Kinder dann nicht zur Schule zu schicken, "sollten diese Symptome einer Erkältung haben" Derzeit besuchen 580 Mädchen und Jungen die SchuleEins, zum Personal gehören 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.